Margo Peyton vom Kids Sea Camp wurde von Beneath the Sea zur Pionierin des Jahres gekürt

Margo Peyton, die treibende Kraft hinter Kinder-Seecamp, ist mit Auszeichnungen vertraut und kann nun ihrer wachsenden Sammlung einen weiteren „Gong“ hinzufügen: Die Auszeichnung „Beneath the Sea“ zur Pionierin des Jahres 2025 steht fest.

Nach der Aufnahme in die International Scuba Diving Hall of Fame im Jahr 2024 folgt diese jüngste Auszeichnung auf zahlreiche andere Ehrungen, insbesondere einen PADI Lifetime Achievement Award im Jahr 2020, den Reaching Out Award von DEMA und Diver of the Year von Beneath the Sea im Jahr 2018 sowie die Aufnahme in die Women Divers Hall of Fame im Jahr 2009.

Margo engagiert sich seit 25 Jahren an vorderster Front bei der Förderung des Tauchens für die nächste Generation, hat über 8,000 junge Taucher und ihre Familien inspiriert und bemerkenswerte Beiträge zur Unterwassererkundung und -ausbildung geleistet.