Gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen nach Grenada bei der GO Diving Show

Sie möchten eine Reise für zwei Personen ins karibische Tauchparadies Grenada gewinnen? – Nun, Besucher der GO Tauchshow dieses Wochenende haben die Chance, diesen fantastischen Preis zu gewinnen, und alles, was sie tun müssen, um teilzunehmen, ist, auf die PureGrenada-Stand (860) und Aquanauts Grenada Stand (410) Beim Event.

An beiden Ständen werden QR-Codes für den Wettbewerb angezeigt. Scannen Sie diese, um diese großartige Reise zu gewinnen und mehr von den Teams von PureGrenada und Aquanauts Grenada über die Insel, ihre Menschen und das Tauchen zu erfahren. Die glücklichen Gewinner werden in der Woche nach der Show benachrichtigt.

Dieser fabelhafte Preis – mit freundlicher Genehmigung von Reines Grenada, True Blue Bay Boutique-Resort und Aquanauts Grenada – beinhaltet Hin- und Rückflüge in der Economy Class mit British Airways, einen siebentägigen Aufenthalt mit Frühstück im True Blue Bay Boutique Resort und ein Tauchpaket mit Aquanauts Grenada (kostenloses Zehn-Tauchgang-Paket für Taucher eins und 50 % Rabatt auf ein Zehn-Tauchgang-Paket für Taucher zwei).

Einer der zahlreichen Wasserfälle, die Sie auf Grenada erwarten

Gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen nach Grenada bei der GO Diving Show 7

Grenada ist einer der Tauch-Hotspots der Karibik, mit einer atemberaubenden Landschaft über Wasser sowie einer ebensolchen Geschichte und Kultur. Mit farbenfrohen Korallenriffen, spektakulären Schiffswracks, aufregenden Strömungstauchgängen und einem einzigartigen Unterwasser-Skulpturenpark – Grenada, Carriacou und Petite Martinique haben alles zu bieten. Mit mehr als 50 faszinierenden Unterwasserwundern, die es zu entdecken gilt, ist es kein Wunder, dass Taucher aller Niveaus aus aller Welt von der Insel angezogen werden – ein wahres Taucherparadies!

Gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen nach Grenada bei der GO Diving Show 8

Das True Blue Bay Boutique Resort ist ein familienfreundliches Vier-Sterne-Hotel in St. Georges. Das True Blue Bay ist im Besitz der Familie Fielden und wird von ihr betrieben. Es ist ideal für alle, die ein authentisches Grenada-Erlebnis suchen. Das Hotel ist perfekt für alle, die in Grenada selbst eintauchen möchten. Ein lebhaftes und freundliches Boutique-Resort bietet 70 komfortable und hübsch gestaltete Gästezimmer.

Gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen nach Grenada bei der GO Diving Show 9

Erkunden Sie mit Ihrer neuen Aqua-Familie die „Schiffswrack-Hauptstadt der Karibik“! Aquanauts Grenada ist ein familiengeführter und umweltfreundlicher Tauchshop, der sich auf Sicherheit und unvergessliche Erlebnisse konzentriert. Mit Wracks, Riffen und Skulpturen, die es zu erkunden gilt, hat Grenada wirklich für jeden Taucher etwas zu bieten. Aquanauts Grenada bietet kostenloses Nitrox 30 % plus Tauchverhältnisse von 4:1 – 6:1, um ein erstklassiges Taucherlebnis zu gewährleisten.

Teil der Skulptur „A World Adrift“ vor Carriacou

NB: Ausgeschlossene Daten: 30. Juni bis 8. Juli 2025, 6. bis 13. August 2025 und 15. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026. Ausgeschlossen sind Leihausrüstung, zusätzliche Tauchgänge, Upgrades und/oder andere Nebenkosten. Das Angebot gilt nicht für andere Tauchpakete. Die Teilnahme ist für Erwachsene ab 25 Jahren möglich. Der Preis ist ab dem Ziehungsdatum ein Jahr lang gültig.

Steve Backshall ist Headliner der GO Diving Show

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – der einzige Verbrauchertauchgang und Federwegs Show im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten. Eine Liste aller Redner, einschließlich der Zeitangaben, finden Sie HIER.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen, eine Meeresbiologiezone und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise zum Marsa Shagra Eco-Village erhält.

Karten im Vorverkauf jetzt erhältlich!

Kaufen Sie jetzt Ihr Tagesticket für £17.50 + Buchungsgebühr und seien Sie bereit für ein lehrreiches, spannendes und inspirierendes Erlebnis! Oder machen Sie doch einfach ein Wochenende daraus, bei so vielen Rednern an den beiden Tagen und all den interaktiven Displays und Ausstellern, die es zu besuchen gilt, und sichern Sie sich ein Zweitagesticket für £25 + Buchungsgebühr?

Am Wochenende der Show kostet eine Tageskarte an der Abendkasse 25 £, buchen Sie also im Voraus und sparen Sie Geld!!

Wenn Sie mit Ihren Center-/Club-Mitgliedern kommen, sind auch Gruppenticketpreise für 10+ Personen verfügbar.

Buchen Sie Tickets auf der Website der Go Diving Show.

Und wie immer ist das Parken im Ticketpreis inbegriffen. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt, also bringen Sie Ihre Kinder mit zu einem fantastischen Familienausflug!