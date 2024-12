Ocean Lovers Festival 2025

Eine stadtweite Feier zum Schutz der Ozeane und zur Kultur

Australiens größtes kulturelles und wissenschaftliches Event rund um den Ozean, die Festival der Ozeanliebhaber, ist zum fünften Mal mit einem noch größeren Knall zurück! Das Festival 2025 geht über seine ikonischen Bondi-Wurzeln hinaus und umfasst mehrere Standorte in Sydney den ganzen März über mit einem abwechslungsreichen Programm an Vom Ozean inspirierte Events Ziel ist es, die Ozeane zu fördern, aufzuklären und zu Maßnahmen für gesündere Ozeane anzuregen.

Das Festival verwandelt Sydney in einen pulsierenden Mittelpunkt der Ideen, Kunst, Musik und Aktion. Ob es ein Sonnenaufgangs-Yoga Sitzung am Bondi Beach gefolgt von „Wissenschaft in Ihren Schwimmern“ Gespräche, a Trashion Parade und eco Märkte or Fährentouren über den Hafen von Sydney Hervorhebung der Bemühungen zur Wiederherstellung des Meeresspiegels – es ist für jeden etwas dabei!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Daniel Kukec Fotografie

Familien können praktische Erfahrungen sammeln Workshops und Öko-Märktekönnen Nachtschwärmer am Strand zu Musikbands tanzen, während Meeresliebhaber tiefer tauchen mit Expertenrunden zu Themen wie nachhaltige Meeresfrüchte, Indigenes Meereswissen und Alternativen zu Hainetzen.

Sydney Fischmarkt wird besondere Veranstaltungen veranstalten, darunter Kochkurse mit dem preisgekrönten Koch Luke Bourke und exklusive Führungen hinter die Kulissen. Die Kohlenlader in North Sydney werde auch anbieten Kinderfreundliche Meeresaktivitätenund stellt sicher, dass sich die Stadt für den Meeresschutz einsetzt.

Ocean Lovers Festival 2025 5

Für Abenteuerlustige gibt es die Möglichkeit, an Grauer Ammenhai von Valerie Taylor Volkszählung, kostenlose Tauchkurse und exklusive IMAX-Meeresdokumentationen. Das Publikum kann Meereswissenschaftler treffen oder selbst zum Bürgerwissenschaftler werden und an einer Mariner Bioblitz wissenschaftliche Gemeinschaftsveranstaltung in ihrer Gegend.

Gründer des Festivals Anita Kolni drückte ihre Begeisterung aus: „Die Leidenschaft unserer meeresliebenden Gemeinschaft war überwältigend und hat uns dazu gedrängt, in ganz Sydney zu expandieren und echte Hoffnung und Tatkraft für einen blühenden Hafen und Ozean zu wecken. Wir haben großzügige Unterstützung von der Regierung und den Gemeinderäten sowie von Organisationen und Einzelpersonen erhalten und sind überglücklich, dieses Programm vorzustellen und alle einzuladen, diesen März an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Gemeinsam können wir aus kleinen Aktionen Wellen dauerhafter Veränderung machen.“

Das Festival 2024 erlebte eine bemerkenswerte 70 % der Teilnehmer Gefühl hinterlassen optimistischer, nachdem ich praktische Möglichkeiten zum Schutz des Ozeans kennengelernt habe.

Ocean Lovers Festival 2025 6

„Indem wir uns über ganz Sydney ausbreiten, können wir diese Leidenschaft verstärken und einen wirklich erstaunlichen Einfluss auf die Gesundheit unseres geliebten Ozeans haben. Das stärkt nicht nur unsere Mission, sondern trägt auch dazu bei, Sydney als die großartigste Ozeanstadt der Welt zu festigen“, sagte Kolni.

Ocean Lovers Festival 2025 7

Schauen Sie sich die Veranstaltungstermine im März an, darunter die kostenlosen Festivalwochenenden am 15. und 16. März in Darling Harbour und am 22. und 23. März in Bondi Beach. Weitere Informationen: https://www.oceanloversfestival.com

Highlights:

Besuch des Website für weitere Einzelheiten und das vollständige Festivalprogramm, sobald es bekannt gegeben wird.

Über das Ocean Lovers Festival

Das Ocean Lovers Festival wurde 2019 in Bondi ins Leben gerufen und findet seit 2022 jährlich statt. Das Festival ist ein Ort für „Sea Change“ in einer Multi-Channel-Show an Unterhaltung, um den Schutz der Ozeane und innovative Lösungen hervorzuheben und den Ozean durch Ideen, Kunst, Musik, Film, Wissenschaft und Aktionen zu feiern.

Über die IMC Pacific Foundation

IMC Trading ist ein führendes globales Handelsunternehmen, dessen Kern die Technologie ist. IMC ist der Ansicht, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu einer besseren Gesellschaft beitragen sollten. Daher stellen sie Zeit, Talent und Geld zur Verfügung, um das Leben der Menschen in den Gemeinden, in denen sie leben und arbeiten, zu bereichern, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf Bildung legen. Über die Pacific Foundation spenden sie für eine wirkungsvolle Wirkung und unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen, die sich gemeinsam dafür einsetzen, jungen Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.