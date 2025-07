Bestseller für Goldbarren: Forderung nach einem Prozess wegen Goldschmuggels aus Schiffswracks

Aufgrund der Beweise, zu denen unter anderem ein Geständnis des Tauchers Yves Gladu zur Plünderung eines Schiffswracks und Goldbarren gehören, die angeblich vom US-amerikanischen Ehepaar Gay und Philip Courter verkauft wurden, hat die französische Staatsanwaltschaft nun offiziell beantragt, diese drei und einen weiteren Angeklagten, deren Gesamtalter 317 Jahre beträgt, wegen des Handels mit gestohlenen Schätzen aus einem Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert vor Gericht zu stellen.

Das Gold kam aus Der Prinz von Conty, ein französischer Ostindienfahrer, der 1746 in einem Sturm sank. Das Wrack der Handelsfregatte wurde 15 in bis zu 1974 m Tiefe in der Nähe von Belle-Île-en-Mer, einer Insel vor der Küste der Bretagne, entdeckt und geplündert, nachdem bei einer Standortuntersuchung ein Goldbarren gefunden worden war.

Im Laufe der Zeit wurden aus dem Wrack offiziell chinesisches Porzellan und drei chinesische Goldbarren geborgen, die archäologischen Ausgrabungen endeten jedoch 1985, nachdem ein Sturm die Überreste verstreut hatte.

Die Bestsellerautorin Gay Courter und ihr Ehemann Philip, ein Filmemacher, freundeten sich mit dem französischen Paar Gérard und Annette Pesty an, nachdem sie die beiden 1981 in deren Heimatstaat Florida kennengelernt hatten. Annette Pesty, deren Ehemann 1997 starb, ist die vierte Person, die vor Gericht steht.

Aktenkoffer voller Gold

Den Courters zufolge war Gérard eines Tages mit einem Aktenkoffer aufgetaucht, der 20 Goldbarren enthielt, und hatte ihnen erzählt, dass sein Schwager Yves Gladu, ein Unterwasserfotograf, sie aus einem Wrack geborgen hatte.

Die Courters sagten, sie hätten vereinbart, das Gold in Gérards Namen zu lagern und später zu verkaufen. Sie behielten die Barren 15 Jahre lang, bevor sie zwischen 2010 und 2018 begannen, sie auf eBay und anderswo zu verkaufen und dabei mehr als 192,000 US-Dollar (140,000 Pfund) einzubringen.

Sie behaupten, der Erlös sei für Gladu bestimmt gewesen und sie hätten nicht gewusst, dass das Gold als gestohlen galt.

Im Jahr 2018 entdeckte ein französischer Unterwasserarchäologe fünf Goldbarren in einem US-Auktionshaus. Die Auflistung bezog sich auf einen früheren Auftritt von Annette Pesty in der BBC-Fernsehserie Antiques Roadshow, in dem sie behauptet hatte, beim Tauchen auf den Kapverden Goldbarren gefunden zu haben, die sie zur Show mitgebracht hatte.

Barren, wie sie in der Antiques Roadshow (Untersuchungen des US-Heimatschutzministeriums) zu sehen waren

Gay Courter wurde als Verkäufer identifiziert und die Riegel wurden von den US-Behörden beschlagnahmt und vier Jahre später nach Frankreich zurückgebracht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Courters mindestens 23 Goldbarren besaßen. Sie sagten, dass ihre Beziehung zu Gladu schon lange bestand und sie unter anderem mit ihm Segeltörns durch Griechenland, die Karibik und Französisch-Polynesien unternommen hätten.

Gladu hat gestanden, im Verlauf von etwa 16 Tauchgängen zwischen 40 und 1976 1999 Goldbarren aus dem Wrack gestohlen zu haben. Er bestritt jedoch, den Courters auch nur einen davon gegeben zu haben. Stattdessen behauptete er, er habe sie 2006 an einen ehemaligen Soldaten in der Schweiz verkauft.

Hausarrest

Die Courters wurden 2022 in Großbritannien festgenommen und standen sechs Monate lang in London unter Hausarrest, bevor sie nach Florida zurückgebracht wurden.

Ein französischer Staatsanwalt in Brest hat nun beantragt, Gay (80), Philip (82), Gladu (77) und Annette Pesty (78) wegen Kulturgüterhandels und Geldwäsche vor Gericht zu stellen. Sollte der Untersuchungsrichter dies bestätigen, könnte der Prozess Ende 2026 beginnen.

Anwalt Gregory Levy sagt, seine Mandanten, die Courters, seien unschuldig und hätten nicht von den Verkäufen profitiert, sondern lediglich ihren Freunden helfen wollen. „Sie sind zutiefst nette Menschen“, sagt er. „Sie sahen den Schaden nicht, da die US-amerikanischen Goldvorschriften völlig anders sind als die in Frankreich.“

Levy sagte dem Unabhängig Die Tatsache, dass Gold auf eBay angeboten wurde, zeige, dass keine Absicht bestanden habe, Verkäufe zu verheimlichen. Er fügte hinzu, dass das British Museum, das seiner Meinung nach über die Herkunft des Goldes Bescheid wissen müsse, Goldbarren gekauft habe, die aus Der Prinz von Conty und sollte von den Franzosen untersucht werden, „und nicht von zwei amerikanischen Achtzigjährigen“.

Gay Courter hat unter ihren sieben Romanen und vier Sachbüchern fünf Bestseller geschrieben, darunter Ich spreche für dieses Kind, eine für den Pulitzer-Preis nominierte Autobiografie über die Notlage von Pflegekindern – ein Thema, das in den Fokus der Dokumentarfilmproduktionsfirma des Paares gerückt war.

