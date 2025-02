Taucher und Wildfische wissen, wer Sie sind!

Die Fische, denen Taucher in der freien Natur begegnen, können uns unterscheiden – solange wir ihnen mit ein paar optischen Hinweisen helfen, wie zum Beispiel der Farbe unserer Tauchausrüstung.

Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie (MPI-AB) in Deutschland, das von den Erfahrungen seiner wissenschaftlichen Taucher auf einer Mittelmeer-Forschungsstation auf Korsika inspiriert wurde.

Irgendwann in jeder Feldsaison hatten die Taucher festgestellt, dass wilde Fische ihnen folgten und Futter stahlen, das als Belohnung für das Experiment gedacht war. Einzelne Fische schienen zu erkennen, welcher Taucher zuvor das Futter getragen hatte, und folgten nur diesem Taucher, während sie andere ignorierten.

Bisherige Untersuchungen zur Fähigkeit von Fischen, einzelne Menschen zu unterscheiden, waren allerdings sehr begrenzt.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise Computer-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Freiwillige Helfer

Die Wissenschaftler führten eine Reihe von Freiwasserexperimenten in einer Tiefe von 8 Metern durch, wobei die Fische an der Studie als „willige Freiwillige teilnahmen, die kommen und gehen konnten, wie es ihnen gefiel“, bemerkt die Co-Erstautorin und MPI-AB-Bachelorstudentin Katinka Soller.

In der ersten Versuchsphase „trainierte“ Soller die Fische. Ziel war es, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, während er eine leuchtend rote Weste trug, und sie zu füttern, während er eine Distanz von 50 Metern schwamm.

Mit der Zeit ließ sie die auffälligen Köder weg, bis sie nur noch einfache Taucherkleidung trug. Sie hielt das Futter versteckt und fütterte nur die Fische, die ihr die ganzen 50 m gefolgt waren.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the TAUCHERAUSBILDUNG sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

„Als ich ins Wasser ging, dauerte es nur Sekunden, bis ich sie scheinbar aus dem Nichts auf mich zuschwimmen sah“, sagt Soller.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-fein".

Die Tonleitern machten den eifrigen Lerner Bernie erkennbar (MPI-AB)

Zwei Taucher, unterschiedliche Ausrüstung

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on TAUCHERAUSBILDUNG swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and Zwecke and swim in different directions from the same starting point.

Am ersten Tag folgten die Fische beiden Tauchern gleichermaßen und schienen Schwierigkeiten zu haben, sich zu entscheiden, welchen sie verfolgen sollten. Tomasek fütterte die Fische, die ihm folgten, jedoch nicht und am zweiten Tag nahm die Zahl der Fische, die Soller folgten, deutlich zu.

Um zu überprüfen, ob die Fische lernten, den richtigen Taucher zu erkennen, konzentrierten sich die Forscher auf sechs Fische und stellten fest, dass vier davon im Verlauf des Experiments starke positive Lernkurven zeigten.

„Das ist ein cooles Ergebnis, denn es zeigt, dass die Fische Katinka nicht einfach aus Gewohnheit oder weil andere Fische da waren, folgten“, sagt Tomasek. „Sie waren sich beider Taucher bewusst, testeten jeden einzelnen und lernten, dass Katinka am Ende des Schwimmens die Belohnung brachte.“

Farbsehen

Auf die markante Tauchausrüstung, die den Fischen hilft (links), folgte das Tragen derselben Ausrüstung

Anschließend wiederholten die Wissenschaftler die Versuche mit identischer Tauchausrüstung und stellten fest, dass die Fische sie nicht mehr auseinanderhalten konnten. „Fast alle Fische haben Farbsehen, daher ist es nicht überraschend, dass die Dorade lernte, den richtigen Taucher anhand von Farbflecken auf dem Körper zu erkennen“, sagt Tomasek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving Masken, so we usually rely on differences between wetsuits, Zwecke or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

„Wir haben bereits beobachtet, wie sie sich unseren Gesichtern näherten und unsere Körper musterten“, sagt Soller. „Es war, als würden sie uns studieren, nicht umgekehrt.“

„Es überrascht mich nicht, dass diese Tiere, die sich in einer komplexen Welt zurechtfinden und jede Minute mit unzähligen verschiedenen Arten interagieren, Menschen anhand visueller Hinweise erkennen können“, sagt der leitende Autor Alex Jordan, der eine Gruppe am MPI-AB leitet.

„Ich denke, das Überraschendste ist, dass wir überrascht wären, wenn sie es könnten. Das deutet darauf hin, dass wir die Fähigkeiten unserer Unterwasser-Cousins ​​unterschätzen.“

„Es mag seltsam erscheinen, sich vorzustellen, dass Menschen eine Bindung zu einem Tier wie einem Fisch haben, das im Stammbaum der Evolution so weit von uns entfernt ist, dass wir es nicht intuitiv verstehen“, schließt Tomasek.

„Aber die Mensch-Tier-Beziehungen können Millionen von Jahren evolutionärer Distanz überwinden, wenn wir uns die Mühe machen, aufmerksam zu sein. Jetzt, da wir wissen, dass sie uns sehen, ist es an der Zeit, dass wir sie sehen.“ Die Studie hat gerade erst veröffentlicht in der Zeitschrift Biology Letters.

