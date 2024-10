Ho, ho ho! Vobster Santas kehrt im Dezember zurück

Hol dir dein Weihnachtsmannkostüm oder verkleide dich als Elfe, Rentier oder sogar als lustiger Schneemann – die Vobster Weihnachtsmänner Die Veranstaltung ist zurück und verspricht, größer denn je zu werden!

Schließen Sie sich am 15. Dezember dem Vobster Quay-Team und Dutzenden anderer Taucher in Kostümen an – der Rekord liegt bei 185 Weihnachtstauchern, die gleichzeitig ins Wasser gehen –, um Geld für zwei gute Zwecke zu sammeln, die Royal National Lifeboat Institution und Help for Heroes. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben die Weihnachtstaucher in Vobster mehr als 52,000 £ gesammelt.

„Es ist über 17 Jahre her, dass der allererste Wohltätigkeits-Weihnachtstauchgang am Vobster Quay stattfand, und jedes Jahr wird die Veranstaltung größer und besser“, schwärmte Amy Stanton, die Besitzerin von Vobster Quay. „Vobster Santas ist eine großartige Möglichkeit für Taucher, der RNLI und Help For Heroes – zwei sehr verdienstvollen Wohltätigkeitsorganisationen, die uns am Herzen liegen – ein großes Dankeschön zu sagen.

„Wir sind unglaublich stolz auf alles, was Vobster Santas erreicht hat, und hoffen, dass dieses Jahr noch mehr Taucher an der Veranstaltung am Sonntag, den 15. Dezember, teilnehmen werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir Vobster Santas 2024 zum bisher größten Event machen können!“

Die Tore öffnen um 7.30:9.30 Uhr, um 10:XNUMX Uhr gibt es eine Tauchbesprechung und dann gehen alle Taucher um XNUMX:XNUMX Uhr ins Wasser.