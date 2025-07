Ocean Film Festival geht auf Tournee durch Großbritannien

Die jährliche Ocean Film Festival World Tour soll von September bis November 30 britische Veranstaltungsorte besuchen.

Auf dem Programm stehen sieben Kurzfilme, die jeweils von einem Moderator vorgestellt werden. Bei jeder Vorführung gibt es die Chance, tolle Preise rund ums Meer zu gewinnen, so der Veranstalter.

Der Star der Show für Taucher in diesem Jahr ist die halbstündige Eintauchen in die Dunkelheit von Jill Heinerth, die allgemein als eine der größten Höhlentaucherinnen der Welt gilt.

Jill Heinerth in Diving Into The Darkness

Der Dokumentarfilm reflektiert Expeditionen von der Erkundung der längsten Höhlen der Welt in Mexiko bis zur Entdeckung riesiger Eisberghöhlen in der Antarktis und enthält offene Interviews und Rückblenden, um zu verdeutlichen, dass es bei Heinerths Reise ebenso sehr um innere Erkundung geht wie um das Überwinden physischer Grenzen.

Marianne Aventurier im Aquaballett

Ein Kurzfilm zum Thema Freitauchen, der 5min Aquaballett, zeigt eine Unterwasser-Performance von Marianne Aventurier, die in Französisch-Polynesien gefilmt wurde.

Orcas in der Arktis

Orcas in der Arktis (9min) folgt einem Forscherteam, das die weltweit größte Ansammlung von Killerwalen bewacht, während Souls (11 Min.) erzählt die Geschichten von sechs Personen – Entdeckern, Wissenschaftlern und Unterwasserfotografen.

Taucher in Souls

Zum Surfen in seinen verschiedenen Formen gibt es einiges zu erfahren: Lass mich leben (17min) zeigt den Big-Wave-Surfer Tom Lowe aus Cornwall, während Astronaut im Ozean (11min) schaut auf den Bodyboarder Shane Ackerman, der beweisen will, dass sein Streben nicht das uncoole Geschwisterchen des Surfens.

Wir, die Surfer (37 Min.) spielt in den Küstenstädten Liberias und soll der Beweis dafür sein, dass es bei der wirkungsvollsten humanitären Hilfe manchmal nicht nur ums Überleben geht, sondern darum, Momente purer, transformierender Freude zu schaffen.

We The Surfers (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

„Das Ocean Film Festival ist mehr als nur ein Filmevent; es ist eine Hommage an das blaue Herz unseres Planeten“, sagt Tourdirektorin Nell Teasdale. „Das Festival möchte eine tiefere Verbindung zum Meer schaffen und bietet einen tiefen Einblick in das Herz unserer Ozeane und das Leben derer, die sie schätzen.“

„Ob Sie ein erfahrener Meeresliebhaber, ein Wochenendsurfer oder jemand sind, der sich über die Geheimnisse der Tiefe wundert, dieses Festival verspricht eine unvergessliche filmische Reise.“

Das Ocean Film Festival hat seinen Ursprung in Australien und tourt nun schon zum zwölften Mal durch Großbritannien. Es beginnt am 12. September in Edinburgh und endet am 6. November in Norwich. Alle 22 Termine und Tickets finden Sie auf der Ozeanfilmfestival Website.

