Weltrekord beim Gerätetauchen durch 7 Kontinente

Der US-Taucher Barrington Scott hat einen bestätigten Guinness-Weltrekord für die schnellste Tauchzeit bei einem Tauchgang durch alle sieben Kontinente aufgestellt.

Die zu schlagende Marke lag bei 30 Tagen, doch Scott, auch bekannt als BJ, schaffte es, das Kunststück in weniger als 20 Tagen zu vollenden. Seine Weltumrundung dauerte vom 19. November bis zum 19. Dezember letzten Jahres 40 Tage, 13 Stunden und 3 Minuten.

Scott in Thailand (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

„Diesen Rekord aufzustellen ist mehr als eine persönliche Leistung, es ist ein Beweis für Widerstandskraft, Erkundungsgeist und die Schönheit der Unterwasserwelt unseres Planeten“, sagt Scott. „Ich hoffe, dass dies andere – insbesondere innerhalb der schwarzen Gemeinschaft – dazu inspiriert, Wassersport und Abenteuer zu lieben.“

Scott setzt sich für eine größere Vielfalt im Wassersport ein und sagt, dass er sich dafür einsetzt, die Vielfalt in einer Tauchbranche zu erhöhen, in der Afroamerikaner lediglich fünf bis acht Prozent der Belegschaft ausmachen.

Heilung und Sinn

Scott ist seit 2021 PADI Master Scuba Diver Trainer und außerdem ausgebildeter Koch, Freitaucher, Kinderbuchautor und Fotograf. Er wuchs in New YorkEr lebte in der Bronx, bevor er nach Phoenix, Arizona, zog, verbringt jetzt aber die meiste Zeit in Thailand, das er nach eigener Aussage aufgrund der Tauchmöglichkeiten sowie der Kultur und Schönheit als Ausgangspunkt gewählt hat.

Er sagt, er sei schon als Kind von der Natur fasziniert gewesen, wie man sie auf Fernsehsendern wie National Geographic und Discovery sah.

Nachdem er einige Zeit in Pflegefamilien verbracht und einen Militäreinsatz in Afghanistan als Feldfunker des US Marine Corps absolviert hatte, fand er laut eigener Aussage „Heilung und Sinn“ durch seine im Jahr 2015 entdeckte Liebe zum Sporttauchen. Er lernte das Tauchen auf den Bahamas, und der Sport hat ihn seitdem in mehr als 35 Länder geführt.

Ein neuer Guinness-Weltrekord

Er hatte sich vorgenommen, durch Sponsoring und Spenden 50,000 US-Dollar für seine Guinness World Records Angebot und sagt, dass ihm seine stürmische Reise durch sieben Kontinente viele einmalige Erfahrungen in einer Reihe unterschiedlicher Meeresökosysteme beschert habe, von den unberührten Gewässern der Antarktis bis zu den Korallenriffen Australiens.

Jeder Tauchgang habe auch die Dringlichkeit des Meeresschutzes unterstrichen, sagte er.

„Einer meiner unvergesslichsten Tauchgänge war mit Freunden in Honduras, aber diese Expedition hat mich gelehrt, dass das Ausreizen der Grenzen des Möglichen Türen öffnen kann, denen andere folgen können“, sagt Scott.

Er sagt, er wolle weiterhin Alleinreisende inspirieren und Reisetipps über sein Instagram teilen Bj.derReisendeund setzt sich gleichzeitig für nachhaltigen Tourismus und Meeresschutz ein.

