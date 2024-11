Wrack des US-Zerstörers „Dancing Mouse“ aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt

Dem US Naval History & Heritage Command (NHHC) zufolge wurde im nordöstlichen Indischen Ozean das tief liegende Wrack eines Zerstörers der US Navy entdeckt, der im Zweiten Weltkrieg nach einem tapferen letzten Kampf gegen alle Widrigkeiten gesunken war.

Der Zerstörer USS Edsall (DD-219) hatte über eine Stunde lang unbeschadet einer mächtigen japanischen Seestreitmacht standgehalten, bevor es schließlich bei einem Luftangriff getroffen und versenkt wurde.

Die US Navy und die Royal Australian Navy waren bei einer unabhängigen Mission beim Absuchen des Meeresbodens auf das Wrack gestoßen und warteten bis zum Remembrance Day (Veterans Day in den USA) am 11. November, bevor sie die Entdeckung bekannt gaben.

USS Edsall, abgebildet in den frühen 1920er Jahren (NHHC)

Die 94m Edsall wurde 1920 gebaut und ist einer der „Flushdeck“-Zerstörer der Clemson-Klasse, die 1917 als Begleitschiff für Schlachtschiffe zur Bekämpfung deutscher Torpedoboote im Ersten Weltkrieg konzipiert wurden.

Sie war mit vier 4-Zoll-Kanonen, einer 3-Zoll-Flugabwehrkanone, vier 21-Zoll-Dreifachtorpedohalterungen mit zwölf Torpedos, zwei Wasserbombenketten am Heck und einem Wasserbombenwerfer am Bug ausgestattet. Abgesehen von einigen zusätzlichen Maschinengewehren hatte sich an dieser Ausstattung bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs kaum etwas geändert.

Nach dem Angriff auf Pearl Harbor im November 1941 Edsall wurde mit Konvoi-Eskorteaufgaben im westlichen Pazifik betraut. Ende Februar 1942 verließ der Zerstörer unter dem Kommando von Lt. Joshua James Nix Tjilatjap auf Java mit dem Schwesterschiff USS Whipple zur Aufnahme von Überlebenden vom Wasserflugzeugtender USS Langley, das bei einem japanischen Luftangriff mit Jägern und Besatzung an Bord schwer beschädigt wurde.

Edsall nahm alle Überlebenden auf und übergab drei Tage später die meisten von ihnen an den Tanker USS Pecos in der Nähe der Weihnachtsinsel, bevor es wieder nach Norden in Richtung Java geht.

Bald darauf entdeckten und versenkten japanische Flugzeuge Pecos. Die Berichte der japanischen Flotte lassen darauf schließen, dass Edsall hätte versuchen können, auf Notrufe des Tankers zu reagieren, aber am 1. März traf der Zerstörer auf vier größere japanische Kriegsschiffe: die Schlachtschiffe Hallo und Kirishima und schwere Kreuzer Ton und Chikuma.

Diese Schiffe sollen 1,300 Granaten abgefeuert haben auf Edsall ohne einen Treffer zu landen. Ein japanischer Beobachter verglich ihre Leistung aufgrund ihrer unvorhersehbaren Geschwindigkeit und Kurswechsel mit der einer „japanischen tanzenden Maus“.

Erst eine Kampfgruppe aus Sturzkampfbombern konnte den Zerstörer schließlich außer Gefecht setzen und versenken. Eine kleine Anzahl Überlebender wurde von Chikuma aber sie wurden später hingerichtet.

Letzte Momente der „Tanzenden Maus“, USS Edsall (NHHC)

Extreme Tiefe

Im Sommer 2023 das U-Boot-Rettungsschiff der Royal Australian Navy Heizer entdeckte die Wrackstelle auf seinem Sonar und weitere ROV-Tauchgänge wurden bis zu einer extremen Tiefe von etwa 5.5 km durchgeführt. Die RAN informierte das NHHC, das schließlich die Identität des Wracks als das der USS bestätigen konnte. Edsall.

Ursprünglich war gemeldet worden, der Zerstörer sei etwa 320 km östlich der Weihnachtsinsel gesunken, einem australischen Territorium südlich von Java.

„Die Suche nach Edsall festigt weiter die starke Allianz, die seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Australien besteht – und wird durch die aktuelle trilaterale Sicherheitspartnerschaft zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (AUKUS) noch verstärkt“, kommentierte Carlos Del Toro, Marineminister der USA.

„Eine Schlüsselkomponente von AUKUS ist die Entwicklung modernster Unterwassertechnologien, wie sie die Entdeckung von Edsall in den Weiten des Indischen Ozeans – etwas, das vor wenigen Jahren noch undenkbar war.“

Eine andere Ansicht des Wracks (Royal Australian Navy)

"Edsall wurde für ihren Einsatz im Krieg mit zwei Battle Stars ausgezeichnet“, schrieb NHHC-Direktor Samuel Cole. „Da es jedoch keine lebenden US-Zeugen gab, EdsallFür eine der tapfersten und mutigsten Aktionen in der Geschichte der US-Marine gibt es trotz des letzten Kampfes keine Ehrenmedaillen, Navy Crosses oder Presidential Unit Citations.

„Dennoch ist es unsere Pflicht, ihren Mut angesichts der überwältigenden Übermacht zu würdigen.“

Auch auf Divernet: Transatlantische Verbindung lässt die Glocke der Zerstörer des Ersten Weltkriegs läuten, U-Boot „Hit 'em Harder“ aus dem 2. Weltkrieg in mehr als 1 km Entfernung gefunden, Wie mehr als 100 Meter Taucher den verlorenen Flugzeugträger identifizierten