Die nächste Generation des Online-Tauchprotokolls

Während manche Leute immer noch damit zufrieden sind, das altmodische Logbuch aus Papier hervorzuholen und sich nach dem Tauchgang hinzusetzen, um die Details ihres letzten Tauchgangs aufzuschreiben, greifen immer mehr Taucher auf fortschrittlichere, interaktivere Methoden zurück, um ihre Tauchgänge aufzuzeichnen – und das neue Online-Tauchlogbuch von www.divelogs.com verfügt über eine Fülle innovativer Funktionen.

Version 3 des Online-Tauchprotokolls ist vollständig in eine umfangreiche Weltkartendatenbank mit Tauchorten integriert und ermöglicht dem Benutzer, seine Ausrüstung, Tauchgänge und Reisen einfach im Auge zu behalten – und da alles online erfolgt, können Sie von überall auf der Welt durch einfaches Anmelden auf Ihre Daten zugreifen.

Das Herzstück dieses benutzerfreundlichen Produkts, das für Smartphones und große Desktops konzipiert ist, ist ein erweitertes, vollständig editierbares, gitterbasiertes Tauchprotokoll, das von Anfang an darauf ausgelegt ist, Ihnen Zeit und Mühe zu sparen und Ihre Dateneingabe effizienter zu gestalten. Es umfasst erstklassige benutzerdefinierte Filterung und Kopieren und Einfügen für die Bearbeitung mehrerer Tauchgänge gleichzeitig – genau wie Excel.

Das Tauchprotokoll ist weit mehr als nur eine einfache Aufzeichnung Ihrer Tauchgänge. Es ist vollgepackt mit innovativen Funktionen, wie z. B. der Möglichkeit, in der umfangreichen Bibliothek von Standorten nach einem Tauchplatz zu suchen, Zugriff auf die erstklassige Fish ID-Datenbank von DiveLogs zu erhalten oder Ihre verwendete Ausrüstung zu verwalten.

Das Online-Tauchprotokoll kann aus vielen verschiedenen Dateiformaten und Anwendungen importieren und Sie können alle Ihre Daten im standardmäßigen UDDF-Dateiformat exportieren.

Rasterbearbeitung, ähnlich wie in Excel

DiveLogs Mike Fenney sagte: „Wir investieren so viel Zeit, Geld und Mühe ins Tauchen! Ein Online-Tauchlogbuch ist eine echte Gelegenheit, über die Grundlagen von Wann, Wo und Was bei meinen Tauchgängen hinauszugehen. Es sollte mehr als nur eine Aufzeichnung sein – es sollte uns helfen, diese Tauchgänge in unseren Erinnerungen noch einmal zu erleben, große Trends zu erkennen, wie wir uns verbessern können (und haben!), und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel von diesem großen blauen Planeten wir bereits erkundet haben. Und es sollte einfach und schnell zu verwenden sein.

„Das war schon immer das Ziel divelogs.com. Den großen blauen Planeten haben wir vor vielen Jahren mit unseren wunderschönen Basiskartenkacheln erstellt (dies auf einem Monitor in voller Größe laufen zu sehen, ist etwas Besonderes). Die schnelle und einfache Bedienung kam in Version 3 mit dem weltweit ersten vollständig online editierbaren Raster-Tauchprotokoll, das sich wie Excel verhält.

„Die neuesten Funktionen der Version 3.1 unseres Online-Tauchprotokolls konzentrieren sich nun auf die beiden anderen: Erinnerungen (Anzeigen von in Ihre Tauchgänge eingebetteten Fotos und Videos) und Trends im Gesamtbild mit dem neuen Analysemodul (von allen Diagrammen, die wir beim Testen des Analysemoduls erstellt haben, war es die Möglichkeit, die Beziehung zwischen SAC-Rate und mitgeführtem Gewicht anzuzeigen, die den Grad der verfügbaren Erkenntnisse veranschaulichte).“

Ihre Daten werden sicher auf dem eigenen dedizierten Server von DiveLogs in einem britischen Rechenzentrum gespeichert und gesichert. Da diese Einrichtung umweltfreundlich ist, nutzt sie zu 100 Prozent erneuerbare Energie.

Das standardmäßige Online-Tauchprotokoll ist reich an Funktionen und hat keine Begrenzung für die Anzahl der einzutragenden Tauchgänge. Allerdings stehen auch Premiumfunktionen zur Verfügung – wie etwa der Zugriff auf die Fish ID-Datenbank (wie oben erwähnt) und erweiterte Fotobearbeitungstools – für ein Jahresabonnement, das 20 £ kostet (oder einen entsprechenden Betrag, sofern in Ihrer lokalen Währung verfügbar).

Sie können auf alle Arten von Analysedaten zugreifen, einschließlich Gasverbrauch, maximale Tiefe, SAC-Rate und mehr.

Das Tauchprotokoll neu definieren

Das Herzstück der Version 3 ist das Online-Tauchprotokoll selbst, das in einer erweiterten Tabelle gespeichert ist und zahlreiche Möglichkeiten zum schnellen Bearbeiten und Importieren von Tauchgängen bietet. Es enthält interaktive Profildiagramme und ist eng mit Ihrer Ausrüstungsliste und der Basiskarte integriert, um Ihnen eine Vielzahl von Informationen darüber zu bieten, welche Ausrüstung Sie verwendet haben und wo Sie getaucht sind – und das alles auf Knopfdruck.

Sie können Tauchgänge im Online-Logbuch hinzufügen, importieren und löschen, Ihre Tauchcomputerprofile importieren, Kommentare, Fotos und Videos hinzufügen, Warnungen und Gaswechsel anzeigen, Ihre Tauchprotokollpartner verwalten, die bei Tauchgängen verwendete Tauchausrüstung bearbeiten und alles mit der Tauchplatzdatenbank verknüpfen.

Sie können Ihre Fotos und Videos ganz einfach in DiveLogs verwalten

Kennen Sie Ihre Ausrüstung

Sie können sich nicht erinnern, welche Ausrüstung Sie bei Ihrem letzten Tauchgang verwendet haben? Sie haben Probleme, sich an die benötigten Gewichte zu erinnern? In einem separaten Ausrüstungsraster werden Ihre gesamte Tauchausrüstung und alle gemieteten Artikel gespeichert. So können Sie Ausrüstungsgruppen erstellen, Ihre Tauchausrüstungslisten ergänzen und bearbeiten sowie den Nutzungsverlauf Ihrer Ausrüstung anzeigen.

Sie können auf die Fish ID-Datenbank zugreifen und erfahren, wo bestimmte Arten gesichtet wurden

Entdecken Sie unsere Wasserwelt

Ein Kernmerkmal der Version 3 des Online-Tauchprotokolls ist die schön gestaltete und sehr interaktive Weltkartendatenbank. Sie ist vollständig in das Tauchprotokoll integriert und fügt eine ganz neue Dimension hinzu, wenn Sie auf vergangene Tauchgänge zurückgreifen. Sie ist jedoch weit mehr als nur eine Möglichkeit, Ihre Tauchgänge zu markieren. Sie ist auch eine große und wachsende Ressource, die Ihnen bei der Suche nach Ihrem nächsten Tauchplatz helfen kann – und Sie können anderen Tauchprotokollbenutzern helfen, indem Sie Bewertungen hinterlassen, damit diese entscheiden können, ob dieser bestimmte Tauchplatz für sie geeignet ist.