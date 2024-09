Marine lässt 6 wiederhergestellte Schildkröten auf den Azoren frei

Die Royal Navy hat sechs seltene Unechte Karettschildkröten wieder in die warmen Gewässer des Atlantiks entlassen. Sie waren wieder gesund, nachdem sie vor etwa 20 Monaten in einem „Kälteschock“-Zustand an die britische Küste gespült worden waren.

Besatzung des Patrouillenschiffs HMS Medway Sie setzte sie auf dem Weg von Plymouth in die Karibik vor den Azoren frei, um internationale Operationen zur Bekämpfung des Drogenschmuggels zu unterstützen und den vom Hurrikan heimgesuchten Inselgemeinden zu helfen.

In den ersten Monaten des Jahres 2023 Divernet hatte über eine Flut von Schildkröten mit Kälteschock Strandung in Großbritannien. Das halbe Dutzend Jungtiere war von starken Winden und atlantischen Strömungen aus der Karibik oder von der US-Ostküste weggespült worden. Sie wären gestorben, wenn sie nicht an Land gespült und gerettet worden wären.

Nahaufnahme einer der Schildkröten (Royal Navy)

Fünf kamen in Cornwall und Devon an Land und wurden von Mitarbeitern des Newquay's versorgt. Blaues Riffaquariumwährend der sechste wieder gesund wurde durch Der Meereszoo von Anglesey nachdem er an einem Inselstrand gefunden wurde.

„Alle Schildkröten kamen in einem geschwächten Zustand an – in vielen Fällen waren wir nicht sicher, ob sie die Nacht überleben würden“, sagte Steve Matchett, Gruppenkurator des Blue Reef Aquariums.

„Alle waren dehydriert und abgemagert. Das liegt daran, dass es ihnen über einen langen Zeitraum zu kalt war und sie nicht richtig essen/funktionieren konnten. Nachdem wir sie über die Anfangsphase hinausgebracht hatten, haben sie sich alle gut entwickelt.“

Pflegeunterricht durch das Personal des Blue Reef Aquariums für die freiwilligen Schildkrötenpfleger der Royal Navy, Sub-Lt. Adam Whitelaw und den technischen Ingenieur Ryan Brooks (Royal Navy).

Unterwegs

Als es an der Zeit war, die Schildkröten – Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly und Tonni – zu repatriieren, bot die Royal Navy ihre Hilfe an und lud sie an Bord. Medway in Kisten zusätzlich zu seiner regulären Fracht aus Nahrungsmitteln, Maschinenersatzteilen und Katastrophenhilfspaketen.

Die Besatzung versammelt sich, um die Freilassung der Schildkröten zu beobachten (Royal Navy)

Die Schildkröten mussten an Bord nicht gefüttert werden, ihre Behälter mussten lediglich sauber gehalten und die Wassertemperatur über 20 °C gehalten werden. Einer der beiden Matrosen, die sich freiwillig als vorübergehende Schildkrötenpfleger gemeldet hatten, der technische Ingenieur Ryan Brooks, beschrieb sie als „überraschend pflegeleicht“.

„Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass ihre Käfige sauber sind und die Schildkröten glücklich, behaglich und feucht sind – dass sie nicht austrocknen oder wunde Stellen bekommen. Das bedeutet im Grunde, dass wir zweimal am Tag nach ihnen sehen“, sagte er.

Zurück auf See

MedwayDie Besatzung der Royal Navy versammelte sich auf dem Flugdeck, um zuzusehen, wie die Schildkröten vor den Azoren ins Meer zurückgebracht wurden. „Als Berufsseeleute möchten viele von uns alles tun, um den Verlust der Artenvielfalt im Meer zu reduzieren“, sagte Rod Jones, leitender Berater der Royal Navy für maritimen Umweltschutz.

Ende der Westreise einer Unechten Karettschildkröte (Royal Navy)

„Die Begegnung mit der Meeresfauna ist eine der großen Freuden der Seefahrt und wenn wir dazu beitragen können, dass dies in Zukunft wahrscheinlicher wird, und sei es auch nur im Kleinen, dann freuen wir uns darüber.“

„Das ist unser Ziel vom ersten Tag an“, sagte Frankie Hobro, Besitzer des Anglesey Sea Zoo, als Tonni, die Schildkröte, die er behandelt hatte, eingesammelt wurde. „Wir sind aufgeregt und auf eine glückliche Art und Weise auch ein bisschen emotional.“

„Auch sie ist in sehr, sehr sicheren Händen. Es ist wunderbar zu sehen, wie enthusiastisch und aufgeregt die Marine-Crew ist und wie sehr sie sich um diese Schildkröten kümmert – das ist wunderschön.“

