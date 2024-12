Steve Backshall nimmt Ocean Down Under

Der Fernsehmoderator, Autor, Abenteurer und rundum tolle Typ Steve Backshall bringt seine Live-Bühnenshow „Ocean“ im Jahr 2025 nach Australien.

Nach seinem Headliner-Auftritt auf der Hauptbühne der GO Diving Show ANZ in Sydney im September kehrt Steve nach Down Under zurück, um mit seiner gefeierten, inspirierenden Show „Ocean“ auf Tournee zu sieben verschiedenen Orten zu gehen, deren Untertitel treffend „Meeresträume zum Leben erwecken“ lautet.

Steve Backshalls Ozean ist ein Liebesbrief an die aufregendste Umgebung unseres Planeten – und eine großartige Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, was wir tun müssen, um unsere Meere zu retten.

Als Star der erfolgreichen TV-Serie Deadly 60 erweckt Steve seine typische Energie durch Stunts, Experimente, Requisiten, modernste Wissenschaft und Kinoaufnahmen aus seinen zwei Jahrzehnten im Fernsehen zum Leben. Von Weißen Haien bis zu großen Walen, von Robben bis zu Sardinenschwärmen, von Orcas bis zu den Kuriositäten der Tiefe fängt er die Symbole des Big Blue in atemberaubenden Details ein.

Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Fans jeden Alters, tief in die wunderbare Welt unter den Wellen einzutauchen. Ein Muss für die ganze Familie!

Seine Tour durch Australien umfasst:

9. Januar – Perth, Riverside Theatre

11. Januar – Adelaide, AEC Theatre

13. Januar – Brisbane, QPAC

15. Januar – Newcastle, Civic Theatre

16. Januar – Sydney, Enmore Theatre

17. Januar – Canberra Theatre

18. Januar – Melbourne, Hamer Hall

Tickets sind jetzt im Verkauf HIER.

Zurück in Blighty

Keine Sorge, wenn Sie Steves UK-Tournee durch Ocean im Oktober und November verpasst haben, er kehrt zurück auf die Hauptbühne des GO Tauchshow beim NAEC Stoneleigh am 1. und 2. März als Hauptredner.

Zwei-für-eins-Tickets sind jetzt für dieses wichtigste Ereignis im britischen Tauchkalender im Verkauf.