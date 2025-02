Australische Taucher finden Wrack eines niederländischen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg

Ein 100 Jahre altes U-Boot der Königlich Niederländischen Marine wurde in 38 m Tiefe vor Rottnest Island in Westaustralien vom in Perth ansässigen Tauchteam WreckSploration entdeckt.

HNLMS K XI lief im April 1924 vom Stapel und war während des Zweiten Weltkriegs in Niederländisch-Indien im Einsatz. Von seinem Stützpunkt in Surabaya auf Java aus patrouillierte es in den heutigen indonesischen Gewässern.

Das U-Boot wurde besonders für die heldenhafte Rettung von 13 Überlebenden des australischen Torpedoboots HMAS in Erinnerung behalten. Yarra nachdem es im März 1942 von japanischen Kriegsschiffen versenkt worden war.

K XI in Makassar, Sulawesi in Indonesien vor dem 2. Weltkrieg

Das U-Boot im Trockendock im Hafen von Fremantle (Western Australian Museum)

1946 wurde die Anlage außer Dienst gestellt K XI sank, während es zum Abwracken in Fremantle geschleppt wurde, und wurde später geborgen und ausgeschlachtet, bevor es versenkt wurde. Es wurde aufgezeichnet, dass das U-Boot in einer Tiefe von etwa 80 m und fast 16 km von der Stelle entfernt zurückgelassen wurde, an der die Taucher es schließlich fanden.

Ausgewiesene Deponie

Die Wrackerkundung Das Team unter der Leitung von Andrew Oakley sagt, dass sie bis zum Fund des Wracks im Rahmen ihres Rottnest Ship Graveyard Project Monate mit „sorgfältiger Forschung, fortgeschrittener Datenanalyse und technischem Tauchen“ verbracht hatten. Der „Friedhof“ ist eine ausgewiesene Abladestelle für nicht mehr benötigte Schiffe und Militärfahrzeuge.

HNLMS K XI an einem unbekannten Ort (Western Australian Museum)

Die Forscher hatten in Zusammenarbeit mit dem WA Schifffahrtsmuseum, Tauchen zu den Schiffswracks in Westaustralien und die Maritime Discovery Group.

Das Wrack wurde etwa 5 km südöstlich des Rottnest Ship Graveyard gefunden und am Neujahrstag betaucht, seine Entdeckung wurde jedoch erst vor Kurzem bekannt gegeben.

Erster Tauchgang auf der K XI (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Die Taucher Oakley, David Jackson und Patrick Morrison wollten gerade Feierabend machen, als „ein ungewöhnliches, zigarrenförmiges Bild eines Riffs auf der Einheit auftauchte – ungewöhnlich genug, um einen schnellen ‚Riff‘-Tauchgang zu machen, um die Tanks zu leeren, damit wir zur Rampe zurückkehren konnten“.

Das U-Boot war den Berichten zufolge in gutem Zustand und obwohl ein großer Teil vergraben war, waren viele seiner Merkmale noch sichtbar, darunter Torpedorohre, Luken und der Anschlusspunkt für den entfernten Kommandoturm.

Entdeckungstauchgang am Neujahrstag (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Das Western Australian Museum bestätigte die Identität des U-Bootes, nachdem es Archivdaten mit einem 3D-photogrammetrischen Modell verglichen hatte, das auf etwa 6,000 von den WreckSploration-Tauchern aufgenommenen Bildern des Wracks basiert.

„HNLMS K XI ist ein geschütztes Schiffswrack mit bedeutendem historischen Wert als Zeugnis der Zusammenarbeit zwischen den alliierten Streitkräften Australiens und der Niederlande im Zweiten Weltkrieg“, so das Museum. Das Wrack steht automatisch unter dem Underwater Cultural Heritage Act 2 des Commonwealth unter Schutz.

Eine andere Ansicht des Wracks (WreckSploration)

Die Finanzierung der Photogrammetrie und Dokumentation des Wracks erfolgte durch die Niederlande über den Nationalen Dienst für Kulturerbe (RCE). Darin heißt es, die Entdeckung zeige „nicht nur die Verbindungen zwischen den Niederlanden und Australien im Zweiten Weltkrieg, sondern auch, wie eng diese noch immer sind, wenn es um den Schutz und die Verwaltung unseres Unterwasserkulturerbes geht“.

A herunterladbarer Bericht Informationen zum Wrack sind auf der Website des Western Australian Museum verfügbar.

