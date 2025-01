Blaulicht-Motivation: Lernen Sie die wandelnde Koralle kennen

Taucher neigen dazu, Korallen als „sesshaft“ zu betrachten – sie bleiben an ihrem Platz, sodass man genau weiß, wo man sie findet. Eine neue Studie hat jedoch die Fähigkeit einer Pilzkoralle hervorgehoben, auf der Suche nach ihrem idealen Lebensraum auf dem Meeresboden umherzuwandern – wenn auch in einem entspannten Tempo.

Mobile Korallen waren bekannt, aber die Art und Weise, wie sie sich bewegen und navigieren, blieb „weitgehend unklar“, so ein australisches Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Brett Lewis von Queensland-Universität für TechnologieDie Forscher untersuchten die kleinen, freigeistigen Cycloseris Cyclolite um zu erfahren, wie und warum es auf Wanderschaft gehen würde.

Experimente zeigten eine starke positive phototaktische Reaktion auf blaues Licht, wie es die Koralle in tieferen Sandbänken erwarten würde. Sie zeigte weit weniger Begeisterung für das weiße Licht, das in flacheren Oberflächengewässern vorkommt und auf eine drohende Korallenbleiche hinweisen könnte.

Überwältigende 86.7 % der Pilzkorallen steuerten auf blaues Licht zu, wenn dieses ein Ende des Laboraquariums beleuchtete, während nur 20 % eine gewisse Vorliebe für weißes Licht zeigten.

Pilzkoralle in Bewegung (QUT)

Bei den Blaulichtversuchen brauchten die Korallen ein bis zwei Stunden, um Distanzen von bis zu 22 cm zurückzulegen, bei weißem Licht legten sie jedoch höchstens 8 mm zurück. Wenn an beiden Enden des Beckens gleichzeitig blaues und weißes Licht leuchtete, wurden die Korallen immer zum blauen hingezogen.

Hochauflösende Zeitrafferaufnahmen zeigten die Kombination von Mechanismen, mit denen die Koralle ihre Bewegung steuert. Durch Aufblasen ihres Gewebes konnte sie Reibung verringern, den Auftrieb erhöhen, um ihren Kern vom Meeresboden abzuheben, und ihre Oberfläche vergrößern, um Strömungen aufzufangen, wie ein Schiffssegel.

Wenn sich die Gewebe wiederum zusammenzogen, trugen ventrale Polster oder „Füße“ dazu bei, indem sie die Interaktion oder Reibung mit dem Substrat anpassten, wodurch die Koralle sich langsam vorwärts bewegen konnte.

Schließlich war er auch in der Lage, seine seitlichen peripheren Gewebe zusammenzuziehen und zu verdrehen und sich so in einer Art und Weise vorwärtszutreiben, die den pulsierenden Schwimmbewegungen von Quallen ähnelt.

Cycloseris Cyclolite scheint diese Fähigkeit zu nutzen, wenn Faktoren wie Schwerkraft, Strömungen oder Wellen sie an einen ungünstigen, vielleicht gefährlich flachen Ort gebracht haben und sie ihre Aussicht verbessern möchte – was die Forscher zu dem Schluss führt, dass Korallen „neurologisch ausgefeilter“ sind als bisher angenommen. Die Die Studie wurde gerade veröffentlicht in PLoS ONE.

Ausgedünnte Korallen haben Probleme sich zu vermehren

Korallenlaichen an einem Palau-Riff (Peter Mumby)

Inzwischen in einem Universität von QueenslandIm Rahmen einer von der Universität von Kalifornien geleiteten Studie hat ein internationales Team den Erfolg eines natürlichen Korallenlaichereignisses im Jahr 2024 gemessen und mit Besorgnis festgestellt, dass sich einzelne Korallen nah beieinander befinden müssen, um sich erfolgreich fortpflanzen zu können.

„Wir waren überrascht, als wir sahen, dass die Korallen maximal 10 m voneinander entfernt sein müssen, besser noch weniger, damit eine Befruchtung stattfinden kann“, sagte Teamleiter Prof. Peter Mumby. „Wir wussten, dass die Korallen nicht zu weit voneinander entfernt sein dürfen, aber wir stellten fest, dass sie dichter beieinander sein müssen, als wir erwartet hatten.“

„Auswirkungen des Klimawandels wie die Korallenbleiche führen zum Absterben von Korallen und verringern ihre Dichte. Daher befürchten wir, dass die einzelnen Korallen am Ende zu weit voneinander entfernt sein könnten, um sich erfolgreich fortzupflanzen.“

Bei ihrer Arbeit in Palau in Mikronesien platzierten die Forscher Behälter über 26 Korallenkolonien auf einem Riff, während die überwiegend zwittrigen Korallen ihre Eier und Spermien freisetzten.

Einer der Eierhalter (Peter Mumby)

„Die Behälter fingen einige Eier jeder Koralle auf und trieben mit der Flut an die Oberfläche“, sagte Prof. Mumby. „Obwohl die Eier nicht entkommen konnten, konnten Spermien in den Behälter gelangen und die Eier befruchten.“

„Nach einer Stunde Drift wurde für jede Korallenart der Anteil befruchteter Eier sowie die Entfernung zu ähnlichen, etablierten Korallen notiert.“

Die Befruchtung betrug im Durchschnitt 30 %, wenn die Korallen sehr nah beieinander standen, sank aber bei einem Abstand von 10 m auf weniger als 10 %. Ab 20 m lag sie praktisch bei Null.

„In Zukunft müssen wir den Korallen möglicherweise dabei helfen, diesen wichtigen Teil ihres Lebens fortzusetzen“, kommentierte der Co-Autor der Studie, Dr. Christopher Doropoulos von Australiens nationaler Wissenschaftsagentur CSIRO.

Der Untersuchungsort – Tischkorallen an flachen Riffen in Palau (Peter Mumby)

„Das Verständnis für die Bedeutung lokaler Nachbarschaften liefert konkrete Ziele für Maßnahmen wie die Wiederherstellung von Korallen. Im Idealfall würde die Korallendichte an wichtigen Standorten überwacht und eine Wiederherstellung durchgeführt, um die Dichte wieder auf das für eine erfolgreiche Reproduktion erforderliche Niveau zu bringen.“

Die Forschungsprojekte wird veröffentlicht in Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften USA (PNAS).

