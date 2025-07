Cornwall ist in Stimmung für die National Marine Week

Das Thema der bevorstehenden National Marine Week 2025 lautet „Der Meeresboden unter den Wellen“, sagt der Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Von heute (26. Juli) bis Sonntag, 3. August, werden zahlreiche Outdoor-Aktivitäten organisiert, um den Menschen zu helfen, die Meeresfauna Cornwalls zu genießen und zu verstehen.

Das auf Familien und Menschen jeden Alters zugeschnittene Angebot umfasst Wanderungen durch Felsenbecken, Schnorchelsafaris über Seegraswiesen, die Beobachtung von Delfinen von Klippen aus und Strandreinigungen – mindestens eine davon mit Silent Disco.

„Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, die Tierwelt Cornwalls zu überwachen und aufzuzeichnen“, sagt CWT. „Cornwall ist die Heimat einiger der artenreichsten Meerestiere Großbritanniens, von winzigen, seltenen, farbenfrohen Korallen bis hin zu riesigen Riesenhaien.“

Suche am Ufer der Stackhouse Cove (Matt Slater)

Die Meeresumwelt steht leider zunehmend unter Druck durch schädliche Fischereipraktiken, Entwicklung auf See und Verschmutzung durch Landwirtschaft, Abwasser und Plastik. Mit der National Marine Week möchte der Cornwall Wildlife Trust eine neue Generation von Meeresschützern und Freiwilligen dazu inspirieren, sich für die Natur einzusetzen.

„Die National Marine Week bietet allen die Möglichkeit, ihre lokale Küste zu erkunden und sich in den fantastischen Your Shore-Gruppen in ganz Cornwall zu engagieren“, sagt Katie Bellman, Meeresbeauftragte der CWT. „Mit über 25 Veranstaltungen in der Grafschaft ist für jeden etwas dabei.“

CWT ist einer von 46 Trusts in Großbritannien, die zusammen die Royal Society of Wildlife Trusts bilden. Eine Liste von Veranstaltungen der Nationalen Marinewoche Speziell für Cornwall sind auf der CWT-Site verfügbar.

