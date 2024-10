Monty Halls kooperiert mit HX für das Big Blue Bag-Projekt

HX (früher bekannt als Hurtigruten Expeditions) hat eine spannende neue Partnerschaft mit dem renommierten Meeresbiologen, Radiomoderator, Scuba Diver-Kolumnisten und GO Tauchshow Lieblings-Monty Halls genannt Das Big Blue Bag Projekt.

Das große Blau Bag Das Projekt (das an Land in Großbritannien stattfinden wird) wird durch eine Spende der HX Foundation unterstützt – der Wohltätigkeitsorganisation, die ökologische und positive Veränderungen in der Gemeinschaft in den Zielgebieten, die HX ansteuert, unterstützt, fördert und vorantreibt. Die Spende wird das Pilotprojekt dieser innovativen Bürgerwissenschaftsinitiative finanzieren, die das öffentliche Engagement für den Meeresschutz revolutionieren soll.

Das große Blau Bag Das Projekt soll Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten dazu befähigen, direkt zum Schutz der Gewässer und Ozeane beizutragen. Teilnehmer/Gemeinschaften an Land erhalten ein speziell entwickeltes „Big Blue Bag„, das leicht verständliche Protokolle enthält, mit denen sie wichtige Daten zur Gesundheit der Meere sammeln können, darunter Mikroplastikverschmutzung, Artenvielfalt, Wassertemperatur und Küstenmüll. Die gesammelten Daten werden in eine globale, frei zugängliche Datenbank hochgeladen und tragen so zu wichtiger Forschung bei, die Naturschutzbemühungen auf der ganzen Welt unterstützt.

Einer von The Big Blue Bag Projekt „Big Blue Taschen'

Diese Partnerschaft – angekündigt auf der Eröffnungskonferenz des Expedition Cruise Network (ECN), bei der Monty und der Vorsitzende der HX Foundation, Tudor Morgan, als „inspirierende Redner“ auftraten – passt perfekt zur Mission von HX, das Meeresleben zu schützen und das Bewusstsein für ökologische Herausforderungen zu schärfen, was wiederum mit der Mission der HX Foundation übereinstimmt. 'Um Projekte, Forscher und Enthusiasten auf der ganzen Welt zu finanzieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die dazu beitragen, Wissen, Bewusstsein und Maßnahmen für unsere gefährdeten Ökosysteme zu schaffen.“ Das Projekt veranschaulicht einen gemeinschaftsorientierten Ansatz zum Naturschutz und zur Gesundheit der Ozeane.

Monty Halls, Gründer von The Big Blue Bag Project, drückte seine Begeisterung aus: „Wir freuen uns sehr, mit HX und der HX Foundation zusammenzuarbeiten. Indem wir die Werkzeuge und das Wissen bereitstellen, die zum Schutz unserer Meere erforderlich sind, schaffen wir eine globale Bewegung von Meeresschützern. Diese Partnerschaft wird nicht nur das Bewusstsein schärfen, sondern auch lokale Küstengemeinden in Großbritannien befähigen, Verantwortung für ihre Meeresumwelt zu übernehmen.

„Wir können es kaum erwarten, loszulegen und die Spende der HX Foundation zu erhalten, die auf dem ursprünglichen Konzept aufbaut, das wir auf der Isle of Man begonnen haben (die Isle of Man ist eine UNESCO-Biosphäre – ausgewiesen im Rahmen des Man and the Biosphere Programme), wo die Taschen werden nach einer ersten Spende Anfang des Jahres getestet.“

Monty Halls steht mit Chloe Couchman, EVP of Comms für HX und Vorstandsmitglied der HX Foundation, zusammen, um auf der ECN-Konferenz das Pilotprojekt „The Big Blue Bag“ zu starten

Das Big Blue Bag-Projekt soll zu einer landesweiten Initiative in ganz Großbritannien ausgebaut werden, mit dem langfristigen Ziel einer globalen Reichweite, um Bürgerwissenschaft in Küstengemeinden zu bringen. Die Finanzierung durch die HX Foundation wird die Entwicklung des digital Plattform und Produktion von über 50 Co-Branded Big Blue Taschen, das an über 50 verschiedene Gemeinden in ganz Großbritannien verteilt wird.

Die Aktivitäten des Big Blue Bag-Projekts spiegeln die Arbeit wider, die HX bereits auf seinen Schiffen für seine Gäste leistet. Dazu gehören hochmoderne Wissenschaftszentren, praktische Citizen Science-Aktivitäten auf allen Reisen und die Bereitstellung von über 1,800 kostenlosen Kabinenübernachtungen für Gastwissenschaftler pro Jahr.

Henrik A. Lund, Geschäftsführer der HX Foundation, fügte hinzu: „Wir freuen uns unglaublich über die Zusammenarbeit mit Monty Halls beim Big Blue Bag-Projekt. Diese Initiative entspricht unserem Ziel als Stiftung, die Öffentlichkeit in Naturschutzbemühungen einzubeziehen und gleichzeitig unser Engagement für den Schutz des Meereslebens zu fördern. Das Projekt ist ein wirkungsvolles Instrument sowohl für Bildung als auch für Maßnahmen, das Einzelpersonen dazu inspiriert, einen sinnvollen Beitrag zu leisten.“

Diese Zusammenarbeit stärkt die Führungsrolle der HX Foundation im Meeresschutz und stellt einen mutigen Schritt vorwärts für gemeinschaftsorientierte Naturschutzbemühungen dar. Mit der Unterstützung der HX Foundation und der Expertise von Monty Halls ist das Big Blue Bag Project im Begriff, bis 2025 zu einer der spannendsten Bürgerwissenschaftsbewegungen Großbritanniens zu werden und greifbare Ergebnisse für die Gesundheit der Ozeane und die Artenvielfalt zu liefern.

Foto Quelle: Expedition Cruise Network: Sarah Brown