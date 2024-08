Taucher erlebt seltene Begegnung mit Haien in BC

Es ist nicht unbekannt, denn Divernet berichtet über a ähnliche Begegnung im Mai letzten Jahres, aber es ist selten genug, um Meeresbiologen in Aufregung zu versetzen: ein Stumpfnasen-Sechskiemenhai, der sich in den seichten Gewässern vor der kanadischen Pazifikküste aufhält.

„Der Fund meines Lebens“, beschrieb Mitchell Hewitt seine Begegnung am Abend des 8. August. „Ich bin diesen Sommer jeden Tag getaucht, um einen dieser Haie zu finden.“

Der Meeresbiologe, der für Keystone Environmental arbeitet, ist normalerweise damit beschäftigt, das Verhalten der Kopffüßer und Seehasen in der Gegend zu beobachten. Er entdeckte den Hai beim Tauchen vor der Gemeinde Löwenbucht im Howe Sound nördlich von Vancouver.

Der Hai, ein männlicher Jungfisch, den er auf etwa 2.5 m Länge schätzte, schwamm in einer Tiefe von etwa 15 m über dem Meeresboden. Hewitt und seine Gruppe konnten den Hai etwa 10 Minuten lang beobachten (Hexanchus griseus), das sogar einmal beschloss, zwischen seinen Beinen hindurchzuschwimmen.

Der Stumpfnasen-Sechskiemenhai (Mitchell Hewitt)

Stumpfnasen-Sechskiemerhaie, auch Kuhhaie genannt, kommen normalerweise in Tiefen zwischen 100 und 2,000 m vor, obwohl sich Jungtiere nachts gelegentlich auf der Suche nach Beute in seichte Gewässer wagen. Vor der Küste von British Columbia kommen auch Weibchen manchmal an die Küste, um zu gebären, wobei die Würfe mehr als 100 Junge umfassen können.

Die Art ist einer der größten Haie der Welt und kann bis zu 6 m lang und 600 kg schwer werden.

„Es war einfach ein sanfter Riese, wie ein großes Seejunges“, sagte Hewitt gegenüber CTV News. Er sagte, er habe „so schwer geatmet, wie ein Mensch nur kann, weil ich völlig ausgeflippt bin. Danach war ich stundenlang wie auf glühenden Kohlen.“

Letztes Jahr reisten Tauchlehrer Matteo Endrizzi sprach auch von einem „einmaligen Erlebnis“, als er und seine Gruppe bei einem Wracktauchgang in 2 m Tiefe in der Albernini Inlet, weiter westlich vor Vancouver Island, auf ein 20 m langes Jungtier stießen. Sie sagten, der Hai sei offenbar von ihren Lichtern angezogen worden.

