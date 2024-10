Das einzigartige Forschungsschiff FLIP, das eigentlich abgewrackt werden sollte, hat sich DEEP angeschlossen

Die R/P FLIP (Floating Instrument Platform), ein bahnbrechendes Forschungsschiff, das über 50 Jahre lang vom Office of Naval Research der US Navy und der Scripps Institution of Oceanography betrieben wurde, wurde im August 2023 außer Dienst gestellt und zur Verschrottung nach Mexiko geschleppt.

Die Nachricht von der bevorstehenden Zerstörung von FLIP erreichte den Gründer von DEEP, dem Unterwasser-Designunternehmen, das die nächste Generation menschlicher Unterwasserhabitate entwickelt, und innerhalb von 48 Stunden wurde ein Team gerufen, das auf dem Weg nach Mexiko war, um FLIP abzufangen, bevor es zerstört wurde.

„Die Anweisung unseres Gründers war ganz klar“, sagt Giulio Maresca, der neue Kapitän von FLIP: „Rettet sie. Kommt nicht ohne sie zurück.“

Diese bemerkenswerte Plattform ist für ihr einzigartiges Design bekannt und kann von einer horizontalen in eine vertikale Position „umgedreht“ werden. Die Fähigkeit des 108 Meter langen Schiffs, seine Ausrichtung von der Horizontalen in die Vertikale zu ändern, gab ihm selbst bei stürmischer See Stabilität und ermöglichte die Untersuchung ozeanografischer Phänomene wie Schallausbreitung, Wellendynamik und Meeresleben in offenes Wasser.

FLIP wurde ursprünglich im Jahr 1962 in Betrieb genommen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses des Ozeans, insbesondere in den Bereichen Akustik und Hydrodynamik. Und seine Beiträge zur Ozeanographie sind nach wie vor äußerst bedeutend, da es Jahrzehnte bahnbrechender Forschung in der Meereswissenschaft ermöglicht hat.

Die Außerdienststellung im Jahr 2023 markierte das Ende einer Ära für diese ikonische Plattform, die zu einem Symbol innovativer Meeresforschung geworden war. Doch was die Welt bis jetzt nicht wusste, war, dass dies nicht das Ende sein sollte, und sie ist nun das neueste Schiff, das sich dem DEEP-Abenteuer anschließt.

Seit ihrer Rettung aus dem Schrottplatz hat die gerettete Plattform ihren Weg von Mexiko durch den Panamakanal und über den Atlantik zum Mittelmeer zurückgelegt, wo sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Frankreich umgerüstet und modernisiert wird.

Kristen Tertoole, CEO von DEEP, sagte: „FLIP ist eine ikonische Forschungsplattform – jeder in der maritimen Forschungs- oder Ingenieursgemeinschaft kennt sie, und viele haben die eine oder andere Kriegsgeschichte. Wir sind unglaublich stolz, FLIPs Ankunft in europäischen Gewässern bestätigen zu können.

„FLIP stammt aus einer Zeit mutiger Ingenieurskunst und Optimismus für unsere Zukunft und unsere Ozeane, ein Ethos, das DEEP teilt und zu verkörpern versucht. Unsere Mission ist vielleicht ebenso mutig: Wir wollen den Menschen zu Wasserbewohnern machen, indem wir unserer Spezies ermöglichen, unter Wasser zu leben, zu arbeiten und zu gedeihen.

„FLIP wird eine Schlüsselrolle in der DEEP-Flotte spielen, indem es eine einzigartige Plattform für die Meeresforschung bietet und in der Lage ist, die Sentinel-Habitat-Bereitstellungen von DEEP als Teil unseres erweiterten Forschungsnetzwerks zu unterstützen.

„Wir freuen uns darauf, ihren Relaunch Anfang 2026 bekannt zu geben, und ich kann mit großer Freude bestätigen, dass viele ozeanografische und Forschungsgruppen bereits Kontakt aufgenommen haben, um den Zugang sicherzustellen.“

Die Überholung von FLIP soll bei MB92 erfolgen, einer renommierten Werft mit Standorten in Barcelona (Spanien) und La Ciotat (Frankreich). „Der Ruf von MB92 für Spitzentechnologie, Innovation und Engagement für Nachhaltigkeit machte es zur offensichtlichen Wahl für dieses zugegebenermaßen sehr ungewöhnliche Projekt“, sagt Maresca.

Rob Papworth, Geschäftsführer der MB92 Group, sagte: „Die vollständige Modernisierung von FLIP, um unser Verständnis des Ozeans zu erweitern, liegt uns im Blut. MB92 ist außerordentlich stolz, an diesem historischen Projekt beteiligt zu sein.“

Dr. Tom Drake vom Office of Naval Research kommentierte: „Ich freue mich über die Entscheidung von DEEP, die R/P FLIP, eine einzigartige Forschungsplattform, die dem ONR seit Jahren außerordentlich gute Dienste leistet, zu revitalisieren und zu modernisieren. Diese Modernisierungsinitiative wird ihre Fähigkeiten in den Bereichen Meeresforschung, Beobachtung und Erforschung erheblich erweitern und einem Schiff, das für unsere Mission von entscheidender Bedeutung war, neues Leben einhauchen. Wir freuen uns darauf, eng mit DEEP zusammenzuarbeiten, um die stolze Tradition der US Navy hinsichtlich der Exzellenz beim Betrieb der FLIP fortzusetzen.“

Foto Quelle: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego