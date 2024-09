Haie verlassen heiße Korallenriffe – Vogelkot bietet nur Vorteile

Graue Riffhaie sind einer neuen, von Großbritannien geleiteten Studie zufolge gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum, die Korallenriffe, zu verlassen, da hohe Meerestemperaturen zu einer Korallenbleiche führen.

Das Verlassen der Riffe in Zeiten ökologischer Belastungen äußert sich in umfangreicheren und häufigeren Wanderungen in andere Gebiete und zunehmend längeren Abwesenheitsperioden.

Solche Effekte hielten während des extremen El Niño-Ereignisses von 16-2015 bis zu 2016 Monate an, das in der untersuchten Region – dem abgelegenen Chagos-Archipel im Indischen Ozean – zu erheblicher Bleiche führte. Die Wissenschaftler haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, was passieren wird, wenn die Bleiche zu einem jährlichen Ereignis wird, was laut Vorhersagen bereits ab 2043 der Fall sein wird.

Das internationale Forschungsteam wurde von Meereswissenschaftlern geleitet Lancaster University und ZSL (Zoological Society of London) und gefördert durch die Bertarelli-Stiftung. Zwischen 2013 und 2020 überwachten sie die Bewegungen der Haie, indem sie mehr als 120 Haie mit akustischen Satellitentrackern ausstatteten und rund um die Chagos-Korallenatolle akustische Empfänger installierten.

Mehr als 714,000 akustische Detektionen wurden aufgezeichnet und in Zusammenarbeit mit Erdbeobachtung Wissenschaftler am King‘s College in London kombinierten diese mit Satellitendaten, die den Umweltstress der Riffe aufzeichneten.

Kompromiss für Haie

„Diese Ergebnisse liefern einige der ersten Beweise dafür, wie sich Veränderungen der Riffe als Reaktion auf Umweltbelastungen – die immer extremer und häufiger werden – auf die Bewegungen der Haie auswirken“, sagte der leitende Forscher Dr. David Jacoby von der Lancaster University.

„Graue Riffhaie sind eine häufig vorkommende Raubtierart an den Riffen des Indopazifiks, die sich auf der Suche nach Nahrung von den Riffen weg wagt. Viele von ihnen müssen sich jedoch entscheiden, ob sie den strapazierten Riffen entkommen.

„Vor dem Hintergrund eines Kompromisses müssen Haie entscheiden, ob sie die relative Sicherheit des Riffs verlassen und mehr Energie aufwenden, um sich abzukühlen, oder ob sie an einem Riff unter suboptimalen Bedingungen bleiben, dabei aber Energie sparen.

„Wir glauben, dass viele sich dafür entscheiden, in tiefere und kühlere Gewässer vor der Küste zu ziehen, was besorgniserregend ist. An vielen Riffen auf der ganzen Welt ist der Haibestand aufgrund der Ausbeutung bereits stark zurückgegangen, und diese Entdeckung könnte diese Tendenzen noch verschärfen.“

Komplexes Gleichgewicht

„Als große Raubtiere spielen Graue Riffhaie eine sehr wichtige Rolle in Korallenriff-Ökosystemen“, sagte der Hauptautor Dr. Michael Williamson vom Zoologischen Institut der ZSL. „Sie halten ein fein ausbalanciertes Nahrungsnetz am Riff aufrecht und transportieren Nährstoffe aus tieferen Gewässern, wo sie oft Nahrung aufnehmen, zu den Korallenriffen.“

„Der Verlust der Haie und der von ihnen mitgebrachten Nährstoffe könnte die Widerstandsfähigkeit der Riffe in Zeiten hoher Umweltbelastung beeinträchtigen.“

„Da der Klimawandel zunehmende Unsicherheit und immer häufigere extreme Stressereignisse mit sich bringt, wird sich die wichtige ökologische Rolle dieser Raubtiere für die Korallenriffe wahrscheinlich ändern, da sie mehr Zeit außerhalb der Riffe verbringen, an denen sie festgebunden sind“, sagte Dr. Jacoby.

„Die Folgen davon sind noch nicht vollständig verstanden, aber angesichts des komplexen Gleichgewichts der Arten und der trophischen Interaktionen, die an Korallenriffen vorkommen, wird es sicherlich zu erheblichen Veränderungen kommen.“

Nährstoffflüsse

Positiv war, dass akustische Empfänger an bestimmten Standorten eine Zunahme der Hai-Population anzeigten – eine Erklärung dafür könnte Guano sein.

Aktuelle Forschungen im Chagos-Archipel haben ergeben, dass einige Riffe aufgrund der dort heimischen Seevögel einem stärkeren Nährstofffluss ausgesetzt sind, was zu einer größeren Fischbiomasse und einer größeren Widerstandsfähigkeit gegenüber zahlreichen Stressfaktoren führt.

„Einige unserer Empfänger, die eine größere Anzahl von Haien beobachteten, befanden sich auch in der Nähe von Inseln mit Seevogelpopulationen“, bemerkte Dr. Wiliamson. Die Studie wurde gerade in der Zeitschrift veröffentlicht Kommunikationsbiologie.

