Sehen Sie sich Diving into the Darkness mit Suunto an

Wenn Sie letztes Jahr die Online-Vorführung des mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilms „Diving into the Darkness“ von Scuba Diver und die Fragerunde mit Jill Heinerth verpasst haben, haben Sie jetzt mit freundlicher Genehmigung von Suunto die Chance, sich diesen faszinierenden Film anzusehen. Zuschauer müssen sich vorab registrieren HIER für die Vorführung, die am Donnerstag, den 13. Februar, um 7:XNUMX Uhr GMT stattfindet. Der kanadische Entdecker Heinerth, einer der größten lebenden Höhlentaucher der Welt, war an einigen der anspruchsvollsten und berühmtesten Expeditionen beteiligt, von der Erkundung der längsten Höhlen der Welt in Mexiko bis zur Entdeckung riesiger Eisberghöhlen in der Antarktis. Sehen Sie sich einen Trailer zu Diving into the Darkness an Neben einigen dieser epischen Tauchgänge enthält der 96-minütige Dokumentarfilm intime Interviews und animierte Rückblenden in Heinerths jüngere Jahre, die ihre Motivation für die Teilnahme an solch extremen Herausforderungen verdeutlichen. Mehr als 100 ihrer Freunde sind in den Tiefen gestorben, aber sie behauptet, dass jedes Abenteuer sie einen Schritt näher daran bringt, die Frau zu werden, die sie als Kind gerne getroffen hätte. Der Film wurde bereits beim diesjährigen Santa Barbara International Film Festival mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm und bei der Veranstaltung Documentaries Without Borders mit dem Preis für herausragende Exzellenz ausgezeichnet.

Mark Evans, Redaktionsleiter von Rork Media, ist seit fast 25 Jahren in der Tauchbranche tätig und taucht seit seinem zwölften Lebensjahr. Fast 12 Jahre später ist er immer noch süchtig nach der Unterwasserwelt.

LASS UNS IN KONTAKT BLEIBEN! Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung aller Neuigkeiten und Artikel von Divernet Wir spammen nicht! Lesen Sie unsere Datenschutzhinweis for more info Halte mich auf dem Laufenden!

Neueste Kommentare