Solomon Airlines eröffnet erste Trans-Tasman-Route

Solomon Airlines-Flüge ab 21. Februar 2025 Auckland-Brisbane ab 238 NZD$ einfache Fahrt, 513 NZD$ Hin- und Rückflug

Solomon Airlines feiert den ersten Trans-Tasman-Service der Fluggesellschaft von Auckland nach Brisbane mit

„Solomon Airlines führt Tarife für Auckland-Brisbane ein“ für 238 USD eine Richtung und 513 NZD Hin- und Rückflug (einschließlich Steuern). Die Sonderangebotstarife sind die günstigsten Vollservice-Flugtarife, die derzeit zwischen Neuseeland und Australien verfügbar sind.

Solomon Airlines fliegt Auckland nach Brisbane mit einem Airbus A320 mit 12 Business Class Sitzen in einem

2 x 2-Konfiguration und 138 Economy Class-Sitze in einer 3 x 3-Konfiguration. Die Flugzeit beträgt 3 Stunden und 45 Minuten.



„Solomon Airlines führt Tarife für Auckland-Brisbane ein“ sind im Verkauf, bis der Vorrat reicht und beinhalten:

Full-Service-Fluggesellschaft, köstliche Mahlzeiten, Snacks, Getränke, hervorragender Service an Bord

Großzügige Freigepäckmenge* von 30 kg pro Person in der Economy Class und 40 kg in der Business Class

Freigepäckmenge von 7 kg in der Economy Class und 10 kg in der Business Class

Flug IE 725 wird freitags durchgeführt und startet in Auckland um 6.30 Uhr und kommt in Brisbane um 07.15 Uhr an, um einen vollen Arbeitstag oder Transfers zu anderen australischen Zielen oder weiter zu den Salomonen zu ermöglichen.

Verbindungen am selben Tag nach Honiara und Munda, Tor zu den wichtigsten Tourismuszielen in den Provinzen Western und Isabel

Tolle Gelegenheit, eine lokale Pazifikfluggesellschaft auszuprobieren, die beliebte nationale Fluggesellschaft der Salomon-Inseln

*Für Belama Plus-Mitglieder und Fully Flexible-Tarife gelten zusätzliche Freigepäckmengen.

Solomon Airlines sagte, die neue Route sei ein wichtiger Bestandteil des neuen internationalen Flugplans der Fluggesellschaft.



„Wir freuen uns, unsere ersten Trans-Tasman-Flüge einzuführen und bieten den Neuseeländern damit eine neue Möglichkeit, direkt nach Brisbane zu fliegen. Reisenden auf den Salomon-Inseln bieten wir eine bequeme Verbindung am selben Tag über Brisbane zu unseren internationalen Gateways in Honiara und Munda“, sagte John Wopereis, Commercial Manager bei Solomon Airlines.



„Die Flüge Auckland-Brisbane in beide Richtungen sind so geplant, dass sie eine hervorragende Anbindung bieten und das Reisen für Geschäfts- und Urlaubsreisende sowie RSE-Arbeiter und VFR-Verkehr – also für diejenigen, die Freunde und Familie in Australien, Neuseeland und auf den Salomon-Inseln besuchen – einfacher und erschwinglicher machen“, sagte er.



„Wir gehen davon aus, dass viele den Flug für Direktreisen zwischen Auckland und Brisbane nutzen werden. Der Service lässt sich jedoch auch nahtlos mit unseren Flügen von Brisbane nach Munda und Honiara verbinden. So sind Reisen am selben Tag von Neuseeland über Brisbane zu einigen der beliebtesten Tourismusziele der Salomonen in den Western- und Isabel-Provinzen möglich“, fügte er hinzu.

„Diese Route ist Teil unseres erweiterten internationalen Flugplans, der darauf ausgelegt ist, die regionale Konnektivität zu verbessern, die Betriebseffizienz zu steigern und ein reibungsloses Reiseerlebnis für Passagiere und Fracht sicherzustellen“, sagte Herr Wopereis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flysolomons.com oder folgen Sie uns für die neuesten Updates zu Solomon Airlines auf Facebook Solomon Airlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn