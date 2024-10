HMS OCToPUS rüstet Taucher aus, um schnell Seegras zu säen

An innovative device called HMS OCToPUS being trialled by conservation scuba divers has shown “promising signs of success”, following years of searching for effective techniques to restore seagrass meadows, says UK charity the Ocean Conservation Trust (OCT).

Das OCT konzentriert sich auf den Schutz des Seegrases durch seine Blue Meadows-Programm, mit dem Ziel, bestehende Lagerstätten zu schützen und längerfristig die vielen in den letzten Jahrzehnten verloren gegangenen Lagerstätten wiederherzustellen.

It says it took inspiration for HMS OCToPUS from hydroseeding, a terrestrial planting process designed to spread seeds rapidly. Its own Hydro Marine Seeding (HMS) is a technique whereby seagrass seeds are injected directly into the seabed.

The OCT commissioned Plymouth company Absolute Product Design to engineer a spring-loaded handheld device based on a caulking gun, the latter part of the OCToPUS name deriving from “pressurised underwater seeder”. The gun's 1.5-litre chamber is filled with Zostera marina seeds suspended in a carrying media.

Bewaffnet und bereit zur Aussaat (OCT)

In the course of one 20-minute dive a single diver can use an OCToPUS unit to inject 2,000 seagrass seeds, says the OCT. Its Ocean Habitat Restoration team have now used the guns to seed 1.5 hectares of seabed in the Solent Maritime and two hectares in Plymouth Sound National Marine Park.

Während sie die Wiederherstellungsstandorte weiterhin überwachen, berichten sie von positiven ersten Anzeichen einer Regeneration der Seegraswiesen.

„Wir konzentrieren uns ausschließlich auf subtidales Seegras, und damit sind eine Reihe zusätzlicher Herausforderungen verbunden, die die Arbeit unter Wasser mit sich bringt“, sagte Amelia Newman, leitende Technikerin für Seegras-Aquakultur bei OCT. „Wir freuen uns also sehr, mit unserem neuen Gerät an diesem Punkt angelangt zu sein und zu sehen, wie es die Art und Weise revolutionieren könnte, wie OCT diesen lebenswichtigen Lebensraum wiederherstellt.“

3.5 Hektar Meeresboden wurden bereits besät (OCT)

„Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung eines unserer wichtigsten Partner, Ørsted, und der Ingenieure von Absolute Product Design, die bei der Entwicklung dieses innovativen Geräts eine grundlegende Rolle gespielt haben.“

„Seegraswiesen sind hocheffiziente Kohlenstoffsenken, die die Wasserqualität verbessern und zahlreichen wichtigen Arten wie Sandaalen und Heringen Nahrung und Schutz bieten“, sagte Samir Whitaker, leitender Spezialist für Biodiversität bei Ørsted, einem Unternehmen für Ökoenergie. „Großbritannien hat bis zu 90 % seines Seegrases verloren, aber Organisationen wie der Ocean Conservation Trust haben gezeigt, dass wir es zurückbringen können.“

In Zusammenarbeit mit Sonardyne, MarineSee, Voyis und Blue Robotics hat das OCT eigenen Angaben zufolge auch ein spezielles ROV entwickelt, um seine Naturschutzbemühungen weiter auszuweiten. Das Fahrzeug ermöglicht es dem Unternehmen, Seegras in einer nach eigenen Angaben beispiellosen Detailliertheit zu kartieren, indem es hochauflösende Photogrammetrie erzeugt, um die Wiederherstellungsbemühungen zu verfolgen und bestehende Seegrasbestände zu überwachen.

Das neue ROV (OCT)

Die Präzision des ROV werde es dem OCT zudem ermöglichen, jahreszeitliche und jährliche Veränderungen in den Seegraswiesen besser zu verstehen, heißt es.

„Wir haben das große Glück, viel Zeit im und auf dem Wasser zu verbringen, aber diese Technologie verspricht eine viel genauere, detailliertere und effizientere Möglichkeit, einige der wichtigsten Kennzahlen zur Gesundheit des Seegrases zu überwachen“, sagte Oktober Andy Cameron, Leiter für Naturschutzprojekte. „Das bedeutet auch, dass wir Taucher für Dinge einsetzen können, die das ROV nicht kann.“

