Frauen dringen in Tauchteams der neuseeländischen und koreanischen Marine ein

Zum ersten Mal wurden gleichzeitig weibliche Rettungstaucherinnen in die Marine Neuseelands und Südkoreas aufgenommen

Die beiden Frauen schlossen sich den Männern der Royal New Zealand Navy an (RNZN)s HMNZS Matataua Die Mitglieder der Küstenkriegseinheit sind die Taucherin Petra Dye-Hutchinson und Lt. Bethany Ward, die zusammen mit acht Männern den Kurs zum Verteidigungstaucher auf dem Marinestützpunkt Devonport in Auckland absolviert haben.

The five months of TAUCHERAUSBILDUNG covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Frauen hatten den Kurs bereits zuvor absolviert, aber keine von ihnen war anschließend Vollzeit-Sicherheitstaucherin geworden.

„Die Leistungen von Lt Ward und Able Diver Dye-Hutchinson sind von großer Bedeutung“, sagte Cdr Trevor Leslie, HMNZS Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation TAUCHERAUSBILDUNG and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Die 28-jährige Able Diver Dye-Hutchinson aus Auckland trat 2015 der Armee bei und wurde Notfallhelferin, wechselte aber nach Beginn des Defence Divers Course zur Navy. „Ich war noch nie zuvor getaucht, aber nach der Hälfte des Kurses hat es mir einfach Spaß gemacht“, sagt sie.

Der 26-jährige Lt. Ward stammt ursprünglich aus Plymouth in England und hatte in der Royal Navy gedient, bevor er einen Austausch mit der RNZN als Wachmann auf der HMNZS absolvierte. Canterbury – Austausch eines Stützpunkts in Devonport gegen einen anderen.

Leutnant Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (siehe unten) Taucherin Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers TAUCHERAUSBILDUNG in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

„Wir haben lange Tage und geraten in unangenehme Situationen. Oft wissen wir nicht, was als nächstes kommt, vor allem wenn es um Gezeiten und Wetteränderungen geht. Man muss sich wirklich den Elementen anpassen, aber ich liebe die Vielseitigkeit dieses Berufs.

„Mir gefällt, dass es sich um eine Gemeinschaft von Menschen handelt, die nach wirklich hohen professionellen Standards arbeiten. Die tägliche Arbeit ist abwechslungsreich und stellt eine körperliche Herausforderung dar.“

„Das Beste daran, etwas Schwieriges zu lernen, ist, dass man sich in dem Moment wie ein Kind fühlt und dann plötzlich Klick macht und man es richtig macht“, sagte Able Diver Dye-Hutchinson.

„Gerade unter Wasser ist es der Moment im Team, in dem alles zusammenkommt und man das Problem löst. Dann werden Dinge, die wirklich schwierig waren, zur zweiten Natur.“

Durchbruch in Südkorea

Lt Jg Mun in TAUCHERAUSBILDUNG

In der Republik Korea hat die Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) der Marine unterdessen gerade ihre erste weibliche Sporttaucherin aufgenommen. Das Militär des Landes ist aktiv bemüht, mehr Frauen einzusetzen, da es Bedenken hinsichtlich der niedrigen Geburtenrate des Landes gibt. Im Jahr 2022 lockerte es seine bisherige Politik, um ihnen den Beitritt zu U-Boot-Besatzungen zu ermöglichen.

Following an intensive 12-week TAUCHERAUSBILDUNG course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

„Ich war zuversichtlich, dass ich die Ausbildung abschließen könnte“, sagte sie der koreanischen Presse. „Ich glaube, niemand hätte gewusst, dass ich eine Frau bin, wenn es ihnen niemand gesagt hätte, denn ich habe meine Haare kurz geschnitten.“

Lt Jg Mun sagte, dass es eher das Alter als das Geschlecht gewesen sei, das für sie die größere Herausforderung dargestellt habe – mit 27 Jahren war sie acht Jahre älter als ihre jüngste Kollegin, was es ihr schwerer machte, sich beim körperlichen Training schnell zu erholen.

In der ersten Hälfte des Kurses stehen die Grundlagen der Ausdauer und die Schwimmfähigkeit im Mittelpunkt. Täglich finden etwa sieben Stunden praktisches Training statt, das unter anderem Laufen bis zu 9 km und Gymnastik umfasst.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with Zwecke und Maske" to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Lt Jg Mun: Das Alter, nicht das Geschlecht, war die Herausforderung

In der zweiten Hälfte des Kurses entwickeln die Taucher ihre Ausdauer, indem sie täglich 10 km laufen und körperliche Übungen machen, zusammen mit RIB-Operationen und Tauchtraining. In den Wochen 8 bis 11 liegt der Schwerpunkt auf dem Tauchen bis zu einer Tiefe von etwa 40 m, außerdem auf Atemtechniken, Notausstiegen, Selbsthilfe und Suchtraining.

Lt Jg Mun hatte am College Sport und Meereskunde studiert und war vor zwei Jahren der Marine beigetreten, wo er als Matrose auf dem Begleitschiff diente. Daegu, damals als Planungsmanagerin beim Naval Education Command – aber immer mit dem Traum, Taucherin zu werden. Im April dieses Jahres hatte sie sich für den Kurs beworben.

„Ich bin stolz, Mitglied einer Rettungseinheit mit den weltweit höchsten Seenotrettungskapazitäten zu sein“, sagte sie. „Ich werde immer danach streben, das Leben von Bürgern und Soldaten zu schützen und zur Entwicklung von Seenotrettungseinsätzen beizutragen.“

Ihre nächste Herausforderung ist ein 14-wöchiger Aufbaukurs, der Tauchgänge bis zu 90 m Tiefe mit oberflächengestützten Systemen umfasst.

Auch auf Divernet: Die irische Marine passiert die erste Taucherin, MBE für Top-Navy-Taucher, DTXG der Royal Navy: Revolutionierung der Fähigkeiten von Rettungstauchern, Marinetaucher zünden vor Guernsey eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg