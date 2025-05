Über 100 Tauchärzte treffen sich auf Bali zur SPUMS-Tauchergesundheitskonferenz

Candidasa, Bali, Indonesien: Diese Woche fand in Candidasa an der Ostküste Balis die 53. Jahrestagung der South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) statt. Die Konferenz im Ramayana Candidasa zog 150 Delegierte und Gäste an, wobei etwa 80 Delegierte jeden Morgen vor den wissenschaftlichen Sitzungen am Nachmittag tauchten.

Jedes Jahr präsentieren Referenten auf der wissenschaftlichen SPUMS-Konferenz wichtige Gesundheits- und Sicherheitsthemen für Schnorchler und Taucher sowie neue Behandlungsmöglichkeiten für tauchbedingte Erkrankungen. Das diesjährige operative und wissenschaftliche Programm „Sauerstoff – zu wenig, zu viel oder genau richtig“ wurde von Dr. Xavier Vrijdag und Dr. Hanna van Waart moderiert. Laut Veranstaltern:

Der Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz liegt auf Sauerstoff in der Tauch- und Hyperbarmedizin. Wir diskutieren die Vorteile und Risiken von Sauerstoff bei zu wenig (Hypoxie), zu viel (Sauerstofftoxizität) oder genau der richtigen Menge (beim Tauchen oder zur Behandlung von Tauchern und Krankheiten).

Über 100 Tauchärzte treffen sich auf Bali zur SPUMS Tauchergesundheitskonferenz 5

Auch die Tauchmedizin-Community Balis ist auf der Konferenz vertreten. Der örtliche Tauchmediziner Andrea Wiljaya hält den Delegierten einen Vortrag über die Hyperbareinheit Ostbalis.

Hauptredner der Konferenz sind Dr. Bruce Derrick und Dr. Pieter-Jan Ooij.

Dr. Derrick ist derzeit Assistenzprofessor für Notfallmedizin und Anästhesiologie am Zentrum für Hyperbare Medizin und Umweltphysiologie der Duke University. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Nutzung der Ernährungsketose zur Linderung der Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems.

Pieter-Jan van Ooij ist ein erfahrener Tauchmediziner mit über 30 Jahren Erfahrung, vorwiegend bei der Königlich Niederländischen Marine. Derzeit leitet er die Abteilung Forschung, Innovation und Bildung im Tauchmedizinischen Zentrum der Marine. Seine Forschung hat das Wissen in Bereichen wie Lungenfunktion bei Tauchern, Sauerstofftoxizität und Dekompressionsverfahren erweitert.

Über 100 Tauchärzte treffen sich auf Bali zur SPUMS Tauchergesundheitskonferenz 6

Dies ist nicht das Debüt von SPUMS auf Bali. Nur wenige Orte im Südpazifik verfügen über ausreichend große Konferenzräume für diese Anzahl an Teilnehmern sowie ein Tauchzentrum mit einer Kapazität für 80 Taucher. und Jeden Tag spektakuläre Tauchgänge von einem einzigen Ort zu einer Vielzahl unterschiedlicher Tauchplätze.

Bali wurde bereits mehrfach als Konferenzort ausgewählt, da es diese drei Zutaten vereint und zudem atemberaubende Landschaften, eine farbenfrohe und faszinierende Kultur, köstliches Essen und die herzliche und freundliche Gastfreundschaft der Balinesen bietet. Für die vielen australischen und internationalen Delegierten und Gäste ist Bali zudem sehr gut erreichbar und die Preise sind angemessen.

All diese Faktoren haben zu der großen Teilnehmerzahl in diesem Jahr und einem allgemeinen Anstieg der SPUMS-Mitgliedschaft beigetragen – die Gesellschaft zählt mittlerweile über 430 Mitglieder.

Die Mammutaufgabe, fünf Tage lang täglich über 80 Personen zum Tauchen zu fünf der bekanntesten Tauchplätze Balis zu bringen: Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida und Padang Bai, wird von der Bali Dive Academy geleitet.

Über 100 Tauchärzte treffen sich auf Bali zur SPUMS Tauchergesundheitskonferenz 7

Die Unterbringung, Konferenzeinrichtungen, Verpflegung und Tauchgänge wurden vom auf Tauchgänge spezialisierten Reisebüro Diveplanit Travel organisiert.

Simon Mallender von Diveplanit sagte: „Es war großartig, dieser großen Gruppe einflussreicher Tauchmediziner ein Taucherlebnis auf Bali ermöglichen zu können. Die Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung bringt für ein kleines Unternehmen wie unseres eine Herausforderung mit sich, aber ich bin stolz darauf, dass das Team diese Herausforderung gemeistert und Innovationen eingebracht hat, die auch unseren Geschäftsalltag verbessern.“

Deborah Dickson-Smith fügt hinzu: „Es ist wunderbar, wieder auf Bali zu sein und zu sehen, wie dieses Projekt, an dem wir ein Jahr lang gearbeitet haben, Früchte trägt. Ein großes Dankeschön auch an die Mitarbeiter und das Management der Ramayana und Bali Diving Academy. Ohne ihre Liebe zum Detail und ihre kontinuierliche Unterstützung hätten wir das nicht geschafft. Ich hoffe nur, dass ich selbst ein paar Tauchgänge machen kann!“

Die Delegierten erhielten als Andenken an die Veranstaltung Sarongs mit maritimem Design, hergestellt von der auf Bali ansässigen Künstlerin Simone Tomazela von Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Über 100 Tauchärzte treffen sich auf Bali zur SPUMS Tauchergesundheitskonferenz 8

Über die South Pacific Underwater Medicine Society:

Die South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) entstand aus informellen Gesprächen zwischen zwei Ärzten der Royal Australian Navy School of Underwater Medicine. Sie beschlossen, eine medizinische Gesellschaft zu gründen, die sich auf wichtige Themen für Sporttaucher konzentriert. Sie nannten sie South Pacific Underwater Medicine Society. Die SPUMS wurde am Montag, dem 03. März 1971, in der Offiziersmesse der HMAS Penguin in Sydney, New South Wales, Australien, gegründet und zählt über 430 Mitglieder.

Die Ziele der Gesellschaft haben sich seit ihrer Gründung nicht geändert. Diese sind:

das Studium aller Aspekte der Unterwasser- und Hyperbarmedizin zu fördern und zu erleichtern.

um Informationen zur Unterwasser- und Hyperbarmedizin bereitzustellen.

die Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu fördern und eine Zeitschrift herauszugeben.

die Mitglieder jährlich zu einer wissenschaftlichen Konferenz zusammenzubringen und Treffen und andere Aktivitäten abzuhalten, um die Mitglieder zu informieren und Kameradschaft und Freundschaft unter ihnen zu entwickeln.

Über Diveplanit Travel:

Diveplanit Reisen ist ein auf das Tauchen spezialisiertes Reisebüro und Großhändler. Die Gründer, Deborah Dickson-Smith und Simon Mallender, sind Sporttaucher und leidenschaftliche Verfechter des Meeresschutzes, deren wichtigste Lebensaufgabe darin besteht, mehr Menschen dazu zu ermutigen, aus erster Hand zu sehen, wie unglaublich die Unterwasserwelt wirklich ist, und ihnen hoffentlich mehr Interesse an deren Schutz zu vermitteln.

Das Team von Diveplanit Travel ist auf maßgeschneiderte Tauchurlaube spezialisiert und ist stolz darauf, für jeden Kunden die beste Reisekombination zu finden und sich dabei um alles zu kümmern, von den Flugpreisen und der Unterkunft bis hin zur Tauchausrüstung und den Transfers.