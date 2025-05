Großzügigkeit eines Tauchers bringt eine goldene Uhr aus einem Schiffswrack nach Großbritannien zurück

Es ist 36 Jahre her, seit Taucher im Michigansee das Wrack des Dampfschiffs aus dem 19. Jahrhundert fanden Dame Elgin und darin einige Jahre später eine unverwechselbare Taschenuhr aus 16-karätigem Gold, komplett mit Kette und Schlüssel.

Ab 1992 blieb sie im Besitz dieser US-Taucher – doch nun hat ein großzügiger Meeresarchäologe, der der Meinung war, dass die Uhr woanders hingehöre, ihre Rückführung in die Heimatstadt des Besitzers, Boston, in Lincolnshire, organisiert.

Herstellerinschrift auf der Rückseite der Taschenuhr (Valerie van Heest)

Eingravierte Initialen und Angaben zum Londoner Hersteller halfen dabei, die Taschenuhr als Eigentum des prominenten viktorianischen Politikers Herbert Ingram zu identifizieren. Als Abgeordneter für Boston Mitte des 19. Jahrhunderts war er ein Reformer, der maßgeblich zur Versorgung der expandierenden Stadt mit Wasser, Gas und der Eisenbahn beitrug.

Ingram war auch Zeitungsmann und gründete eine Zeitung, die damals international wegweisend war, weil sie Bilder enthielt – die Illustrierte London NewsEin großes Denkmal für ihn steht im Stadtzentrum vor der St. Botolph’s Church, die vor Ort als Boston Stump bekannt ist.

Herbert Ingram-Gedenkstatue vor dem Boston Stump (Valerie van Heest)

Während eines Besuchs in den USA im Jahr 1860 waren Ingram und sein Sohn unter den etwa 300 Menschen, die starben, als das 77 m lange Seitenraddampfschiff Dame Elgin Auf dem Weg von Milwaukee nach Chicago sank das Schiff im Michigansee. Die Passagierliste ging verloren, doch Ingram galt als das prominenteste Opfer.

Die Katastrophe war auf eine Kollision mit dem Holzschoner zurückzuführen Augusta während eines schweren Sturms in der Nacht des 8. September. Der Vorfall wurde damals als „einer der größten Meereshorrors aller Zeiten“ beschrieben und forderte mehr Menschenleben als jeder andere Vorfall auf offener See in den Großen Seen davor oder danach.

Untergang der Lady Elgin eine halbe Stunde nach der Rammung durch die Augusta (Valerie van Heest)

Auf die Bühne gehen

Im vergangenen Oktober nahmen die Finder der Uhr Kontakt mit der US-amerikanischen Taucherin und Schifffahrtshistorikerin Valerie van Heest auf, die an der Entdeckung und Unterwasseruntersuchung zahlreicher historischer Schiffswracks auf den Großen Seen beteiligt war.

Van Heest, Mitbegründerin der Michigan Shipwreck Research Association, wurde 2007 in die Women Divers Hall of Fame aufgenommen. Sie hat sechs Bücher geschrieben, darunter Verloren auf der Lady Elgin zum Gedenken an den 150. Jahrestag des Schiffsunglücks und ist zu einem öffentlichen Aushängeschild des Wracktauchens in den Lakes geworden.

Van Heest sollte eine lokale Ausstellung kuratieren über die Dame Elgin, und die Taucher boten an, Ingrams Uhr zur Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Da sie jedoch der Meinung war, dass sie nach Boston zurückgehörte, zu dem sie familiäre Verbindungen hatte, ging sie noch einen Schritt weiter, kaufte die Uhr und schenkte sie dem Boston Guildhall Museum.

Valerie van Heest mit der Ingram-Taschenuhr (Valerie van Heest)

Das Museum, das schon lange geplant hatte, eine Ingram gewidmete Ausstellung zu veranstalten, nahm das Andenken an einen der beliebtesten Söhne Bostons dankbar an.

Van Heest hat gerade die Stadt besucht, aus der ihre Vorfahren väterlicherseits nach Amerika kamen, wo sie an einer offiziellen Übergabezeremonie für die Uhr teilnahm und einen Vortrag über die Dame Elgin.

Die Taschenuhr, die 155 Jahre in den USA verbrachte, die meiste Zeit davon unter Wasser, nimmt nun einen Ehrenplatz in der Ingram-Ausstellung im Museum und Touristeninformationszentrum, geöffnet mittwochs bis samstags von 10.30 bis 3.30 Uhr.

