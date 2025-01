Ägypter reagieren schnell auf tödlichen Hai-Vorfall

Innerhalb einer Woche nach dem tödlichen Zwischenfall zwischen einem Touristen und einem Hai am 29. Dezember im Ferienort Marsa Alam am Roten Meer hat das wissenschaftliche Komitee des ägyptischen Nationales Institut für Ozeanographie und Fischerei (NIOF) hatte seinen „Abschlussbericht“ zu dieser Angelegenheit herausgegeben.

Bei den Opfern handelte es sich um zwei italienische Touristen: Gianluca Di Gioia, 48, war gestorben, während der 69-jährige Peppino Fappani, der ihm helfen wollte, Bisse an Armen und Beinen erlitt, aber nicht ernsthaft verletzt war. Die Männer waren in der Nähe des Anlegestegs des Safaya Resorts, aber außerhalb des ausgewiesenen Badebereichs ins Meer gegangen, und Der Vorfall wurde gemeldet on Divernet.

Bei dem verantwortlichen Hai soll es sich nun um einen Mako gehandelt haben, von dem es zwei Arten gibt, den Kurzflossen-Mako ((Isurus oxyrinchus) und Langflossen (Isurus paucus), kommen im Roten Meer vor, allerdings nur selten in Strandnähe. Beide sind weltweit vom Aussterben bedroht.

Der NIOF-Bericht erklärt, dass der Vorfall zwar selten war, aber „nicht unerwartet“ war, wenn man die Präsenz von natürlichen Raubhaien vor allem in flachen Küstengebieten des Roten Meeres bedenkt, wie aus Zusammenfassungen in Ägypten unabhängig.

Das aggressive Verhalten des Makos wird auf die Überfischung durch Boote sowohl innerhalb als auch außerhalb der Naturschutzgebiete des Roten Meeres zurückgeführt, sowie auf die schädliche Wirkung auf die Beutebestände, von denen die Haie abhängig sind.

„Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass dieser Vorfall kein Zufall war, und selbst wenn dieser Fischfang vollständig verboten wird, wird es noch viele Jahre lang zu Haiangriffen kommen, bis die natürlichen Fischbestände wieder ersetzt sind“, heißt es in dem Bericht.

Es weist auch auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn Menschen in verbotenen Bereichen schwimmen dürfen, und legt die Vermutung nahe, dass in diesem Fall die Anwesenheit einer Delfinschule den Hai zur Jagd angestachelt hatte.

Spinnerdelfine aus dem Roten Meer (Alexander Vasenin)

Die Tatsache, dass das Opfer angegriffen, sein Körper jedoch nicht gefressen worden war, sei bedeutsam und zeige wahrscheinlich, dass sich der Hai instinktiv gegen das verteidigte, was er als Eindringen in sein Nahrungsgebiet ansah.

Das Tier hatte die Männer mindestens fünfmal angegriffen, was darauf schließen lässt, dass es sich aufgrund des Mangels an Beute in einem Zustand der Raserei befand.

Empfehlungen

Der Bericht macht deutlich, dass in Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und der Tourismusbranche weitere umfassende Untersuchungen zum Verhalten der Haie durchgeführt werden müssen. Außerdem enthält er eine Reihe von Empfehlungen zur Reduzierung weiterer Vorfälle und zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen an Touristenstränden.

Dazu gehören die Einrichtung eines einjährigen wissenschaftlichen Hai-Monitoring-Programms in Küstengebieten unter Einsatz neuester Verfolgungstechniken, Workshops zur Sensibilisierung der Eigentümer touristischer Projekte und Schiffskapitäne für die Hai-Problematik sowie wissenschaftliche Stipendien und Postgraduiertenprogramme zur Ausbildung von Spezialisten für das Verhalten von Haien und anderen „gefährlichen Meeresorganismen“.

Es sollte ein Komitee zur Bewältigung von Hai-Krisen aus Vertretern des Gouvernements Rotes Meer, der Umweltschutzbehörde, des NIOF sowie der Sicherheits- und Gesundheitsbehörden eingerichtet werden. Zudem sollten die Sicherheitsverfahren auf See verbessert werden, indem an den Anlegestellen der Hotels geschultes Rettungspersonal anwesend sein und moderne medizinische Ausrüstung sowie schnelle Rettungsboote jederzeit verfügbar sind.

Es sollte ein Plan zur Verwaltung des Meeresmülls, zur Regulierung der Fischerei und zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung entwickelt werden, um eine Verhaltensänderung der Haie zu vermeiden und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren. Der Bericht bestätigte zudem frühere Warnungen vor Tierkadavern und organischen Abfällen, die von vorbeifahrenden Schiffen über Bord geworfen werden und Haie in Küstengebiete locken.

Was nicht zu tun ist

Wasserbenutzer sollten folgende Handlungen vermeiden: Schwimmen ohne Begleitung, sich weit vom Ufer entfernt in tiefe, steile Gebiete zu wagen, das Meer bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder nachts zu betreten, wenn Haie auf Nahrungssuche sind, das Tragen von Schmuck oder glänzender Kleidung, das Betreten des Wassers mit offenen Wunden und das Füttern von Haien.

Das Komitee empfiehlt außerdem, die Bestände der Hai-Arten in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern zu schätzen, um Managementpläne zu entwickeln und das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, das Fischereigebiet des Roten Meeres vom Golf von Suez abzutrennen und Fischerbooten die Zufahrt in alle Teile des Roten Meeres vom Ashrafi-Riff bis zur ägyptisch-sudanesischen Grenze im Süden zu verbieten. Stattdessen dürften sie außerhalb der Hoheitsgewässer Ägyptens operieren und das Große Saumriff würde zum Naturschutzgebiet erklärt.

Der Tod von Di Gioia war der erste im Zusammenhang mit Haien gemeldete Tod seit dem von ein 24-jähriger Russischer Schnorchler in Hurghada im Juni 2023 bei einer Begegnung, bei der es vermutlich zu einer Begegnung mit einem Tigerhai kam. Im Jahr 2022 starben zwei Touristen bei Begegnungen, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Begegnungen mit Tigerhaien vor Hurghada handelte.

