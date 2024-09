Kapitän des Schiffbruchs der Erebus von der Mannschaft kannibalisiert

Die Skelettreste des Kapitäns von Sir John Franklins zum Untergang verurteiltem Schiff HMS Erebus wurden eindeutig identifiziert – und seine Knochen untermauern die Behauptung, dass andere Überlebende der im Eis eingeschlossenen Expeditionsflotte von 1845 in ihrer Verzweiflung, am Leben zu bleiben, auf Kannibalismus zurückgegriffen hätten.

Der britische Entdecker Franklin hatte sich vorgenommen, die letzten noch nicht befahrenen Abschnitte der Nordwestpassage zu durchqueren, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, aber seine Schiffe Erebus und dem Terror war im arktischen Eis in der Nähe von King William Island, Nunavut, gefangen.

Kanadische Archäologen entdeckten das Wrack der Erebus in einer Tiefe von 11 m im Jahr 2014, während HMS Terror wurde zwei Jahre später in 24 m Tiefe gefunden. Großbritannien schenkte die Wracks 2018 Kanada und archäologische Taucher unter der Leitung von Parks Kanada die Standorte weiterhin saisonal erkunden, wie berichtet auf Divernet (siehe unten)

Die Überreste von Captain James Fitzjames wurden von Forschern der University of Waterloo und der Lakehead University in Ontario identifiziert. Es gelang ihnen, die DNA seiner Knochen mit der eines lebenden Nachkommen abzugleichen.

Karte mit dem Fundort der Überreste von Fitzjames (University of Waterloo)

Fitzjames, der 35 Jahre alt war, als er starb, war mit 12 Jahren der Royal Navy beigetreten und wurde ein Kriegsheld und Entdecker. Erebus und auf der Expedition für die wissenschaftliche Forschung zum Thema Magnetismus verantwortlich war, wusste er nicht, dass die Admiralität ihn auf seiner letzten Reise offiziell zum Kapitän befördert hatte.

HMS Erebus & HMS Terror, gemalt von John Wilson Carmichael im Jahr 1847 (National Maritime Museum)

Als Franklin 1847 starb, wurde Fitzjames Stellvertreter von Captain Francis Crozier, dem Kommandanten der HMS TerrorGemeinsam führten die beiden Männer die 105 Schiffbrüchigen über Land in dem vergeblichen Versuch, in Sicherheit zu gelangen.

Europäische Sensibilität

Im Jahr 1861 fanden Inuit menschliche Überreste und ein Schiffsboot – und schockierten das viktorianische Empfinden mit der Behauptung, die Überlebenden hätten sich gegenseitig aufgefressen.

Dies wurde erst 1997 bestätigt, als Schnittspuren, die an fast einem Viertel der 450 Knochen an der Fundstätte „NgLj-2“ gefunden wurden, zeigten, dass mindestens vier der 13 dort verstorbenen Männer anderen eine Mahlzeit zubereitet hatten.

Fitzjames ist erst die zweite Person, die an diesem Ort eindeutig identifiziert wurde, nach Erebus Ingenieur John Gregory im Jahr 2021. „Wir haben mit einer qualitativ hochwertigen Probe gearbeitet, die es uns ermöglichte, ein Y-Chromosomprofil zu erstellen, und wir hatten das Glück, eine Übereinstimmung zu erhalten“, sagte Stephen Fratpietro vom Paläo-DNA-Labor in Lakehead.

3D-Scan von Fitzjames‘ Unterkiefer, der Abdrücke von Schnittspuren zeigt, die auf Kannibalismus hindeuten (University of Waterloo)

Der Unterkiefer des Kapitäns wies zahlreiche Schnittspuren auf. „Das zeigt, dass er vor zumindest einigen anderen umgekommenen Matrosen starb und dass weder Rang noch Status in den letzten verzweifelten Tagen der Expedition das bestimmende Prinzip waren, als sie versuchten, sich selbst zu retten“, sagte Dr. Douglas Stenton, außerordentlicher Professor für Anthropologie an der University of Waterloo.

„Es zeigt, wie verzweifelt die Franklin-Matrosen gewesen sein müssen, als sie etwas taten, was sie als abscheulich empfunden hätten“, kommentierte Dr. Robert Park, Anthropologieprofessor in Waterloo. Die Überreste von Fitzjames und denen, die mit ihm starben, ruhen jetzt in einem Gedenksteinhaufen an der Stelle, gekennzeichnet durch eine Gedenktafel.

Dr. Douglas Stenton neben der Gedenktafel (University of Waterloo)

Stenton ermutigt andere Nachkommen von Besatzungsmitgliedern der Franklin-Expedition, sich zu melden, in der Hoffnung, weitere Personen zu identifizieren. Die neueste Studie des Teams, die von der Regierung von Nunavut und der University of Waterloo finanziert wurde, ist soeben erschienen an der Zeitschrift für Archäologische Wissenschaft.

