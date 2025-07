Englische Seepferdchen tauchen in Massen auf

Eine Meerestierart, die in diesem Sommer in England zu gedeihen scheint, ist das Seepferdchen. Die engagierten Freiwilligen, die dazu beigetragen haben, würden es jedoch begrüßen, wenn andere Taucher nicht selbst hingehen und sich ein Bild davon machen würden.

In der ersten Juliwoche treffen sich Taucher der Seahorse Trust Im Rahmen ihrer Arbeit an einem Dokumentarfilm führten sie eine Untersuchung an der Südwestküste durch und waren erstaunt, an einer Stelle nicht weniger als 17 Seepferdchen zu finden. Etwa die Hälfte davon waren Männchen, und die meisten von ihnen – ein gutes Zeichen für die Zukunft der Population – waren trächtig.

Nur einmal zuvor haben die Experten des Trusts bei einem einzigen Tauchgang eine größere Anzahl von Seepferdchen gesehen, was war der 22 aufgezeichnet in Studland Bay im Jahr 2020 am Ende der Covid-Sperre, wie berichtet auf Divernet zu dieser Zeit. Der Trust schätzte, dass dies weniger als die Hälfte der Gesamtzahl der Seepferdchen ausmachte, die das Gebiet bewohnten, obwohl innerhalb von Wochen die Bevölkerung hatte sich aufgelöst.

Es war Neil Garrick-Maidment, Gründer und CEO des Seahorse Trust, der den letzten Tauchgang leitete und die Seepferdchen als Erster entdeckte. Er war dafür verantwortlich, dass die beiden in Großbritannien heimischen Arten, das Stachel-Seepferdchen (Hippocampus guttulatus) und Kurzschnäuziges Seepferdchen (H Hippocampus). 2008 durch den Wildlife & Countryside Act geschützt.

Zwei Seepferdchen, die beim jüngsten Erkundungstauchgang gesichtet wurden (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Es ist verboten, diese geschützten Arten aktiv durch Tauchen oder Schnorcheln zu suchen, ohne die Lizenzen der Marine Management Organisation (MMO), unter denen die Taucher des Seahorse Trust tätig sein dürfen. Jeder Taucher, der zufällig auf ein Seepferdchen stößt, wird jedoch gebeten, die Sichtung melden damit es in der National Seahorse Database (NSD) berücksichtigt werden kann.

Erfolg von Öko-Liegeplätzen

Der Seahorse Trust hat 1994 die British Seahorse Survey ins Leben gerufen und damit die weltweit am längsten laufende kontinuierliche Erhebung dieser Art. Sichtungsdaten werden in die NSD eingespeist, die Teil der World Seahorse Database ist.

Ein Faktor, der den britischen Seepferdchen nun offenbar zugutekommt, sind die vom Seahorse Trust, Boatfolk und der Studland Bay Marine Partnership installierten Öko-Verankerungen, um Schäden an Seegraslebensräumen durch Bootsanker und Ketten zu verhindern.

Öko-Verankerungen verwenden elastische Steigleitungen anstelle von Ketten und steigen mit der Flut, um den Widerstand am Meeresboden zu verhindern. Das System ist teuer und kostet jährlich rund 100,000 Pfund für die Instandhaltung. Liegegebühren für Bootsnutzer und Spenden tragen jedoch zur Deckung der Kosten bei.

Auch auf Divernet: Seahorse Haven erfreut sich großer Geldsteigerung, Auf den Seahorse Trust!, Die Ketten für Studland-Seepferdchen sprengen, Seepferdchen-Experte erhält renommierte Auszeichnung