DNA beweist es: Orcas töten wegen der Leber des Weißen Hais

In frühen 2018, Divernet / Taucher Zeitschrift lief Eine exklusive Geschichte von Hai-Experte Richard Peirce. Es enthielt eine eindringliche Warnung: Der Tourismus, der auf Käfigtauchen mit Weißen Haien in Südafrika basiert, sei in Gefahr, weil Orcas, die eine Vorliebe für Haileber hätten, die Haie töteten oder verscheuchten.

Zwei Orcas namens Port und Starboard hatten eine Schreckensherrschaft über das Tier begonnen, das immer als das ultimative Raubtier galt. Für einige, die in der lukrativen Hai-Tauchbranche tätig waren, war dieser Vorwurf schwer zu akzeptieren.

Orca (Isabella Reeves / Flinders University)

Jetzt, sieben Jahre später und während Weiße Haie vor der Küste Südafrikas noch immer selten sind, wurde durch DNA-Beweise erstmals bestätigt, dass ein Orca einen Weißen Hai gejagt und getötet hat, um seine Leber zu erhalten.

Diesmal ereignete sich der Vorfall in Australien. Zeugen sahen mehrere Killerwale (Orcinus Schwertwal), darunter zwei lokal bekannte Exemplare namens Bent Tip und Ripple, fangen 2023 in der Bridgewater Bay in der Nähe von Portland in Victoria eine große Beute.

Zwei Tage später wurde der Kadaver eines 4.7 m langen Weißen Hais (Carcharodon carcharias) wurde an Land gespült und von der staatlichen Fischereibehörde zur Untersuchung eingesammelt.

Kadaver eines Weißen Hais in Portland angeschwemmt (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Vier Bisswunden

Die gerade veröffentlichte Studie über den Hai wurde von einem wissenschaftlichen Team der Flinders University geleitet, das Abstriche von vier charakteristischen Bisswunden am Kadaver analysierte.

Der Beweis lag in der DNA, als die Abstriche auf genetisches Material untersucht wurden, das der Räuber hinterlassen hatte. Ein Orca hatte den Mittelteil des Hais gefressen, wo sich einst die nährstoffreiche Leber befunden hatte, und die anderen drei Wunden zeigten die DNA von aasfressenden Breitnasen-Siebenkiemerhaien. Auch die Verdauungs- und Fortpflanzungsorgane des Weißen Hais fehlten.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also Kalifornien .

„Diese Ergebnisse liefern überzeugende Beweise dafür, dass Killerwale in australischen Gewässern Weiße Haie jagen, und weisen stark auf einen selektiven Verzehr der Leber hin“, sagt die Hauptautorin der Studie, Isabella Reeves, Doktorandin bei der Southern Shark Ecology Group der Universität und dem West Australian Cetacean Research Centre (CETREC).

„Dies lässt darauf schließen, dass derartige Raubüberfälle weltweit weiter verbreitet sind als bisher angenommen.“

Infografik zur Studie der Flinders University (Emma Luck)

Andere Haie

In Australien wurde gelegentlich beobachtet, dass Orcas Jagd auf Blauhaie, Heringshaie, Kurzflossen-Mako, Grundhaie und Tigerhaie machten. Es gab zuvor jedoch keine nachgewiesenen Tötungen von Weißen Haien.

„Die Beweise legen nahe, dass die Vertreibung oder direkte Tötung der Weißen Haie infolge der Schwertwaljagd in Südafrika zu kaskadierenden Veränderungen im weiteren marinen Ökosystem geführt hat“, kommentierte der Co-Leitautor Adam Miller, außerordentlicher Professor an der Flinders University.

“We know that white sharks are key Regulatoren of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Die neue Studie ist veröffentlicht Ökologie und Evolution.

