Begleiten Sie Monty Halls auf den Malediven

Fernsehmoderatorin, Autorin und GO Tauchshow Der unerschütterliche Monty Halls wird sich Scuba Dive Adventures für eine 'Das Beste der Malediven'-Reise an Bord des Liveaboards „Emperor Serenity“ im März 2025 – und Sie können ihn auf der Reise begleiten.

Der Liveaboard-Tauchtrip „Best of the Maldives“ ist das ultimative Erlebnis für Taucher, die die berühmtesten und atemberaubendsten Tauchplätze in den Malé- und Ari-Atollen erkunden möchten. Sie werden die besten Plätze für Kanal-, Strömungs- und Gipfeltauchen entdecken, wo Sie die Möglichkeit haben, eine Reihe faszinierender Meereslebewesen zu erleben, darunter Mantas, Walhaie und viele andere Arten.

Emperor Serenity bietet in 26 Kabinen bequem Platz für bis zu 13 Gäste. Das Unterdeck verfügt über acht Doppelbettkabinen, während das Haupt- und Oberdeck jeweils zwei Suiten mit einem Kingsize-Bett, einem Einzelbett und atemberaubenden Meerblicken bieten. Jede Kabine bietet eine individuell regulierbare Klimaanlage, ein eigenes Badezimmer, reichlich Stauraum und praktische Ladestationen.

Idyllischer maledivischer Strand

Monty Halls

Monty Halls ist Rundfunksprecher, Redner, Naturforscher, ehemaliger Royal Marine, Meeresbiologe, Reiseschriftsteller und Führungsspezialist. Seine Erfahrung umfasst über zwei Jahrzehnte der Leitung von Teams in einigen der entlegensten Gegenden der Erde, der Präsentation von Tier- und Abenteuerdokumentationen und der Zusammenarbeit mit Blue-Chip-Unternehmen im Vereinigten Königreich und im Ausland.

Während der Malediven-Reise hält Monty abends Vorträge an Bord und Sie haben die Möglichkeit, sich persönlich zu unterhalten und Montys Tauchgeschichten aus aller Welt aus erster Hand zu hören.

Die Reise, die vom 16. bis 23. März stattfindet, kostet 2,699 £ pro Person bei Doppelbelegung in einer Standardkabine. Upgrades sind möglich. Das Paket beinhaltet sieben Übernachtungen mit Vollpension auf dem Schiff, interne Transfers, alle Tauchgänge, eine 12-Liter-Flasche, Bleigewichte, Tee, Kaffee und Wasser. Nitrox ist ebenfalls enthalten.

NB: Internationale Flüge, nicht spezifizierte Aktivitäten und Trinkgelder sind nicht im Preis inbegriffen. Einzelzimmerzuschläge können anfallen. Bitte beachten Sie, dass sich alle Aktivitäten, Startzeiten und Gastredner aufgrund der örtlichen Umweltbedingungen ändern können und sich auch die Reihenfolge, in der sie durchgeführt werden, ändern kann.