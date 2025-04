Soft Magic Descending kommt bei Taucher-Juroren gut an

Die britische Tauchlehrerin und professionelle Künstlerin Laura Parker kannte den Wettbewerb „Voice of the Ocean“ der Asia Dive Expo (ADEX) erst, als sie zufällig in einem Divernet Leitfaden zu internationalen Tauchausstellungen Anfang dieses Jahres.

Sie ist jedoch froh, dass sie dem Hinweis nachgegangen ist, denn ihr Gemälde Sanfte Magie absteigend hat sie gerade zur Gewinnerin der Kategorie „Kunstwerk“ des prestigeträchtigen Wettbewerbs gekürt. „Ich habe mich aus einer Laune heraus angemeldet, in der Hoffnung, Finalistin zu werden, war aber überrascht und begeistert, als ich hörte, dass einer meiner beiden Beiträge tatsächlich die Kategorie gewonnen hat“, sagte Parker. Divernet.

Das Gemälde, ein aktuelles Beispiel ihrer „Wasserreflexionen“, wie sie es nennt, beeindruckte die illustre Jury beim Tauch-Event in Singapur sichtlich, als deren Mitglieder am 6. April live auf der Hauptbühne der Ausstellung die Gewinner wählten.

ADEX ist die größte und am längsten laufende Tauchshow in Asien und der Wettbewerb „Voice of the Ocean“ greift die Natur in Fotografie und Videografie sowie in der Kunst auf.

Die zehnköpfige Jury aus Unterwasserfotografen war mit zahlreichen Stars besetzt und bestand aus David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich und William Tan.

Gewinner des Kunstwerks bei ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, eine autodidaktische Malerin aus Richmond, Surrey, hatte zwei Gemälde eingereicht und beide schafften es in die Endauswahl, aber Sanfte Magie absteigend wurde von der Jury als „wirklich atemberaubendes Werk“ beschrieben und mehrere Juroren äußerten den Wunsch, es zu Hause an die Wand zu hängen.

warmes Licht

Das 46 x 46 cm große Gemälde ist in Acryl und Bleistift auf einer Holzplatte gemalt. Viele von Parkers früheren Werken basieren direkt auf ihren Unterwassererlebnissen. Die Bilder zeigen typischerweise Meereslebewesen und rostende Wracks, aber Sanfte Magie absteigend ist ein Blick von oben, inspiriert von Spaziergängen entlang mäandernder Bäche.

"Sanfte Magie absteigend „ist eine Erkundung von Farben und Mustern, die sich jagen und verweben, während warmes Licht über dunkle Wassertiefen huscht“, schrieb Parker in der Beschreibung ihres Wettbewerbsbeitrags. „Ich genieße die unendlichen Möglichkeiten der Veränderung von Gestalten und Formen, die durch diese plätschernden Bewegungen entstehen, und reagiere intuitiv, indem ich die Farbe mit kühnen, ausdrucksstarken Gesten bewege.“

„Wenn ich eine Gipserkelle anstelle eines Pinsels verwende, kann ich die Bewegung und Mischung der Farbe nicht vollständig kontrollieren. Experimentieren und Risiken eingehen begeistern mich, wenn ich durch das Auftragen mehrerer Farbschichten überraschende, unerwartete Bilder entdecke, die Licht auf dem Wasser tanzen lassen, Schatten werfen und Formen und Stimmungen erzeugen.“

Auch Laura Parkers anderer Beitrag Wrecked, der auf ihren Taucherfahrungen basiert, schaffte es ins Finale

„Für mich ist Kunst zu machen aufregend, beängstigend, frustrierend, macht süchtig, lohnend und ein absolut unverzichtbarer Teil meines Lebens“, fügt Parker hinzu. Ihr Arbeit erschien zuerst on Divernet im Jahr 2021, wenn das karibisch inspirierte Kunstwerk In der Tiefe wurde für die Projektion auf drei Etagen eines Bekleidungsgeschäfts in der Londoner Oxford Street ausgewählt.

Sie hatte es „als Gegenmittel zur Trostlosigkeit des Lockdowns gemalt, während ich mich an die heiteren Momente unter den Wellen erinnerte“.

Parker schloss 2006 im Alter von 54 Jahren auf den Britischen Jungferninseln ihre Taucherausbildung ab und kehrte im darauffolgenden Jahr nach Großbritannien zurück, um dort Tauchlehrerin zu werden. Viele ihrer Unterwasserbilder basieren auf ihren Erfahrungen beim regelmäßigen Tauchen und Fotografieren in Grenada.

Erfahre mehr über die Künstlerin auf ihrer Website und mehr über ADEX Voice of the Ocean Die deutsche Version ist <a>hier</a> verfügbar.

