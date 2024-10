Sitze in der ersten Reihe bei der Entdeckung des Schiffswracks der Titania

Ein Tauchgang auf 95 m Tiefe von einem Luxus-Expeditionsschiff vor der südamerikanischen Pazifikküste hat zur Entdeckung der Ruhestätte von Titania, ein deutsches Marineversorgungsschiff aus dem Ersten Weltkrieg, das seit 1914 nicht mehr gesehen wurde.

Der Fund wurde am 14. Oktober vom Expeditionskreuzfahrtunternehmen Seabourn in der Nähe der Insel Alejandro Selkirk im chilenischen Juan-Fernández-Archipel gemacht – und eine kleine Gruppe von Gästen konnte zusehen, wie das lange verschollene, aufrecht stehende Schiffswrack zum ersten Mal seit 110 Jahren wieder in Sicht kam.

Der 85m Stahl Titania wurde 1896 von WG Armstrong, Mitchell & Co in Tyneside gebaut und hatte eine Bruttotonnage von 1,1916. Das Schiff hatte eine Bramvorschiff und einen einzelnen Propeller, der von Dreifachexpansionsmotoren angetrieben wurde.

Sie begann bei der Dampfschifflinie Finska in Finnland, wurde aber 1901 Teil der Kaiserlichen Marine mit Sitz in Kiel. 1910 wurde sie als Tender für das deutsche Asiatische Kreuzergeschwader ausgerüstet.

Das Wrack der Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania Es war bekannt, dass das Schiff am 19. November 1914 vor Selkirk, weit westlich von Santiago, versenkt worden war, und Geschichten über den Schiffbruch wurden über Generationen von Inselbewohnern weitergegeben. Fischer hatten gelegentlich Metallstücke in ihren Hummerfallen entdeckt, von denen sie glaubten, sie gehörten zu dem Schiff.

Die Insel Selkirk, früher Más Afuera, ist nach dem Schiffbrüchigen aus dem frühen 18. Jahrhundert benannt, der Defoes Buch inspirierte Robinson Crusoeund hat eine Bevölkerung von weniger als 60 Menschen.

Die 172m Seabourn-Verfolgung, das neueste Expeditionsschiff der Kreuzfahrtgesellschaft, besuchte das Gebiet im Rahmen einer ausgedehnten Südpazifikreise. Um das Wrack zu finden, hatte sich das Team des Tauchboots mit dem einheimischen Fischer Gino Perez in Verbindung gesetzt, der schon lange Geschichten über Titania.

Bewegung über den Rumpf (PR Newswire / Seabourn)

Bei idealen Wetterbedingungen begleitete Perez den Tauchgang mit dem U-Boot, um bei der Suche nach dem Wrack zu helfen, das etwa 8 km vor der Nordwestküste von Selkirk lag. Der Hafenmeister der Insel konnte bestätigen, dass noch nie zuvor ein Taucher oder U-Boot das Wrack besucht hatte.

„Ich habe mir dieses Schiff so oft vorgestellt und jetzt kann ich sehen, wo es ist, wie es aussieht und wie es auf dem Grund ruht“, sagte Perez. „Vielen Dank – mein Vater verwaltet diesen Teil der Insel, das bedeutet uns und unserer Familiengeschichte sehr viel. Das ist außergewöhnlich.“

Das Tauchboot bietet Rundumsicht (PR Newswire / Seabourn)

„Wir waren Zeugen der Geschichte und unsere Gäste hatten die Möglichkeit, Teil dieser Entdeckung zu sein. Titania und der Erste, der dieses Schiff gesehen hat, nachdem es vor 110 Jahren auf den Meeresgrund gesunken ist“, kommentierte U-Boot-Pilot Mauricio Fernandez.

„Das war wirklich ein besonderer Moment der Entdeckung und ein perfektes Beispiel dafür, wie Seabourn-Expeditionen unseren Gästen auf jeder Reise weiterhin unglaubliche ‚Seabourn-Momente‘ bescheren.“

Die Südpazifikreise umfasste mehr als 4,000 Meilen zwischen Melanesien, Französisch-Polynesien und San Antonio, Chile, auf einer Route, die auch die Osterinsel, die Pitcairns und die abgelegenen Yasawa-Inseln Fidschis umfasst. Das Schiff wird im Jahr 16 vier solcher 20- bis 2025-tägiger Expeditionsreisen durchführen.

Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, Teil der Carnival Corporation, betreibt eine Flotte von sechs Kreuzfahrtschiffen. Verfolgungs Schwesterschiff Seabourn Venture, das ein Jahr zuvor im Jahr 2022 vom Stapel gelassen wurde, verfügt ebenfalls über ein speziell angefertigtes, für 300 m Tiefe zugelassenes Tauchboot. In jeder der beiden durchsichtigen Acrylkugeln, die die zentrale Pilotenstation flankieren, können drei Gäste Platz nehmen, was eine unverzerrte Sicht in die meisten Richtungen ermöglicht.

Die Passagiersitze in jeder Kugel sind auf einer rotierenden Plattform montiert, die für eine optimale Sicht gedreht werden kann. Taucherlebnisse sind gegen Aufpreis in ausgewählten Reiserouten von Seabourn.

Auch auf Divernet: 100 VERMUTETE NEUE ARTEN IN DER TIEFEN VOR DER KÜSTE CHILES GEFUNDEN, TIEFSTER TAUCHER DER WELT DURCHBRUCHT DEN ATACAMAGRABEN, FLIEGENDE SPAGHETTI-MONSTER UNTER DEN SELTENHEITEN DER TIEFEN MEERESBEFUNDE, LERNEN SIE DEN IM DUNKELN LEUCHTENDEN HAI KENNEN