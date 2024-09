Skulptur für den Kent River – Taucher-Auslosung für Grenada bald verfügbar

Der Bildhauer, Taucher und Fotograf Jason deCaires Taylor hat auf der ganzen Welt spektakuläre Unterwasserinstallationen geschaffen, die Taucher und Schnorchler erfreuen. Sein neuestes Werk Schwemmland ist in sehr seichte Gewässer näher an seiner Heimat – in Kent – ​​versunken.

Das Werk besteht aus recyceltem Glas, LEDs und rostfreiem Marinestahl, verfügt über Sensoren zur Umweltüberwachung und wird nachts von innen beleuchtet. Es wurde am 12. September im Fluss Stour in der Nähe der Westgate Bridge in Canterbury installiert.

Inspiriert von Millais‘ berühmtem präraffaelitischen Gemälde Ophelia, diese Darstellung der Figur aus Shakespeares Weiler wurde selbst vermutlich von einem Ertrinkungsunfall in Stour im 16. Jahrhundert inspiriert.

Ophelia von John Millais

Die Skulptur ersetzt mehrere alte Schwemmland Statuen aus dem Stour. Taylor hatte sich bereit erklärt, der Canterbury Commemoration Society bei der Reparatur zu helfen, doch als er feststellte, dass sie beim Ausbaggern irreparabel beschädigt worden waren, erklärte er sich bereit, sie durch etwas Zeitgenössischeres seiner eigenen Art zu ersetzen.

Alluvia-Skulptur (Jason deCaires Taylor)

Schwemmland bezieht sich auf die alluvialen Sandablagerungen, die der schwankende Wasserstand des Stour hinterlässt. „Wenn der Fluss im Lauf der Jahreszeiten anschwillt und zurückgeht und sich das Licht verändert, verwandelt sich die Skulptur, zunächst durch das Spiel von Schatten und Licht, dann allmählich, wenn sich Schilf und Algen auf und um sie herum bilden“, sagt Taylor.

Im Laufe der Jahre hat Taylor in Großbritannien weitere Werke sowohl über als auch unter der Oberfläche geschaffen, darunter The Rising Tide, Plastilin, Umgekehrte Einsamkeit und der Skulpturenpfad Chelsea Barracks

Eine orientierungslose Welt

Boote, die darauf warten, versenkt zu werden: Eine orientierungslose Welt (Jason de Caires Taylor)

Eine für Taucher und Schnorchler typischere Taylor-Installation soll vor Carriacou, der kleinen Insel, die zu Grenada gehört, versenkt werden. Die Arbeiten wurden abgeschlossen, aber die Platzierung unter Wasser wurde im Juli verschoben, da der verheerende Hurrikan Beryl der Kategorie 5 in diesem Teil der Karibik Schäden anrichtete, die die Priorität verschoben.

Wie es geschah, die Arbeit Eine orientierungslose Welt sollte die Anfälligkeit der Inseln gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels hervorheben. Es besteht aus einer monumentalen Flottille von 30 Zwei-Tonnen- Origami-förmige Boote, gesegelt von einheimischen Kindern, die Taylor als Modelle gedient hatten – und die alle durch den verheerenden Sturm obdachlos geworden waren.

Die Installation soll nun bald beginnen, in der Hoffnung, dass sie Besucher ermutigen, insbesondere Taucher, nach Carriacou zurückzukehren und so zur wirtschaftlichen Erholung des Ortes beizutragen und ein neues Schutzgebiet für das Meeresleben zu schaffen.

