RAID füllt fehlende Nitrox- und Deko-Verbindungen aus

Dive RAID International hat zwei neue Kurse eingeführt, die Lücken zwischen seinen technischen und Freizeitprogrammen schließen sollen – Nitrox Plus und Decompression Diver.

Der RAID Nitrox Plus Der Kurs ist für Sporttaucher gedacht, die ihre Zeit unter Wasser verlängern und Einblicke in das technische Tauchen gewinnen möchten, ohne jedoch eine große Investition in eine neue Ausrüstung tätigen zu müssen, sagt RAID. Es geht dabei darum, zwei Flaschen (Einzelflasche plus Stufe) zu verwenden, um die Sicherheit von zusätzlichem Gas bis zur 40-m-Freizeitgrenze zu gewährleisten, und zu lernen, wie man dies am effizientesten einrichtet und verwendet.

Der Kurs konzentriert sich auf die Verwendung von Nitrox für Tauchgänge mit maximalen Sicherheitsstopps von 10 Minuten und beinhaltet einen konservativen Gradientenfaktor.

Dekompressionstaucher ist als „sanfte Einführung“ in das stufenweise Dekompressionstauchen mit Sidemount oder Twinset konzipiert und ermöglicht Tauchgänge bis 40 m mit drei Flaschen, zwei mit Grundgas und eine mit Dekompressionsgas zwischen 50 und 100 % Sauerstoff. Der Kurs kann mit RAID-Sidemount- oder Twinset-Training kombiniert werden.

Die Teilnehmer müssen erfahrene Freiwassertaucher im Alter von 18 Jahren oder älter sein und mindestens 30/25 Stunden unter Wasser mit den Spezialisierungen Deep, Nitrox (oder Nitrox Plus) und Explorer 30 oder Advanced 35 verbracht haben. Der Kurs kann von Tauchlehrern mit RAID Deco 40 oder höher durchgeführt werden.

Von den Schülern wird erwartet, dass sie mindestens einen Tauchgang in begrenztem Freiwasser und mindestens vier Trainingstauchgänge in offenem Wasser mit einer Dauer von mindestens drei Stunden absolvieren. Einer oder mehrere davon müssen Dekompressionstauchgänge sein.

Kostenlose Notfall-Zertifikate

Für seine Trainer unterdessen RAID bietet bei einer Bewerbung bis Ende April 2025 eine kostenlose Zertifizierung zum Erste-Hilfe-Ausbilder und Sauerstoffanbieter-Ausbilder an.

Das Ziel sei, „bei jedem Tauchgang, an jedem Ort auf der ganzen Welt gut ausgebildete Erste-Hilfe- und Sauerstoffkräfte vor Ort zu haben“, so die Agentur – und so das Tauchen „ein bisschen sicherer“ zu machen.

Bis Ende 2025 sollen alle RAID-Führungskräfte über beide Zertifizierungen verfügen. Für bestehende RAID-Ausbilder, die sie noch nicht erworben haben, sind die Credits bis Ende April kostenlos erhältlich. Danach müssen die Kandidaten jeweils umgerechnet 50 US-Dollar dafür bezahlen.

