Schiffbruch der Eagle rettete schottische Schätze 166 Jahre lang

Nach der Entdeckung eines Schiffswracks im vergangenen Sommer vor Arran, der südlichsten Insel Schottlands, führte der Taucher, der die Markierung gefunden hatte, weitere Untersuchungen durch – und die Adler Die Geschirrladung des Dampfschiffs entpuppte sich als Star einer hochgeschätzten schottischen Marke des 19. Jahrhunderts.

Keramikfunde aus dem Wrack der Eagle vor Arran

Keramik mit Adler-Monogramm – aber es folgten noch bessere Funde

Im vergangenen Juli Wrackspeditionen feierte sein siebtes Betriebsjahr mit der Durchführung einer „Arran Techspedition“ auf seinem 7 m langen RIB Seestern-Unternehmen, Skipper Jason Coles. Die Taucher waren Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, Organisator der Reise Nathan Messer, Mike Robinson und Martin Sharpe.

Adlertaucher Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden und Mike Robinson

Die Gruppe hatte ursprünglich geplant, das U-Boot HMS zu betauchen Seelöwe aber das schlechte Wetter kam dazwischen. Bruce, ein pensionierter Ingenieur aus Oban und sehr erfahrener Taucher, nutzt selten Charterboote, hatte sich aber in letzter Minute für die Reise angemeldet, als ein Freund absagen musste.

Graeme Bruce hatte vorgeschlagen, an einem unbekannten Ort zu tauchen

„Ich hatte Recherchen und Markierungen für vier neue, noch nicht betauchte Standorte, also überredete ich Jason, einen Satz Markierungen zu überprüfen – und wir fanden SS Adler”, sagt Bruce, der die Reliefschattierung von Navionics wertvolle Software zum Auffinden potentieller Wrackstellen.

Aufgeräumtes Gericht mit der Marke Eagle …und Untertasse

Soda-Flaschen mit Stopfen und intaktem Inhalt

Diese Karaffe hat einen kaputten Stopfen, enthält aber immer noch Flüssigkeit

Das Ziel befand sich eine Meile von Lamlash Bay entfernt, etwa auf der 50-Meter-Marke. „Von dem Eisenwrack war nicht mehr viel übrig“, sagt Bruce, „aber es war mit Töpferwaren übersät.“

Einige der Taucher hatten noch nie zuvor ein Wrack besucht, das noch nicht getaucht war, und Bruce berichtete, dass sie „Freudeschreie“ gehört hätten, als sie die Stelle umrundeten und die großen Mengen an Keramik und Glas im Laderaum am Heck in Augenschein nahmen. Es gelang ihm auch, die verzierte Schiffsglocke zu finden, die zwar nicht eingraviert war, aber oben einen Adler trug, was einen eindeutigen Hinweis auf die Identität des Schiffs lieferte.

Die markante Schiffsglocke

Kehre zum Adler zurück

Die Adler wurde in Dunbarton am Clyde gebaut, 1857 vom Stapel gelassen und beförderte 56 Passagiere, 20 Besatzungsmitglieder und 200 Schafe als Hauptfracht, als sie 1859 mit dem Pladda, das zu diesem Zeitpunkt im Schlepptau war. Adler, das vermutlich Richtung Nordirland unterwegs war, sank, wobei elf Menschen ums Leben kamen.

Seit der Entdeckung des Wracks erforschte Bruce das Schiff und seine Ladung weiter und kehrte an den Ort zurück, um den Inhalt zu katalogisieren.

Toilette auf der Eagle – J & MP Bell & Co stellten auch Sanitärkeramik her (Naomi Watson)

Im Laufe von drei Tauchgängen holten er und die Unterwasserfotografin Naomi Watson dann zahlreiche Gegenstände per Hand an die Oberfläche.

Nach der Reinigung stellte sich heraus, dass das meiste aus den Laderäumen geborgene Geschirr von einem Typ war, der ab etwa 1841 von J & MP Bell & Co hergestellt und als „Bell’s Pottery“ exportiert wurde.

Bell's Pottery-Stempel auf der Unterseite eines Tellers

Das Sortiment des Unternehmens umfasste Tafel- und Teeservice, die auf dem britischen und amerikanischen Markt beliebt waren, aber auf der ganzen Welt erhältlich waren.

Das Unternehmen galt als Glasgows größte und beste Töpferei und war das Zentrum der schottischen Keramikproduktion seiner Zeit. Bruce erfuhr, dass die Hunterian Art Gallery an der Universität von Glasgow besaß eine Bell's Pottery-Sammlung und brachte Beispiele mit, damit das Museum sie beurteilen konnte.

Bell's Schwammschale auf dem Wrack der Eagle

Aufgeräumte Bell's-Biskuitplatte

Andere Keramikgegenstände aus dem Schiffswrack, wie die große Schüssel, die an die Oberfläche getragen wurde, waren wahrscheinlich Gefäße, die von den Passagieren zum Waschen verwendet wurden. „Ursprünglich hatte ich angenommen, es handele sich um die Adler- monogrammierte Keramik, die von Bedeutung war, aber nicht – das Wichtigste ist das Schwammgeschirr von Bell“, sagt Bruce.

Bei der Herstellung von Spongeware werden mit einem Schwamm Muster auf Keramik geprägt, statt sie aufzudrucken. Diese Technik wurde in den 1830er Jahren in Schottland entwickelt und wird oft mit Handmalerei kombiniert.

Ein Bell's Gericht

Expertin Ruth Impey vom Schottische Töpfergesellschaft sagt, sie sei von der großen Auswahl an Bell-Produkten unter den aus dem Wrack geborgenen Artefakten überrascht gewesen.

„Der Grund, warum ihre Stücke in so gutem Zustand sind, ist, dass sie im Schlamm auf dem Meeresgrund vergraben waren“, sagte sie der BBC. „Graeme musste bis auf 53 Meter tief tauchen, um diese Gegenstände zu bergen, was an sich schon eine außergewöhnliche Leistung war.“

Ein Glas im Wrack

Die Adler war nicht das einzige neue Wrack, das Bruce letzten Sommer vor der Westküste Schottlands entdeckte, und im letzten Jahr Guz.tech Konferenz hielt er einen Vortrag über die Entdeckung von nicht weniger als fünf nicht kartierten Wracks innerhalb eines Monats.

