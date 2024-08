Schiffswrack in Dorset mit Wordsworth-Links geschützt

Das Wrack des Frachtsegelschiffs der East India Company Graf von Abergavenny, Ein frühes Beispiel eines Schiffes, bei dessen Konstruktion Eisen zum Einsatz kam, steht unter Denkmalschutz.

Dieser Schritt des Ministeriums für Kultur, Medien und Sport wurde von Historic England (HE) empfohlen und bedeutet, dass Sporttaucher zwar weiterhin zum Wrack tauchen dürfen, dessen Inhalt jedoch gesetzlich unberührt bleiben muss.

Das Schiff lief 1796 in Northfleet (Kent) vom Stapel und war eines von 36 Schiffen mit je 1,460 Tonnen, die eine Sonderklasse der Handelsflotte der East India Company bildeten.

Schiffe wie die Graf von Abergavenny trugen dazu bei, dass sich der Schwerpunkt der britischen Handelsaktivitäten gewinnbringend von indischen Textilien hin zu chinesischem Tee verlagerte.

Bemerkenswert an dem Schiff war auch, dass der Kapitän John Wordsworth war, der Seemann geworden war, um die Karriere seines Bruders als Schriftsteller zu unterstützen.

William Wordsworth wurde ein berühmter romantischer Dichter und basierte Charaktere in einer Reihe seiner Werke, wie zum Beispiel Schritt nach Westen, über seinen Bruder. Nach Johns Tod, als das Schiff vor Dorset sank, wurden die Schriften seines Bruders ausgesprochen düster.

William Wordsworth (National Trust)

Ein älterer Cousin der Brüder, ebenfalls John genannt, war Kapitän einer früheren Graf von Abergavenny 1789 vom Stapel gelassen und zwei Reisen von London nach China auf dem Schiff unternommen. Es wurde in ein 54-Kanonen-Kriegsschiff namens HMS umgebaut Abergavenny im Jahr 1795, aber der Kapitän kommandierte auch die zweite Graf von Abergavenny für eine Zeit.

Der jüngere John Wordsworth belegte den zweiten Platz Graf von Abergavenny zweimal nach China, starb jedoch zusammen mit 250 Besatzungsmitgliedern und Passagieren auf seiner fünften Handelsreise von Portsmouth nach Bengalen und China.

Es gab auch andere Verbindungen der Familie Wordsworth, darunter einen gewissen Joseph Wordsworth, der abwechselnd als zweiter oder dritter Maat auf dem zerstörten Graf von Abergavenny, der den Vorfall überlebte. Er war der Sohn des älteren John und Neffe von John und William.

Schlagen Sie das Chaos

Die Graf von Abergavenny Aufgrund eines menschlichen Fehlers und stürmischen Wetters lief die Shambles-Sandbank auf und sank am 1.5. Februar 5 etwa 1805 Kilometer vor Weymouth. Zu dieser Zeit transportierte das Schiff 62 Kisten mit Silberdollar im Wert von 70,000 Pfund (heute etwa 7.5 Millionen Pfund).

Eine Untersuchung aus dem Jahr 1805 und ein Vorschlag, die Ladung mithilfe einer Tauchmaschine zu bergen. Die Bergung wurde von John Braithwaite in einer Taucherglocke durchgeführt (Portland Museum Trust)

Das Wrack in 16 m Tiefe enthält wesentliche strukturelle Überreste des Rumpfes mit Abmessungen von etwa 50 x 10 m, wobei Beplankung, Rahmen, eine Kettenwasserpumpe und Eisenknie oder -halterungen noch zu sehen sind. Das Wrack muss noch vollständig ausgegraben werden.

Taucher legt in den 1980er Jahren das Holz frei (Trevor Newman)

Jungfern-, Nagel-, Bolzen- und Holzbefestigung (Portland Museum Trust)

Bei einer Ausgrabung in den 1980er Jahren wurden Artefakte aus dem Wrack entfernt, darunter ein Manschettenknopf mit Initialen, der vermutlich Kapitän John Wordsworth gehörte. Die Gegenstände werden im Portland Museum aufbewahrt, das eine von der Lotterie finanzierte digital Freiwilligenprojekt namens Eintauchen in die digitalen Archive der Graf von Abergavenny.

Manschettenknopf mit Initialen, vermutlich von Captain John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Freiwillige produzieren weiterhin 3D-Modelle der Artefakte, darunter hölzerne Dominosteine, ein 13-eckiges Gewürzgefäß aus Glas, eine Handlampe aus Kupfer und Glas, ein hölzerner Schwertgriff und ein Rattenabzeichen aus Messing. Diese sind Öffentlich verfügbar.

Chinesische Schale (Portland Museum Trust)

Laterne (Portland Museum Trust)

„Dieses Wrack erzählt eine bewegende Geschichte über das Leben und Leiden eines unserer berühmtesten Dichter, William Wordsworth“, sagt HE Geschäftsführer Duncan Wilson. „Aber es spielt auch eine wichtige Rolle in der gemeinsamen Seefahrtsgeschichte dieses Landes und zeigt, wie die Flotte der East India Company in weiten Teilen der Welt Eindruck machte.“

„Sein Schutz ist ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit der Chelmsford Underwater Archaeological Unit, der Weymouth LUNAR Society und des Portland Museums sowie ihrer Freiwilligen. Ihre Bemühungen werden uns allen helfen, mehr über dieses Schiff und seinen Platz in unserer gemeinsamen Vergangenheit zu erfahren.“

Siegel aus Bleigewebe (Portland Museum Trust)

„Ich freue mich, dass Graf von Abergavenny wurde unter Schutz gestellt – es spielte eine wichtige Rolle in der britischen Geschichte“, sagt Museumsverwalter David Carter, Mitglied des Graf von Abergavenny Projektteam für Amateur-Unterwasserarchäologie.

„Bei den Unterwasserausgrabungen der 1980er Jahre dabei zu sein und zu sehen, wie die Artefakte konserviert werden und im Portland-Museum war eine große Leistung. Ich bin stolz auf unser Freiwilligenteam, das Hunderte von Funden aus der Wrackstelle digital verfügbar und für alle zugänglich macht.“

Nur zwei weitere Schiffe der East India Company wurden unter dem Protection of Wrecks Act 1973 geschützt: die Admiral Gardner, erbaut 1797, und das Loe Bar Wrack (vermutlich das President), Baujahr 1671.

