Solo-Ausflug eines Tauchers führte zum Wrackfund in Cornwall

Eine Taucherin, die sich dazu entschied, vor Cornwalls Nordküste keinen Solotauchgang zu machen, weil sie den Tag nicht verschwenden wollte, an dem sich ihr Tauchpartner unwohl fühlte, ist froh, dass sie es getan hat. An diesem Tag in diesem Sommer stieß Rachael Edmans zufällig auf ein Schiffswrack, das seit seinem Untergang vor fast 130 Jahren in Vergessenheit geraten schien.

Edmans, eine begeisterte Taucherin und Unterwasserfotografin, war vor Portreath tauchen gegangen, nur etwa vier Meilen von ihrem Zuhause in der Nähe von Camborne entfernt. Bei ihrem Tauchgang entdeckte sie zunächst einen Anker und bei nachfolgenden Streifzügen wurden immer mehr Teile des Wracks freigelegt, das sie unbedingt identifizieren wollte.

Sie stieß auf ein Foto, das die Rettungsaktion für ein sinkendes Schiff vor dem Strand zeigte und am 25. Januar 1895 aufgenommen wurde. Dies deutete darauf hin, dass es sich bei dem Wrack wahrscheinlich um den Dampfer handelte Escurial.

Edmans sagt, sie sei seit der Entdeckung bei jeder Gelegenheit zum Wrack getaucht, um mehr darüber zu erfahren.

Escurial und das Hayle-Rettungsboot FH Harrison (John Charles Burrow / Nationalarchiv / Picryl)

Der Escurial

Der Escurial war ein eisenbeschlagener Schraubendampfer mit Schonertakelung, der 1879 von Alex Stephens von Lighthouse, Govan, für Raeburn und Verel aus Glasgow gebaut worden war. Am Tag seines Untergangs war er auf dem Weg von Cardiff mit Kohle für den adriatischen Hafen Fiume, heute Rijeka in Kroatien.

Das Wetter änderte sich schnell, es war bitterkalt und es wehten Sturmböen, aber man ging davon aus, dass ein Leck im Maschinenraum das Schiff zum Sinken brachte. Das Foto zeigte das Rettungsboot FH Harrison, die über Land aus dem fast 50 Meilen entfernten Hayle geschickt worden war, noch immer auf dem Sandboden bei Portreath.

Oben und unten: Ansichten des Wracks der Escurial (Rachael Edmans)

Die Rettungskräfte versuchten, ein Seilsystem aus Hosenbojen zu installieren, doch dieses erreichte das havarierte Schiff nicht und die Besatzung musste schließlich um ihr Leben schwimmen. Die Rettungskräfte bildeten eine Menschenkette ins Meer, um sie herauszuziehen. Nur neun der 20 Männer überlebten.

Die Einheimischen schienen jedoch nichts von der Existenz des Schiffswracks zu wissen, als Edmans fragte, ob an dieser Stelle jemals getaucht worden sei. „Viele sagten nein, es ist weg, oder sie wussten nicht, wo es sein könnte“, sagte sie. Divernet.

Das Wrack liegt in der Nähe von Gull Rock in einer Tiefe von 8-9 m bei Ebbe und 15 m bei Flut und kann starken Strömungen ausgesetzt sein, sagt Edmans. Es kann auch ein langes Schwimmen an der Oberfläche vom Strand aus erforderlich sein.

„Ich bin durch reinen Zufall zum ersten Mal auf den Anker gestoßen“, sagt sie. „Ich habe einen Solo-Tauchgang gemacht, weil mein Kumpel krank war und ich die Gelegenheit nicht verpassen wollte – Portreath verändert sich innerhalb eines Tages dramatisch.“

„Fassungslos – und nervös“

Über die Entdeckung des Wracks sagt Edmans: „Ich war völlig fassungslos – und nervös. Ich habe immer dieses Gefühl des Verlusts, denn Menschen sind darauf gestorben. Ich stelle mir gerne vor, dass die Fische die Seelen sind, die weiterleben.“

„Das Wrack bedeckte einen großen Teil des Meeresbodens. Ich machte ein paar Fotos und ein Video und tauchte dann langsam auf, um zu sehen, wo ich war, und mich zu orientieren. Danach nahm ich meine Kumpels mit, um es ihnen zu zeigen, denn jetzt kann ich das Wrack mithilfe natürlicher Navigation orten.“

Taucher und Qualle (Rachael Edmans)

Edmans, ein PADI Divemaster, sagt: „Ich tauche mit jedem und habe viele tolle Freunde gefunden, indem wir gemeinsam das tun, was wir lieben.

„Ich tauche nicht oft allein; meistens habe ich einen Tauchpartner. Ich habe zwar eine Solo-Qualifikation, aber mit jemandem zusammen zu sein ist für mich viel angenehmer. Es war nur dieser eine Tag – ich wollte mir die Gelegenheit, nass zu werden, nicht entgehen lassen!“

