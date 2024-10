"Geisterschiff des Pazifiks" endlich aufgespürt

Das Wrack der USS Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern Kalifornien coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) wurde im Rahmen einer gemeinsamen Expedition des robotergestützten Meeresvermessungsunternehmens Ocean Infinity, der gemeinnützigen Air/Sea Heritage Foundation, des Kulturressourcenunternehmens SEARCH, des Office of National Marine Sanctuaries der NOAA und des Naval History & Heritage Command (NHHC) entdeckt.

Hochauflösendes Synthetic Aperture Sonar-Bild der USS Stewart (Ocean Infinity)

Das Wrack liegt im Inneren NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary in einem Gebiet, das mit historischen Berichten über die absichtliche Versenkung im Rahmen einer Marineübung am 24. Mai 1946 übereinstimmt.

Erbaut in Philadelphia und im September 1920 in Betrieb genommen, Stewart wurde zu spät fertiggestellt, um im Ersten Weltkrieg eingesetzt zu werden, kam aber im Zweiten Weltkrieg an der Front zum Einsatz.

Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor wurde sie 1941 in Manila auf den Philippinen stationiert und gehörte zur asiatischen Flotte der US-Marine, die hauptsächlich aus veralteten Kriegsschiffen bestand. Im Februar 1942 wurde der Zerstörer bei einem Kampf beschädigt und geriet dann durch einen Unfall in ein Reparaturdock auf Java in Indonesien. Die Besatzung war gezwungen, das Schiff zu verlassen, als japanische Streitkräfte einrückten.

Bug der USS Stewart (Ocean Infinity)

Das Heck (Ocean Infinity)

Eine andere Ansicht des Hecks (Ocean Infinity)

Ein Jahr später wurde der reparierte Stewart wurde in den Dienst der Kaiserlich Japanischen Marine gestellt als Patrouillenboot Nr. 102, und alliierte Piloten begannen, Sichtungen eines älteren US-Zerstörers zu melden, der tief hinter den feindlichen Linien operierte – was zur Entstehung der Legende vom „Geisterschiff des Pazifiks“ führte.

Geheimnis gelüftet

Das Rätsel wurde erst nach Kriegsende gelöst, als die zerschlagenen Stewart wurde schwimmend in Kure in Japan gefunden.

Am 29. Oktober 1945 wurde sie im Rahmen einer „emotionalen Zeremonie“ wieder in die US-Marine aufgenommen und am 24. Mai 1946 zur „Seebestattung“ als Zielschiff nach San Francisco heimgeschleppt. Bevor sie sank, war sie mehr als zwei Stunden lang Raketen-, Marine- und Maschinengewehrfeuer ausgesetzt.

Offiziere salutieren, während die US-Nationalhymne während der Wiederinbetriebnahmezeremonie gespielt wird. Stewart's Vordeck, während es in Hiro Wan, Japan, vor Anker liegt. Der neue Kommandant Lt-Commander Harold H Ellison ist der Dritte von rechts (US Navy / National Archives)

Arriving under tow in San Francisco Bay, Kalifornien in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Die Geschichte der USS Stewart wurde von Marinehistorikern und -enthusiasten am Leben erhalten, aber es vergingen mehr als 78 Jahre, bis ihre letzte Ruhestätte gefunden wurde.

Ozean Unendlichkeit wollte einige seiner neuen Unterwassertechnologien testen und beriet sich daher mit den anderen an der Expedition beteiligten Organisationen, um ein nützliches Ziel von öffentlichem Interesse zu finden. Erst jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen Anfang August drei HUGIN 6000 AUVs aussetzte, um nach dem Wrack der USS zu suchen. Stewart.

Ausgestattet mit hochauflösenden Synthetik-Apertur-Sonar- und Mehrstrahl-Echolotsystemen waren die AUVs so programmiert, dass sie rund um die Uhr gleichzeitig einen ausgedehnten Bereich des Meeresbodens absuchten. Das Ergebnis war ein klares Bild des gesunkenen Schiffs, das aus einer Tiefe von 24 m auftauchte.

Multibeam-Bild der USS Stewart (Ozean Unendlichkeit)

Weitgehend intakt

Die ersten Scans zeigten die 96m Stewart weitgehend intakt zu sein, sein Rumpf ruht fast aufrecht auf dem Meeresboden. Der Erhaltungszustand wird für ein Schiff seines Alters als außergewöhnlich eingestuft, was es möglicherweise zu einem der am besten erhaltenen Exemplare eines bekannten „Vierstapel“-Zerstörers der US Navy macht.

Anschließend wurde eine zusätzliche hochauflösende Sonaruntersuchung durchgeführt, zusammen mit einer detaillierten visuellen Inspektion des Standorts mithilfe eines ROV, um den Experten an Land einen Live-Video-Feed zu liefern. Die erzeugten Daten werden dem Cordell Bank National Marine Sanctuary zur Verfügung gestellt, um zukünftige Umweltbewertungen zu unterstützen, und dem Kommando für Marinegeschichte und -erbe um bei der zukünftigen Site-Verwaltung zu helfen.

Stewart, der bereits von Flugzeugen bombardiert wurde, gerät unter Beschuss einer 40-mm-Kanone (US Navy / National Archives)

Untergang unter Beschuss am 24. Mai 1946. Die mittschiffs aufgemalte japanische Flagge spiegelt Stewarts Dienst von 1943 bis 1945 als Patrouillenboot 102 (US-Marine / Nationalarchiv)

USS StewartDie Matrosen von hatten sich angewöhnt, ihr Schiff als „RAMP-224“ zu bezeichnen, eine Kombination aus ihrer Marine-Rumpfnummer und einem damaligen Slang-Ausdruck für zurückkehrende Kriegsgefangene oder „wiedergeborgenes alliiertes Militärpersonal“. „Es ist klar, dass sie an Stewart eher wie ein Schiffskamerad als ein Schiff“, kommentierte Stiftung für das Luft- und Seeerbe Präsident Russ Matthews.

„Ich weiß, dass ich für das gesamte Expeditionsteam spreche, wenn ich sage, dass wir alle sehr zufrieden sind, dass wir dabei geholfen haben, das Erbe und die Erinnerung an diese Veteranen erneut zu ehren“, sagte Dr. James Delgado von SUCHE.

„Die USS Stewart stellt eine einmalige Gelegenheit dar, ein gut erhaltenes Beispiel für Zerstörerdesign des frühen 20. Jahrhunderts zu studieren. Seine Geschichte, vom Einsatz in der US Navy bis zur japanischen Kaperung und wieder zurück, macht ihn zu einem kraftvollen Symbol für die Komplexität des Pazifikkriegs.“

