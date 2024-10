Buckelwal nach Strandung in Schottland wieder im Meer

Ein neun Meter langer Buckelwal scheint erfolgreich den Weg zurück ins Meer gefunden zu haben, nachdem er am Dienstag an der schottischen Küste gestrandet war.

Am 3.30. Oktober gegen 15 Uhr Britische Taucher Marine Life Rescue (BDMLR) wurde auf einen lebenden, gestrandeten großen Wal vor der Küste von Southerness in Dumfries und Galloway aufmerksam gemacht.

Der Strand in dieser Gegend ist fast flach, was bedeutet, dass bei Ebbe etwa zwei Kilometer Sand und Felsen völlig trocken liegen. Erste Fotos zeigten, dass sich der Wal ziemlich weit vor der Küste befand, was es schwierig machte, die Art zu identifizieren und herauszufinden, in welchem ​​Zustand sich der Wal befand. Allerdings berichteten Bürger, dass sie die dumpfen Schläge des Wals hören konnten, der mit seiner Schwanzflosse schlug und verzweifelt versuchte, sich vom Sand zu manövrieren, als das Wasser um ihn herum sank.

Es wurde ein Alarm an die örtlichen Meeressäugerärzte gesendet, damit sie die Situation einschätzen. In der Zwischenzeit ging ein ansässiges Paar, das sich mit dem Untergrund in der Gegend sehr gut auskennt, sicher zum Wal hinaus, um weitere Fotos für BDMLR zu machen, während es auf die Ankunft der Ärzte und der Küstenwache wartete.

Auf ihren Fotos war ein etwa neun Meter langer Buckelwal zu sehen. Der Wal schluckte (als würde er seine Nahrung durch seine Barten filtern) und schlug mit seinem Schwanz in der Luft, wodurch er tiefer in den Sand geriet. Das Paar teilte BDMLR mit, dass die Flut bei einer Wende ziemlich schnell einsetzt, sodass die Rettungsorganisation hoffte, dass der Wal nur für ein paar Stunden gestrandet sein würde, bevor das Wasser ihn hoffentlich ohne weiteres Eingreifen wieder flottmachen könnte.

Buckelwal in Schottland gestrandet

Abgesehen von den Anzeichen von Stress schien der Wal in einem mäßigen Zustand zu sein, aber als er müde wurde, schien er sich zu beruhigen und seine Atmung entspannte sich. Zu diesem Zeitpunkt erregte der Wal bereits die Aufmerksamkeit der Einheimischen, aber die Menschenmenge wurde unter Kontrolle gebracht, als die Sanitäter und die Küstenwache eintrafen, sodass BDMLR über die beste Vorgehensweise entscheiden konnte.

Große Bartenwale sind bekanntermaßen schwer zu behandeln, da sie aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts nicht sicher bewegt werden können. BDMLR konnte also nur dafür sorgen, dass der Wal so gut wie möglich versorgt war und Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen wurden. Glücklicherweise war der Wal nur ein paar Stunden vor Ebbe gestrandet und musste nicht lange warten, bis die Flut über das Gebiet schwappte, um ihn wieder flottzumachen, als das Wasser tief genug war. Zu diesem Zeitpunkt zog sich das Team in Sicherheit ans Ufer zurück, da auch das Licht schwand und es unmöglich wurde, den Wal zu identifizieren. BDMLR zog sich also zurück und schickte am 16. Oktober im Morgengrauen einen Sanitäter hinaus, um zu sehen, ob sich alle Hoffnungen bewahrheitet hatten.

Glücklicherweise war der Wal an der Küste und etwa eine Meile vor der Küste nicht zu sehen, aber das bedeutet nicht, dass er nicht wieder auftauchen wird. In den nächsten Tagen werden Ärzte die Küste überwachen, um zu prüfen, ob er wieder gestrandet ist.

Strandungen lebender Buckelwale kommen in Großbritannien nur sehr selten vor, und das BDMLR hat nur auf eine Handvoll reagiert. Bei früheren Strandungen strandeten die Tiere meist nicht vollständig, sondern trieben in seichtem Wasser, bevor sie sich wieder befreien konnten.

BDMLR möchte der Küstenwache Ihrer Majestät für ihre Unterstützung und natürlich ihren engagierten Meeressäugerärzten für ihren Einsatz bei diesem Vorfall herzlich danken. BDMLR hofft, dass sich der Buckelwal vollständig erholt und lediglich von den gewaltigen Gezeiten in dieser Region überrascht wurde.

Bildnachweis: BDMLR