Promi-„Spionagewal“ stirbt – inmitten der Folgen für seine menschlichen Follower 

Der berühmte Weißwal Hvaldimir, von dem man einst annahm, er sei von Russland für militärische Geheimdienste missbraucht worden, und der in den vergangenen fünf Jahren von der norwegischen Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wurde, ist plötzlich gestorben.

Die Todesursache ist unbekannt. Er starb kurz vor seiner geplanten Umsiedlung. Diese hatte unter den Umweltschützern, die sich jahrelang für sein Anliegen eingesetzt hatten, für Entzweiung gesorgt.

Die Walbeobachtungsorganisationen OneWhale und neuerdings auch Marine Mind verfolgen Hvaldimirs Bewegungen normalerweise. Zuletzt wurde er gestern Morgen (30. August) vor der Küste Südwestnorwegens in der Nähe von Stavanger lebend, in scheinbar gutem Zustand und in regelmäßigen Abständen tauchend gesehen.

Die Küstenwache war informiert worden, um sicherzustellen, dass der Schiffsverkehr über Hvaldimirs Anwesenheit informiert war. Später wurde jedoch beobachtet, wie der weiße Wal längere Zeit an der Oberfläche trieb. Als gegen 2.30:XNUMX Uhr ein Patrouillenboot eintraf, stellte es fest, dass er tot war.

Der freundliche Beluga-Wal (Marine Mind)

Ein Fischerboot schleppte Hvaldimir zum Hafen von Risavika, wo er aus dem Wasser gehoben und von der Hafenbehörde auf einen Lastwagen geladen wurde, bis die Autopsie vorbereitet war. Hvaldimir war mehr als 4 m lang und wog schätzungsweise mehr als 1,200 kg.

Die Todesursache war laut Sebastian Strand, dem Meeresbiologen, der Marine Mind gegründet hat, unklar. Er sagte, dass es Spuren am Körper gab, die aber nach dem Tod von anderen Wildtieren verursacht worden sein könnten.

„Ausrüstung Sankt Petersburg“

Hvaldimir erlangte Berühmtheit, als er im April 2019 von Fischern im nordnorwegischen Hammerfest gefunden wurde. Er trug ein enges Geschirr mit der Aufschrift „Ausrüstung Sankt Petersburg“, das offenbar dazu gedacht war, eine Kamera zu halten. Man nahm an, dass er als Unterwasserspion für das russische Militär ausgebildet worden war.

Der freundliche Beluga war mit Menschen vertraut und schien einen Großteil seines Lebens in Gefangenschaft verbracht zu haben. Er erhielt den Spitznamen Hvaldimir, wurde jedoch später in Skandinavien allgemein als Hvaldi bezeichnet (Wal ist norwegisch für Wal), um jegliche Verbindung mit dem russischen Präsidenten zu vermeiden, und das Geschirr wurde abgelegt.

Normalerweise findet man Beluga-Wale in den entlegenen Arktisgebieten, doch Hvaldimir schien damit zufrieden zu sein, in den belebteren und wärmeren Gewässern der Nordsee zu bleiben. Im vergangenen Jahr wagte er sich sogar bis in den Süden, bis nach Südwestschweden, was weitere Bedenken um seine Sicherheit auslöste.

Hvaldimir, der freundliche Beluga-Wal (OneWhale)

Die Wohlfahrt OneWhale wurde schon früh zum Schutz von Hvaldimir gegründet, mit der Absicht, ein sicheres Walreservat für ihn und andere freigelassene, gefangene Säugetiere zu schaffen.

Im Juli dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass die norwegische Fischereibehörde die Erlaubnis erteilt habe, Hvaldimir in arktische Gewässer am Varangerfjord in der Finnmark zurückzubringen, in die Nähe einer wilden Herde, in die er später integriert werden könnte. Als Hvaldimirs Tod bekannt gegeben wurde, waren angeblich bereits Flüge arrangiert worden.

Eine Reihe von Meeresbiologen hatte jedoch zuvor argumentiert, dass ein solcher Schritt das Wohlergehen der Wale gefährden würde und hatte sich abgespalten, um MeeresgeistDie Kluft war auch in der norwegischen Presse zu spüren.

"Kein natürlicher Tod"

„Die Todesursache ist uns noch nicht bekannt, aber er befand sich in stark befahrenen Gewässern … daher gehen wir davon aus, dass es kein natürlicher Tod war“, erklärte OneWhale-Gründerin Regina Haug nach der Nachricht von Hvaldimirs Tod.

Die Wohltätigkeitsorganisation, die jährliche Gesundheitschecks an dem Beluga durchführt, hatte Hvaldimir als „gesunden jungen Wal ohne Anzeichen einer Krankheit“ beschrieben. Die übliche Lebenserwartung eines Beluga-Wals wird auf 35 bis 50 Jahre geschätzt. „Wir haben die norwegischen Behörden gebeten, eine Autopsie durchzuführen, und sie haben sich dazu bereit erklärt“, sagte Haug.

„Wir sind zutiefst enttäuscht. Und wir sind auch wütend, denn wir mussten so lange und hart kämpfen, um ihm aus der Gefahr zu helfen. Und er war endlich so nah dran, ein besseres Leben zu haben.

„Aber wir sind wütend auf diejenigen, die versucht haben, seinen Umzug zu blockieren und Fehlinformationen zu verbreiten … es gibt eine Handvoll Menschen, die ihn gefangen halten und verhindern wollten, dass diesem süßen Tier früher geholfen wird.“

Sebastian Strand von Marine Mind und andere Freiwillige mit Hvaldimir (Marine Mind)

„Hvaldimir war nicht nur ein Weißwal; er war ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ein Symbol der Verbundenheit und eine Erinnerung an die tiefe Bindung zwischen Mensch und Natur“, erklärte Strand von Marine Mind.

„In den letzten fünf Jahren hat er das Leben von Zehntausenden berührt und Menschen in Ehrfurcht vor den Wundern der Natur zusammengebracht.

„Seine Anwesenheit hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, die Ozeane zu schützen, und dabei hat er uns auch mehr über uns selbst beigebracht. Ruhe in Frieden, Hvaldimir. Wir werden dich schmerzlich vermissen, aber nie vergessen.“

