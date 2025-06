Britische Wracktauchlegende Jamie Powell gestorben

Der britische Wracktaucher und Mischgaspionier Jamie Powell, von Zeitgenossen als „Legende des technischen Tauchens“ beschrieben, ist nach einem Rebreather-Tauchgang auf dem WW1 gestorben G42 Torpedobootwrack in der Straße von Dover.

Powell war am Mittwoch, dem 50. Juni, von seinem Tauchgang aufgetaucht, der ihn bis zu einer Tiefe von etwa 18 Metern an der abgelegenen Stelle geführt hatte. Sein Tauchgang-Computer Laut anderen Tauchern an Bord verlief der Tauchgang ereignislos, die Dekompression verlief wie gewohnt. Kurz nach dem Ausziehen der Ausrüstung berichtete er jedoch von Schulterschmerzen, woraufhin ihm Sauerstoff verabreicht wurde.

Da sich sein Zustand zu verschlechtern schien, forderte der Kapitän per Mayday eine sofortige Evakuierung an. Ein Hubschrauber der Küstenwache flog Powell zur Stabilisierung ins Royal London Hospital, bevor er in die Überdruckkammer des nahegelegenen Krankenhauses verlegt wurde. Whipps Cross Krankenhaus zur Behandlung einer Hautdehnung, erholte sich jedoch nicht und wurde für tot erklärt.

Eine vollständige postmortale Die Untersuchung muss noch durchgeführt werden und es laufen Ermittlungen, da die Küstenwache die Ausrüstung des Tauchers, einschließlich seines Kreislauftauchgeräts, einbehalten hat.

Powell war während seiner gesamten glanzvollen Tauchkarriere beim offenen Kreislauftauchen geblieben, bis er in diesem Jahr auf einen Rebreather umstieg.

Die freundlichste aller Seelen

„Die gesamte Community der fortgeschrittenen und technischen Taucher kannte ihn als eine der Legenden des Sports“, sagte sein langjähriger Teamkollege und Tauchpartner Leigh Bishop, der Powell als seinen besten Freund bezeichnet. „Jeder kannte ihn als echten Gentleman, als eine der freundlichsten Seelen, als Mentor und Freund. Viele bewunderten ihn nicht nur als Taucher, sondern auch als Menschen.“

Powell war zum Zeitpunkt seines Todes Mitte 50 und hatte seit seinem 14. Lebensjahr getaucht. Er war Mitglied der britischen Starfish Enterprise, die in den 1990er Jahren zu den weltweit ersten Wracktauchteams mit Mischgasen gehörte. Er und die anderen in der Gruppe hatten sich „den Umgang mit Mischgasen selbst beigebracht, weil es zu der Zeit, als sie mit ihrer Arbeit begannen, buchstäblich keine Kurse gab“, sagt Bishop.

Jamie Powell springt 2024 aus Dover (Leigh Bishop)

Im Jahr 1994 war Powell Mitglied von Polly & Simon Tapsons bahnbrechender Lusitania Mischgasexpedition vor Irland. Er tauchte auch in die 120 Meter tiefe britisch während der ersten Jahre der Erforschung des offenen Stromkreises TitanischSeine Mutter und seine Frau waren als Hilfstaucherinnen auf der von Nick Hope geleiteten Expedition nach Griechenland im Jahr 1998 tätig.

Er nahm auch an der frühen Erforschung tiefer Wracks wie der HMS teil SchlägereiHMS König Edward VIIHMS AboukirHMS Hogue und HMS Cressy in den 1990er Jahren. „Er hatte Hunderte unberührter Wracks im Ärmelkanal betaucht, die zuvor noch niemand gesehen hatte“, sagt Bishop. „Es gab kaum einen Skipper, der ihn nicht kannte und respektierte.“

„Der Berufstaucher und Tauchlehrer Tony Hillgrove aus Plymouth hielt ihn für den vielleicht besten Taucher, den er je gekannt hatte, und amerikanische Wracktaucher wie Gary Gentile, John Chatterton und Richie Kohler waren alle mit ihm getaucht und schätzten ihn sehr als Wracktaucher und Freund.“

„Jamie war während meines gesamten Tauchlebens eine Legende“, kommentierte Tauchlehrer Kieran Hatton, und Rick Ayrton fügte hinzu: „So eine traurige Nachricht – Jamie war einer der Stars des Tauchlebens.“

„Ruhe Maus“

Bishop beschreibt Jamie Powell als „stillen Kerl“, wenn es darum ging, seine Unterwasserleistungen in den Medien bekannt zu machen: „Man hätte es ihm schon aus der Nase ziehen müssen. Er buchte ein Tauchcharter-Boot, und niemand hätte je die enorme Taucherfahrung des ‚anderen Tauchers auf dem Boot‘ erraten.“

„Er liebte die Geschichte von Wracks und restaurierte die Artefakte, auf die er so oft stieß.

In den letzten Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Erkundung von Schiffswracks in der Straße von Dover mit neuen Freunden. Die flacheren Tauchgänge kamen seinem Wunsch nach längeren Tauchgängen besser entgegen. Tatsächlich liebte er das Tauchen in seinem späteren Leben vielleicht mehr als je zuvor.

Powell lebte über 30 Jahre lang im Westen Londons und arbeitete für den Frachtdienst von British Airways am Flughafen Heathrow. Neben dem Tauchen liebte er auch das Angeln, skandinavische Thrash-Metal-Musik und belgisches Bier. Er war bekannt für seinen charakteristischen Schnurrbart, der zu seiner Kleidung als englischer Landedelmann passte.

Jamie Powell hinterlässt seine Frau Becky und zwei Töchter – die alle das gemeinsame Tauchen als Familie genossen haben.

