„Außergewöhnlicher Fund“: Untersuchung eines Windparks bringt Schiffswrack aus dem Ersten Weltkrieg ans Licht

Ein bislang unbekanntes Wrack in der Nordsee, bei dem es sich vermutlich um ein britisches Schiff handelt, das 1904 in Friedenszeiten von Russland gekapert wurde, wurde in der Nähe eines innovativen Windparkprojekts 75 Kilometer vor der Nordostküste Schottlands entdeckt.

Wenn sich dies bestätigt, ist die Stätte die letzte Ruhestätte der Tobol, im Ersten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot torpediert.

Das von Scottish Power und Shell entwickelte MarramWind-Projekt soll einen der ersten schwimmenden Offshore-Windparks der Welt hervorbringen und ausreichend erneuerbaren Strom erzeugen, um damit mehr als 3.5 Millionen Haushalte zu versorgen.

Bei der geophysikalischen und umweltbezogenen Sonarabtastung des Meeresbodens vom Vermessungsschiff aus Fugro Galaxywurden Daten von mehreren Schiffswracks gefunden. Die Markierung, die vermutlich die Tobol war 100 m lang, 22.5 m breit und 10.5 m hoch und das Wrack schien in gutem Zustand zu sein.

Das Schiff hatte ein markantes „Turmdeck“-Design, so MarramWind aus Edinburgh. Sie wurde 1901 in Sunderland gebaut und wurde als Frachtdampfer eingesetzt. Cheltenham bevor sie 1904 von russischen Kriegsschiffen gekapert wurde. Zu dieser Zeit der politischen Spannungen zwischen Großbritannien und Russland kamen derartige Störungen des Schiffsverkehrs immer häufiger vor.

Die Cheltenham wurde 1904 von russischen Kriegsschiffen gekapert und umbenannt Tobol

Ein Jahr später umbenannt Tobol Nach einem russischen Fluss wurde das Schiff an die russische Kaiserliche Marine übergeben. Während des Krieges 1916 schloss es sich der russischen Freiwilligenflotte an und wurde am 11. September 1917 auf der Fahrt von Blyth nach Archangelsk von einem U-52.

„Außergewöhnlicher Fund“

Colin Anderson, Entwicklungsmanager bei MarramWind, bezeichnete die Entdeckung als „einen außergewöhnlichen Fund“, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Untersuchungen am Meeresboden eine Strecke von rund 6,000 Meilen umfassten. „Wir rechnen bei derartigen Arbeiten immer damit, auf Wracks zu stoßen, aber es handelt sich dabei in der Regel um kleinere Schiffe, die den Behörden bekannt sind.“

"Während Tobol Es war bekannt, dass es im Krieg torpediert wurde, sein Standort war unklar. Es ist also etwas Besonderes, es nach mehr als einem Jahrhundert zu entdecken und seine Geschichte aufzudecken.“

Es gebe unbestätigte Hinweise darauf, dass die Besatzung den Untergang überlebt habe, sagte Anderson. „Wir müssen uns jedoch auch darüber im Klaren sein, dass das Wrack die letzte Ruhestätte für Besatzungsmitglieder sein könnte. Daher wird unser Fund ihren Familien und Nachkommen hoffentlich einen Abschluss und Trost spenden.“

Um das Wrack wurde nun eine 250 m breite Sperrzone eingerichtet, um es während der weiteren Untersuchung zu schützen. UK Hydrographic Office und Historische Umgebung Schottland wurden benachrichtigt und es laufen Gespräche über die Einrichtung einer langfristigen archäologischen Sperrzone zum Schutz des Wracks.

Weder Strandhafer noch Scottish Power haben auf Anfragen zur Tiefe des Wracks geantwortet.

