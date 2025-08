Taucher finden spanischen Freibeuter aus dem 1700. Jahrhundert unter vier Schiffswracks

„Die Sicht im Cape Fear River ist durchweg ziemlich schlecht“, sagt Cory van Hees, Doktorand der Seefahrtswissenschaften an der University of East Carolina (ECU), der zusammen mit seinem Tauchpartner Evan Olinger versucht hatte, die Breite eines Kais aus dem 18. Jahrhundert zu messen.

„Evan versuchte, den nördlichen Teil des Kais zu finden, verlor aber aufgrund der Bedingungen die Orientierung. Wir tauschten die Rollen, und mir passierte bei meinem Versuch dasselbe.

Während ich mich verirrte, stieß ich auf mehrere Holzrahmen, die kaum aus dem Lehmschlamm ragten. An der Oberfläche waren kaum Spuren von Beplankung zu erkennen. Ich verstand in diesem Moment nicht, was ich da sah, aber ich wusste, dass ich die Holzkonstruktion der Fakultät melden sollte.

Später am selben Tag konnte Dr. Jason Raupp bestätigen, dass das, was van Hees gesehen hatte, Teil eines Schiffswracks war, vermutlich das des spanischen Freibeuters La Fortuna aus dem Jahr 1748. „Es war irgendwie überwältigend“, sagt van Hees.

Er und Olinger hatten Anfang des Sommers an den Überresten der kolonialen Uferpromenade an der Brunswick Town / Fort Anderson State Historic Site in North Carolina, bekannt als BTFA, gearbeitet.

Brunswick Town, im 18. Jahrhundert ein wichtiger Kolonialhafen, wurde im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von britischen Truppen niedergebrannt und nie wieder aufgebaut. Im darauffolgenden Jahrhundert, während des Bürgerkriegs, wurde ein Großteil der verlassenen Siedlung beim Bau von Fort Anderson mit Erdwällen bedeckt.

Mosaik mit der Darstellung des „spanischen Angriffs“ auf die Stadt Brunswick von Claude Howell (Brunswick 1726)

Die wahrscheinlichen Überreste von La Fortuna waren unter den vier Schiffswracks, die diesen Sommer entlang der BTFA-Küste entdeckt und aufgezeichnet wurden, während der Feldarbeit von Forschern und Studenten der ECU Programm für Maritime StudienDarüber hinaus wurde mit der Bergung eines Teils des freiliegenden und daher gefährdeten Schiffsholzes zum Zwecke der Konservierung begonnen.

Am 28. September 1748, gegen Ende des Krieges von Jenkins' Ear (in Amerika als King George's War bekannt) La Fortuna und ein anderes Schiff, La Loretta, war aus Kuba gekommen, um Brunswick Town anzugreifen.

Eine lokale Miliz hatte die Spanier zu ihren Schiffen zurückgetrieben und während des Rückzugs soll es zu einem Brand gekommen sein. La Fortuna's Pulver Zeitschrift, wodurch das Schiff in der Nähe der Kolonialkais explodierte. Der britische Sieg war die letzte Schlacht des Krieges.

ECU-Forscher untersuchen an die Oberfläche gebrachte Gegenstände (ECU-Programm für Maritime Studien)

Zypressen-Hinweis

Holzproben aus dem Wrack wurden als Zypressenholz aus Südkalifornien oder Mittelamerika identifiziert, was darauf schließen lässt, dass das Schiff im 18. Jahrhundert in Spanien gebaut wurde. Karibikküste Kolonien.

La Fortuna war der einzige historisch dokumentierte spanische Schiffsuntergang in der Gegend und liegt in der Nähe der Stelle, an der ein Taucher vor 18 Jahren eine Kanone aus dem 40. Jahrhundert barg.

Von den anderen drei Wracks lassen vorläufige Analysen darauf schließen, dass eines wahrscheinlich zur Landgewinnung am Hafen eingesetzt wurde und ein anderes möglicherweise ein Flachboot aus der Kolonialzeit ist, das zum Transport von Personen und Gütern zwischen dem Hafen und nahegelegenen Plantagen verwendet wurde.

Geborgenes Holz an der Küste (ECU-Programm für Seefahrtsstudien)

Das vierte Wrack war kaum freigelegt und konnte bisher nicht identifiziert werden. Zur identifizierten Hafeninfrastruktur gehören zwei Holzkais und ein Damm über ehemaliges Marschland sowie eine Reihe einzelner Artefakte.

„Wir freuen uns sehr über diese wichtigen Stätten, denn jede einzelne wird uns helfen, die Rolle von BTFA als eine der ältesten kolonialen Hafenstädte des Bundesstaates besser zu verstehen“, sagt Teamleiter Dr. Raupp, Assistenzprofessor in der Abteilung für Geschichte und Seefahrt der ECU. „Diese untergetauchten kolonialen Hafenmerkmale sind unglaublich gut erhalten.“

Risikofaktoren

Die Überreste sind jedoch durch Küstenerosion infolge von Kanalbaggerungen, Wellen und Stürmen gefährdet, und derzeit ist nur die nördliche Hälfte des BTFA geschützt.

Die Zypressenhölzer des Wracks sind bereit für die Konservierung (ECU-Programm für Seefahrtsstudien)

Was gefunden wurde, war so gut erhalten, weil es von Sumpf bedeckt war, aber die Überreste werden freigelegt und erodieren. Aus diesem Grund unternahmen die Taucher des Teams eine Notbergung von mehr als 40 Bäumen aus dem vermeintlichen La Fortuna Ort zur Lagerung und Konservierung.

Einige der Hölzer sind in bemerkenswertem Maße erhalten und weisen noch immer die Werkzeugspuren der Schiffbauer auf. Die Analyse der Konstruktion jedes der vier Schiffswracks wird fortgesetzt.

