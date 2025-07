Beschädigung durch Fischkörbe schützt Schiffswrack in Cornwall

Das historische Wrack der HMS Krönung wurde beschädigt, nachdem illegale Fischkörbe darauf abgeworfen wurden – und die Polizei von Devon und Cornwall versucht herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist.

Das Schiff aus dem 17. Jahrhundert war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 90 Kanonen. Es sank 1691 während eines Sturms vor Penlee in Cornwall, wobei rund 600 Seeleute ums Leben kamen. Es liegt in zwei Teilen, einem in Küstennähe und einem vor der Küste.

Der Krönung ist durch den Protection of Wrecks Act 1973 geschützt, der jegliche Aktivitäten in und um das Gebiet verbietet, die Schäden verursachen, den Standort verdecken oder beeinträchtigen könnten.

Modell der HMS Coronation (Sammlung Kriegstein)

Taucher entdeckten Töpfe nicht nur an der Wrackstelle, sondern auch entlang des nahegelegenen Unterwasser-Tauchpfads. Der Zugang zum Wrack für Taucher erfolgt über ein Lizenzsystem, das von Historic England (HE) im Auftrag des Ministeriums für Kultur, Medien und Sport verwaltet wird.

Beamte der Abteilung für ländliche Angelegenheiten arbeiten derzeit gemeinsam mit Meeresarchäologen und Denkmalschutzspezialisten von HE an den Ermittlungen. Auch in Fischergemeinden in Cornwall und der weiteren Region Devon finden Maßnahmen statt, um aufzuklären und weitere Vorfälle zu verhindern, so die Polizei.

Operation Birdie

„Im Südwesten liegen 21 der 57 geschützten Schiffswracks Großbritanniens“, betonte Polizeisergeant Julian Fry vom Rural Affairs Team, der die Operation Birdie landesweit leitet. Diese landesweite Initiative wird von Polizeikräften, insbesondere in Devon und Cornwall, geleitet, um historische Schiffswracks vor illegalen Eingriffen wie der Fischerei zu schützen.

Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Kampagne zur Bekämpfung von Kulturgüterkriminalität in allen Gemeinden.

„Es ist so wichtig für uns und die Menschen auf See, unseren Teil dazu beizutragen, diese historischen Stätten vor Schäden zu bewahren“, sagte Sergeant Fry. „Wir fordern die Fischer dringend auf, keine Fischereiausrüstung in der Nähe der HMS zu platzieren. Krönung, und tatsächlich alle anderen geschützten Wrackstellen in ganz Großbritannien.

An illegal platzierten Fischreusen angebrachte Etiketten (MSDS Marine)

Wir unterstützen die lokale Fischereiwirtschaft voll und ganz, doch der Erhalt dieser national bedeutenden Kulturdenkmäler ist unerlässlich. Wir danken der Fischereiwirtschaft im Voraus für ihre Zusammenarbeit.

Alle geschützten Wrackstellen sind kartiert und auf Seekarten hervorgehoben und befinden sich auf der Nationale Kulturerbeliste für EnglandInformationen über Schäden am Krönung oder andere geschützte Wracks im Südwesten können gemeldet werden an Polizei von Devon und Cornwall.

Auch auf Divernet: Sesseltauchgang auf der Krönung, MAST greift ein, um Museumsstücke aus Schiffswracks zu retten, Perfekte Lösung? Schiffswrackgeschütze werden mit einem Sicherheitskennzeichen versehen, Grabplatten aus Englands ältestem Wrack