Großbritannien äußert „ernste Besorgnis“ über die Sicherheit von Tauchbooten im Roten Meer

Die jüngste Serie von Tauchbootunglücken im Roten Meer ist den Ermittlern der britischen Regierung nicht entgangen.

Die Abteilung für Seeunfalluntersuchungen (MAIB) hat seine Bedenken gerade öffentlich gemacht, indem der Chefinspektor für Seeunfälle, Kapitän Andrew Moll, an die Ägyptische Behörde für maritime Sicherheit (EAMS), um seine Bedenken darzulegen und eine umfassende Beteiligung an den Untersuchungen zu fordern.

„Aufgrund der Beweise, die die MAIB bislang erhalten hat, besteht Anlass zu ernsthafter Besorgnis hinsichtlich der Sicherheit einiger der im Roten Meer operierenden ägyptischen Tauchboote“, erklärt die Zweigstelle.

Moll, der 2005 von der Royal Navy zur MAIB kam und die Einheit seit 2018 als Chefinspektor leitet, ist dafür zuständig, die Ursachen von Schiffsunglücken zu untersuchen, Berichte mit Sicherheitsempfehlungen zu veröffentlichen und das Bewusstsein für die Entstehung von Schiffsunglücken zu schärfen.

Unter den jüngsten Vorfällen mit Beteiligung ägyptischer Tauchboote im Roten Meer konzentriert sich die MAIB auf drei, die sich in den letzten zwanzig Monaten ereigneten und an denen britische Staatsbürger beteiligt waren.

Diese betrafen die Carlton-Königin, das am 24. April 2023 kenterte, woraufhin das Hausboot aufgegeben, aber alle Passagiere und Besatzungsmitglieder gerettet werden mussten; Hurrikan, das am 11. Juni 2023 in Brand geriet und dabei drei britische Staatsbürger das Leben kostete; und zuletzt Seegeschichte, das am 25. November dieses Jahres kenterte.

Laut MAIB kamen beim Untergang des letzteren Schiffes bis zu 18 Menschen ums Leben oder wurden vermisst, darunter zwei britische Staatsbürger. Divernet hatte zuvor erfahren, dass die jüngste Opferliste insgesamt elf Opfer umfasste, vier Leichen gefunden wurden und sieben Menschen vermisst seien, und hat bei der MAIB um Klarstellung gebeten.

Seegeschichte (Gouvernement Rotes Meer)

Gemäß den Protokollen des Unfalluntersuchungskodex der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat die MAIB Großbritannien offiziell als „Staat mit erheblichem Interesse“ an den ägyptischen Sicherheitsuntersuchungen dieser Vorfälle registriert.

Weitere derartige Vorkommnisse im ägyptischen Roten Meer aus der zweiten Hälfte des Jahres 2024, die auch auf Divernet beteiligt die Nouran, das Feuer fing am 6. November; Meeresführung, das sank am 24. Oktober; und Exocet, die ein Riff traf auf 25 Juni.

Die MAIB teilt mit, dass sie derzeit ein Sicherheitsbulletin zur Veröffentlichung vorbereitet, in dem die Bereiche aufgeführt werden, die Personen, die eine Tauchsafari planen, betreffen. Urlaub in der Region des Roten Meeres sollten Sie vor der Buchung berücksichtigen.

