Stachelige Mahlzeiten der Haie könnten Rettung für den Seetang sein

Unbeirrt von diesen Stacheln scheinen manche Haie nichts Unwiderstehlicheres zu finden, als einen Seeigel-Snack zu verspeisen – und Forscher des australischen University of Newcastle gehen davon aus, dass die Entdeckung von entscheidender Bedeutung für die Rettung der Kelpwälder vor der Massenplage durch Seeigel sein könnte.

Die im gemäßigten Meer vor der Südostküste von New South Wales heimischen Langstachel-Seeigel (Centrostephanus rodgersii) reagieren auf die Erwärmung der australischen Ozeane, indem sie sich Richtung Süden bis in die Gewässer vor Victoria und Tasmanien ausbreiten.

Die Meere in dieser Region erwärmen sich fast viermal so schnell wie der globale Durchschnitt. Die Seeigel fressen den Seetang und die wirbellosen Tiere auf ihrem Weg und reduzieren so den Seetangschutz für andere Meereslebewesen drastisch.

Als größter Feind der Seeigel galt immer der Langustenfisch (Sagmariasus verreauxi), deren Bestand durch Überfischung zurückgegangen war, sich aber in der Gegend nun erholt. Die Anwesenheit der Hummer schien die Seeigel-Invasion jedoch nicht aufzuhalten, sodass die Wissenschaftler beschlossen, sich eingehender mit dieser Räuber-Beute-Beziehung zu befassen.

Was Seeigel der Art Centrostephanus rodgersii dem Seetang antun können (John Turnbull)

Sie waren erstaunt über das, was sie fanden, als sie 100 Seeigel an Blöcken vor einem Hummerversteck vor Wollongong festbanden und mehrere Videokameras dort ließen, um in jeder der nächsten 25 Nächte aufzuzeichnen, was passierte. Zur Beleuchtung der Szene wurde ein rot gefiltertes Licht verwendet, da Wirbellose das weiße Lichtspektrum nicht mögen.

„Wir hatten erwartet, dass unsere Kameras Hummer beim Fressen der Seeigel einfangen würden“, sagt der Doktorand Jeremy Day, „aber in Wirklichkeit zeigten die Hummer wenig Interesse an den Seeigeln und fraßen nur 4 % davon. Sie wurden oft dabei gefilmt, wie sie auf der Suche nach anderem Futter direkt an den Seeigeln vorbeigingen.“

Als weitaus interessierter an den Seeigeln erwiesen sich die Bullhead-Haie. „Sowohl Schopfhornhaie (Heterodontus galeatus) und Port-Jackson-Haie (H portusjacksonii) betraten die Höhle und fraß 45 % der Seeigel“, berichtet Day. „Das lässt darauf schließen, dass Haie als Fressfeinde der Seeigel in New South Wales übersehen wurden.“

Mäkeliger Esser: der östliche Langustenfisch (Richard Ling)

Die Haie schienen keine Probleme damit zu haben, die großen Seeigel zu fressen, was sie laut Day „manchmal in nur wenigen Bissen“ taten. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Vielfalt der Raubtiere, die große Seeigel fressen, größer ist als wir dachten – und das könnte sich als gute Nachricht für den Schutz unserer Kelpwälder erweisen.“

Es stellte sich heraus, dass es für die lange vorherrschende Überzeugung, Hummer seien der schlimmste Albtraum eines Straßenkindes, tatsächlich nur wenige empirische Beweise gab.

Obwohl bereits festgestellt wurde, dass der Lebensraum der Kelp-Kiefern durch den Schutz oder die Wiederansiedlung von Seeigel-Räubern verbessert werden kann, glauben die Wissenschaftler nun, dass die Naturschützer möglicherweise den falschen Räuber unterstützt haben. Ihre Forschungsprojekte wurde gerade veröffentlicht in Frontiers.

Auch auf Divernet: Kommt zurück, Seeigel – wir brauchen euch!, Können wir uns durch ein explodierendes Seeigelproblem hindurchfressen?, Bengelmörder stürzt ins Rote Meer, See-Elefanten tauchen ein – und das Rätsel um den Tod des Seeigels ist gelöst