Helfen Sie Fathoms Free, Stingray wiederzubeleben

Fathoms Free ist eine Gruppe freiwilliger Taucher, die zum Wohle aller die Meerestiere und die Umwelt schützen, indem sie „ALDFG“ (verlassene, verlorene oder anderweitig weggeworfene Fischereiausrüstung) und anderen Meeresmüll aus den Küstengewässern von Cornwall und Devon entfernen. Sie sind jetzt Spenden sammeln um die Wiederbelebung des legendären Tauchboots Stingray aus Cornwall zu unterstützen.

„ALDFG“ ist auch als „Geisterfanggerät“ oder „Geisterfischereigerät“ bekannt, da es weiterhin „fischt“, sich verfängt, fängt und wahllos Wildtiere tötet. Diese gefangenen Tiere sterben und dienen als Köder, der in einem Teufelskreis des Todes weitere Wildtiere anlockt, bis das Geisterfanggerät aus der Umwelt entfernt wird.

Fathoms Free möchte Stingray wiederbeleben und zu seiner früheren Pracht zurückführen, um die Kapazitäten für den Meeresschutz in der Region zu erhöhen und das Vermächtnis des beliebten Kapitäns Mark Milburn aus Cornwall fortzuführen. Sie wollen ein Boot, mit dem sie mehr Geisternetze und Meeresmüll beseitigen können als je zuvor.

Durch die Restaurierung von Stingray können sie auch anderen lokalen Meeresorganisationen ein größeres, schnelleres Boot zur Verfügung stellen, das ihnen zusammen mit den ehrenamtlichen Kapitänen dabei helfen wird, ihre Meeresschutzaktivitäten zu intensivieren und ein stärkeres Engagement der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Angesichts des aktuellen Zustands des Bootes und des Anhängers schätzt Fathoms Free, dass es über 10,000 Pfund kosten wird, das Boot wieder einsatzbereit zu machen und den erforderlichen Standard zu erfüllen. Diese Schätzung könnte sich schnell auf 15,000 oder sogar 20,000 Pfund erhöhen, wenn der Motor nicht zuverlässig läuft und ein Ersatzmotor benötigt wird oder ein neuer Anhänger gekauft werden muss.

Stingray ist derzeit in einem beklagenswerten Zustand

Der Rumpf muss repariert werden, der Anhänger muss idealerweise ersetzt werden und der 200 PS starke Mercury Optimax-Motor springt nicht an. Das Boot hat weder Elektronik noch Navigations- oder Sicherheitsausrüstung. Es ist ein nackter Rumpf mit Schläuchen. Das Team von Fathoms Free plant, alle Arbeiten selbst durchzuführen, um die Projektkosten so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Kosten und der damit verbundenen Arbeit gab es aus verschiedenen Gründen keine bessere Lösung als Stingray (siehe Stingrays Geschichte unten).

Um Fathoms Free dabei zu helfen, eine mögliche Kofinanzierung zu erreichen, haben sie ihr Ziel auf 5,000 £ festgelegt und hoffen, dass sie durch die Kofinanzierung ihren geschätzten Mindestbedarf von 10,000 £ erreichen.

Stingrays Geschichte

Stingray wurde von Anfang an als schnelles Tauchboot konzipiert und einige Jahre vor der Jahrhundertwende von Looe Divers von Barnet Marine gekauft, passenderweise Looe Diver 1 genannt. Julian, Treuhänder, Schatzmeister und höchstqualifizierter Skipper von Fathoms Free, war zwischen 2000 und 2005 regelmäßiger Skipper auf dem Boot, darunter auch beim Untergang der Scylla im Jahr 2004. Während dieser Zeit trieb Julian seine Skipper-Entwicklung mit dem Boot voran und absolvierte die Advanced Powerboat-Ausbildung und Ausbilder Kurse.

Stingray begann als Looe Divers 1

Ungefähr ein Jahrzehnt nachdem Looe Divers das Boot gekauft hatten, verkauften sie es an Starfish Divers und es wurde in Starfish umbenannt. Leider stellten Starfish Divers einige Jahre später den Betrieb ein. Das Boot wurde vernachlässigt und sein Zustand verschlechterte sich. Wir sind uns nicht sicher, was in den folgenden Jahren damit geschah, bevor es 2015 von Mark Milburn gefunden und als Restaurierungsprojekt gekauft wurde.

Aufgrund von Marks zahlreichen anderen Projekten und mangelnder Freizeit, um die erforderlichen Arbeiten abzuschließen, blieb Starfish vernachlässigt, bis COVID-19 Mark die Zeit gab, sich um sie zu kümmern. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es außer einem ungeeigneten Ersatzanhänger mit Aluminiumrahmen, der überholt werden musste, und einem gebrauchten Ersatzmotor, den niemand in Betrieb gesehen hatte, keine weiteren Fortschritte bei der Seetüchtigkeit des Bootes.

Stingray während ihrer wenigen Jahre bei Starfish Divers

Nach einer Hochdruckreinigung, dem Ausbau und Verkauf des defekten Motors und dem Zerlegen des Bootes bis auf den nackten Rumpf bestand der erste Schritt darin, es neu zu beschlauchen, was im Juli 2022 geschah. Zu diesem Zeitpunkt nahm Starfish den neuen Namen Stingray an, benannt nach Marks erstem Charterboot, das die Grundlage seines Tauchcharterunternehmens Stingray Charters gewesen war. Leider verstarb Mark im folgenden Jahr und das unfertige Boot Stingray wurde erneut vernachlässigt.

Mark Milburn verpasst Stingray eine ordentliche Jet-Wäsche

Mark war nicht nur eine Tauchschule, ein Tauchshop und ein Tauchcharter-Betreiber; er war jahrzehntelang bis zu seinem Tod eine tragende Säule der Bemühungen zum Meeresschutz in Cornwall. Mark unterstützte mit seinem Unternehmen alle Meeresschutzgruppen in und um Cornwall und leitete seine eigenen Bergungsaktionen von Geisterausrüstung und Unterwassersäuberungsaktionen in Cornwall Jahrzehnte bevor es einige Gruppen überhaupt gab. Man hört oft, dass Mark Meeresschutzgruppen Vorzugspreise gewährte, um sicherzustellen, dass sie mit den begrenzten Budgets, mit denen sie alle arbeiten, so viel wie möglich bewirken konnten.

Fathoms Free war tatsächlich Marks letzter Tauchcharterkunde vor seinem Tod. Die Teammitglieder verbrachten einen ganzen Sonntag mit Mark, um ein Wrack aus Geisterausrüstung und Meeresmüll in der Mündung des Falmouth zu räumen, eine Erinnerung, die sie für immer schätzen werden.

Als Fathoms Free erfuhr, dass Stingray eine Meile von Marks altem Tauchzentrum entfernt in einer Hecke saß, wussten sie, dass es nur eine Möglichkeit gab, Cornwalls Kapazitäten für den Meeresschutz zu erhöhen und Marks Vermächtnis fortzuführen. Das Team sprach mit seiner Familie und beschloss, das fortzusetzen, was er begonnen hatte.

Ein Sprecher sagte: „Mit Ihrer Hilfe kann Fathoms Free Mark Milburns Vermächtnis ehren und sicherstellen, dass der Name Stingray auch in den kommenden Jahren einen bedeutenden Beitrag zum Meeresschutz leistet. Egal, wie klein, jede Spende bringt uns unserem Ziel näher.“