Tauchteam löst Rätsel um Wrack der Dorset Pin

In den 34 Jahren seit seiner Entdeckung durch Sporttaucher wurde ein vor der Küste Dorsets gesunkenes Schiff nur als „Pin Wreck“ bezeichnet – doch jetzt wurde das in 27 Metern Tiefe liegende mysteriöse Boot als ein 1866 gebautes und 37 Jahre später verloren gegangenes Festmacherleichter der Admiralität identifiziert.

Das 1990 vor St. Albans Head südwestlich von Swanage gefundene, 24 m lange, metallummantelte Holzschiff wurde nach den Hunderten von gelben Metallbolzen benannt, die es auf dem Meeresboden umgaben. Das Wrack umfasste eine dampfbetriebene Ankerwinde mit Kessel am Heck sowie Festmacherbojen, Ketten und Anker der Admiralität.

St. Albans Kopf (Bermicourt)

Ein Team aus Maritime Archäologie der Universität Bournemouth arbeitet seit 2019 an dem Puzzle, nachdem ihm in den 1990er Jahren vom Taucher Nigel Bryant an der Fundstätte geborgene Objekte gezeigt wurden. Dazu gehörte ein Flaschenzug, der an einem Keramikfragment mit der Aufschrift „Portsmouth Dockyard“ befestigt war.

Nachdem die Archäologen selbst zum Wrack getaucht waren, kamen sie zu dem Schluss, dass es sich wahrscheinlich um ein Festmacherschiff handelte, also ein Schiff, das von einem Schlepper gezogen wurde.

Die Ankerwinde mit dem darunterliegenden Rad (BU Maritime Archaeology)

Der Kessel, der die Ankerwinde antrieb (BU Maritime Archaeology)

„Diese Festmacherleichter wurden von der Admiralität entworfen, um die schweren Festmacher zu legen und abzudecken, die für die sich wandelnde Marine des 19. Jahrhunderts nötig waren“, sagt das Team. „Sie wurden auch bei Bergungen und in den Anfängen des Tauchens eingesetzt, wie der in den 1990er Jahren an dieser Stelle gefundene Taucherstiefel und zeitgenössische Bilder von Schiffsbergungen zeigen.“

Anker (BU Maritime Archäologie)

Im Nationalarchiv fand das Team Pläne von zwei identischen Portsmouth Dockyard Yard Craft-Leichtern namens YC5 als auch YC8 das schien zu passen – aber sie konnten keine Aufzeichnungen darüber finden, dass eines von beiden verloren gegangen wäre.

Nun aber fanden sie einen Bericht im Schifffahrtsblatt vom 11. September 1903, dass ein Festmacherleichter bei rauem Wetter vor St. Albans Head sank, während er von Portsmouth nach Portland geschleppt wurde. Die 30 Männer an Bord konnten alle sicher auf den Schlepper gebracht werden.

Ein weiterer archivierter Hinweis bestätigte, dass es sich bei dem verlorenen Feuerzeug um YC8, das vermutlich zur Bergung der HMS verwendet wurde Eurydice vor der Isle of Wight im Jahr 1878. Der Verlust der Korvette war zu dieser Zeit eine der schlimmsten britischen Marinekatastrophen in Friedenszeiten.

Später wurde ein Verlustbericht gefunden für YC8's Transportausrüstung vor St. Alban's Head im September 1903.

Ein Tauchgang rund um das Pin-Wrack, jetzt identifiziert als YC8 (BU Maritime Archaeology)

Die Archäologen haben beantragt YC8 als geschützte Stätte ausgewiesen werden. „Dies ist ein seltenes Beispiel eines Dienstschifftyps, der für die Aufrechterhaltung des Betriebs der britischen Häfen im 19. Jahrhundert unverzichtbar war. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir es erhalten“, sagte Teamleiter Prof. Dave Parham von der Abteilung für maritime Archäologie der Bournemouth University.

„Seine Identität blieb drei Jahrzehnte lang ein Rätsel, aber was wir bei unserem Tauchgang beobachteten, bedeutete, dass wir Hinweise finden konnten, die die Geheimnisse des Wracks lüften und verstehen konnten, wie es auf den Meeresboden gelangte. Die Materialien, aus denen das Schiff besteht, deuten auf eine hochwertige Konstruktion hin, die möglicherweise mit einer königlichen Werft in Verbindung steht.“

