Tudor-Gewehrfund durch Taucher verursacht britisch-irischen Konflikt

Ein Paar seltener Tudor-Bronzekanonen wurden von Tauchern aus einem Schiffswrack vor Irland geborgen und „ohne Fragen“ zur Ausstellung im Tower of London vor etwa 50 Jahren, wie aus kürzlich veröffentlichten Staatsdokumenten des irischen Nationalarchivs hervorgeht.

Die irischen Behörden forderten vom Tower die Rückgabe der nach ihrer Aussage „illegal geschmuggelten“ Waffen. Jahrzehnte später wurde der Streit aufgrund der Befürchtungen, die Provisional IRA könnte aus Rache den Tower ins Visier nehmen, erneut entfacht.

Die 2.7 m große Kanone soll Anfang der 1970er Jahre aus einem Schiffswrack vor Great Newtown Head in der Tramore Bay, Co Waterford an der Südostküste Irlands geborgen worden sein.

Sie trugen das Tudor-Rosen-Emblem und wurden in den 1540er Jahren von der Owen Brothers Royal Gun Foundry in London für König Heinrich VIII. gegossen. Nur acht weitere Exemplare dieses Typs mittlerer Sakerkanonen wurden jemals gefunden.

Der irische Wracktaucher Eddie Bourke in seinem Buch Schiffswracks an der irischen Küste schrieb, dass das einzige Schiff der Royal Navy, das in diesem Gebiet vermisst wurde, die Brigantine war Post. Es ging 1566 verloren. Es war vier Jahre zuvor erbaut worden, jedoch mit älteren Kanonen bewaffnet.

Trawler, Grube & Wohnmobil

Presseberichten aus den 1970er Jahren zufolge hatte eine „Bande britischer Schatzsucher“ die Kanone gehoben und mit einem Trawler an Land gebracht und sie in der Silagegrube eines Bauernhofs versteckt, bevor sie sie in einem Wohnmobil nach England schmuggelte.

Angeblich wurden sie zu einem „Schlusspreis“ von 3,250 Pfund an einen Beamten des Tower of London verkauft und tauchten dann angeblich in der Ausstellung im Royal Armouries Museum im Weißen Turm.

Aus den veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass die National Museum of Ireland, das Außenministerium und der oberste Staatsanwalt hatten wiederholt die Rückgabe der Waffen gefordert. Die Taucher hätten sowohl irisches als auch englisches Recht gebrochen, indem sie ihren Fund dem Wrackverwalter nicht gemeldet hätten, behaupteten sie.

1992, als der Wert der beiden Kanonen damals bei etwa 60,000 Pfund lag, hatte das Royal Armouries Museum den Wunsch geäußert, die Angelegenheit zu klären – teilweise aus Sorge, dies könnte die IRA ermutigen, den Tower anzugreifen. Im darauffolgenden Jahr war es jedoch wieder zu seiner Position zurückgekehrt und verlangte einen Nachweis, dass die Waffen irisches Staatseigentum seien.

Im Jahr 2003 gab das Nationalmuseum Irlands in seinem Jahresbericht bekannt, dass der irische Besitz der Kanone schließlich anerkannt und der Streit beigelegt worden sei. Die Kanonen wurden offenbar nach Irland zurückgegeben – ihr aktueller Verbleib ist jedoch unklar.

