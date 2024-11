Die Zeit zurückdrehen: Quallen, die rückwärts altern

Taucher, die bei anstrengenderen Tauchgängen ihr Alter spüren und sich wünschen, sie könnten die Uhr auf ihre besten Jahre zurückdrehen, sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen. Es scheint, dass zumindest einige der Lebewesen, die Sie bei Ihren Tauchgängen sehen, genau das können. Stellen Sie sich also vor, ihre Fähigkeit ließe sich reproduzieren!

Die Forscher Joan Soto-Angel und Pawel Burkhardt vom Universität von Bergen in Norwegen haben entdeckt, dass eine Art Rippenqualle, Mnemiopsis leidyi, hat die Fähigkeit, seinen Lebenszyklus umzukehren und vom Erwachsenenstadium in das Larvenstadium überzugehen. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Prozess nur durch starken Stress ausgelöst werden kann.

Tatsächlich eine andere Art, Turritopsis dohrniiVon der Qualle war bereits bekannt, dass sie sich von einer erwachsenen Meduse in einen Polypen zurückverwandeln kann, weshalb sie den Spitznamen „unsterbliche Qualle“ erhielt. Der neue Fund zeigt jedoch, dass diese Fähigkeit nicht einzigartig ist.

„Wir haben gezeigt, dass reife lobate Stadien von M leidyi sind in der Lage, nach einer Stressphase in das Larvenstadium der Cydippiden zurückzukehren“, sagt Soto-Angel. „Die Tatsache, dass wir eine neue Art gefunden haben, die diese eigentümliche ‚Zeitreisemaschine‘ nutzt, wirft faszinierende Fragen darüber auf, wie weit verbreitet diese Fähigkeit im gesamten Tierstammbaum ist.“

Ungewöhnliche Fähigkeiten

Rippenquallen oder Rippenquallen, war zuvor mit Regeneration und einer weiteren ungewöhnlichen Fähigkeit in Verbindung gebracht worden: der sexuellen Fortpflanzung bereits im Larvenstadium.

Als Soto-Angel bemerkte, dass ein Erwachsener M leidyi Nachdem eine Qualle, auch als Meereswalnuss bekannt, aus einem Tank verschwunden war und nur eine Larve zurückgeblieben war, machten er und Burkhardt sich daran, herauszufinden, ob sie die Bedingungen für eine solche Rückkehr kontrollieren könnten.

Zeitraffer-Sequenz, die die umgekehrte Entwicklung bei einem lobektomierten M leidyi Quallen (Universität Bergen)

Um dies zu erreichen, wurden 65 gesunde, erwachsene Meereswalnüsse isoliert in Tanks gehalten und zwei Wochen lang ausgehungert, bevor sie nur einmal pro Woche und später alle zwei Tage gefüttert wurden. Bei fünfzehn Meereswalnüssen wurden die erwachsenen Lappen operativ entfernt, was einen weiteren Stressfaktor darstellte.

Die Quallen begannen zu schrumpfen, und diejenigen, die noch Lappen hatten, nahmen diese wieder in ihren Körper auf. „Zu beobachten, wie sie sich langsam in eine typische Cydippidae-Larve verwandeln, als würden sie in der Zeit zurückreisen, war einfach faszinierend“, sagt Soto-Angel.

„Im Laufe mehrerer Wochen veränderten sie nicht nur ihre morphologischen Merkmale, sondern zeigten auch ein völlig anderes Fressverhalten, das typisch für Cydippidae-Larven ist.“

Altes Merkmal

Das Experiment zeigte, dass sich zwar sieben der 50 ausgehungerten Quallen vollständig in Larven verwandelten, dies jedoch bei einem größeren Anteil der lobektomierten und daher stärker gestressten Quallen – sechs von 15 – der Fall war.

Rippenquallen zählen zu den ältesten Tierarten und man geht daher davon aus, dass die umgekehrte Entwicklung ein uraltes Merkmal des Tierreichs darstellen könnte.

„Diese faszinierende Entdeckung wird die Tür für viele wichtige Entdeckungen öffnen“, sagt Burkhardt. „Es wird interessant sein, den molekularen Mechanismus aufzudecken, der die umgekehrte Entwicklung antreibt, und zu erfahren, was während dieses Prozesses mit dem Nervennetz des Tieres passiert.“

Die Studie ist veröffentlicht in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Auch auf Divernet: 5 Quallenarten, die Sie in den wärmer werdenden Meeren Großbritanniens möglicherweise häufiger sehen, Erwärmung und Winde treiben außerirdische Quallen nach Großbritannien, Tiefes Gelee mit Namen – keine Probe erforderlich